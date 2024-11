BlackLine ernennt Philippe Omer Decugis zum Senior Vice President und General Manager für Europa

Der Branchenveteran bringt jahrzehntelange Erfahrung mit, um Wachstum, Innovation und Kundenerfolg in der Region voranzutreiben.

Frankfurt a. Main / Los Angeles – 13. November 2024 – BlackLine, Anbieter der zukunftsweisenden Plattform für das „Office of the CFO“, gab heute die Ernennung von Philippe Omer Decugis zum Senior Vice President und General Manager für Europa bekannt. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Technologie- und Finanzdienstleistungsbranche wird Philippe Decugis die Geschäfte von BlackLine in Europa leiten. Er bringt ein umfassendes Fachwissen ein, um das Wachstum zu beschleunigen, Innovationen zu fördern und den Kundenerfolg in der gesamten Region zu steigern.

Philippe Omer Decugis nachweisliche Führungsqualitäten und Erfahrungen im globalen Vertrieb – zuletzt bei Salesforce und SAP – sind eine solide Grundlage für die Leitung des europäischen BlackLine Teams. Zu seinen strategischen Schwerpunkten bei BlackLine gehören der Ausbau der regionalen Präsenz, die Förderung von Innovationen sowie die Sicherstellung außergewöhnlicher Ergebnisse für Kunden. Als erfahrene Führungskraft wird Decugis die operative Exzellenz mit einem kundenzentrierten Ansatz zu verbinden, um bedeutende Chancen in Europa zu erschließen.

„Wir freuen uns sehr, Philippe zu diesem entscheidenden Zeitpunkt bei BlackLine begrüßen zu dürfen“, sagt Owen Ryan, CEO und Chairman von BlackLine. „Seine Führungsqualitäten bei der Leitung großer Vertriebsorganisationen und sein tiefes Verständnis für das „Office of the CFO“ werden bei unserer weiteren globalen Expansion von unschätzbarem Wert sein. Wir sind zuversichtlich, dass seine Unterstützung unsere Führungsposition auf dem europäischen Markt stärkt und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten wird.“

In seiner neuen Rolle wird Philippe Omer Decugis die strategischen Initiativen von BlackLine in Europa leiten, die Beziehungen zu den wichtigsten Partnern vertiefen und die Einführung der umfassenden BlackLine-Lösungspalette vorantreiben. Seine Führungsrolle wird dazu beitragen, Unternehmen bei der Optimierung ihrer Finanzprozesse zu unterstützen und transformative Ergebnisse zu erzielen.

„Ich freue mich, bei BlackLine mit einem so talentierten und zukunftsorientierten Team zusammenzuarbeiten“, sagt Philippe Omer Decugis. „BlackLine’s Mission, CFOs mit zukunftsfähigen Finanzoperationen zu unterstützen, gepaart mit der innovativen Technologie und der kundenorientierten Denkweise, entspricht meinen Erfahrungen und Werten. Ich freue mich darauf, das weitere Wachstum in Europa zu unterstützen und die hervorragenden Ergebnisse zu liefern, die die Kunden von BlackLine erwarten.“

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsweisende Plattform für das Office of the CFO, treibt die digitale Transformation des Finanzwesens voran, indem sie Unternehmen zu präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen befähigt. Die umfassende Plattform von BlackLine adressiert geschäftskritische Prozesse, einschließlich Record-to-Report und Invoice-to-Cash, und ermöglicht einheitliche und genaue Daten, rationalisierte und optimierte Prozesse sowie Echtzeiteinblicke durch Transparenz, Automatisierung und KI. Der bewährte, kollaborative Ansatz von BlackLine sorgt für eine kontinuierliche Transformation, die unmittelbare Auswirkungen und nachhaltigen Nutzen bringt. Mit einer nachweislich erfolgreichen Bilanz bei Innovationen, branchenführenden F&E-Investitionen und erstklassigen Sicherheitspraktiken arbeiten mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine zusammen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen. Für weitere Informationen: www.blackline.com

