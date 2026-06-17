BlackLine erhält Branchenauszeichnungen für KI-Innovation und Kundenvertrauen

Die Agentic Financial Operations Platform von BlackLine wird als beste KI/ML-basierte Lösung von den FinTech Tech Ascension Awards 2026 ausgezeichnet und erhält vier TrustRadius Top-Rated-Awards.

Frankfurt a. Main / Los Angeles – 17. Juni 2026 – BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die Agentic Financial Operations Platform™ für das ‘Office of the CFO‘, wurde sowohl bei den FinTech Tech Ascension Awards 2026 als auch von TrustRadius ausgezeichnet. Dies unterstreicht die führende Rolle des Unternehmens bei der Transformation von Finanzprozessen durch Innovationen, die sich bewährt haben, durch KI-gestützte Funktionen und für nachgewiesene Erfolge bei Kunden.

Die Agentic Financial Operations (AFO) Platform von BlackLine, basierend auf Studio360 und Verity AI, wurde in der Kategorie „Beste KI/ML-basierte Lösung“ bei den FinTech Tech Ascension Awards 2026 als Sieger ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt Organisationen und Technologien, die Innovation und Exzellenz im globalen Umfeld der Finanztechnologie vorantreiben.

Darüber hinaus erhielt BlackLine vier Top-Rated-Awards 2026 von TrustRadius, die ausschließlich auf verifizierten Kundenbewertungen und Zufriedenheitsratings vergeben werden. BlackLine wurde für durchgehend herausragende Leistungen im gesamten Finanzlebenszyklus in folgenden Kategorien ausgezeichnet:

• Finanzabschluss (Financial Close)

• Finanzrisikomanagement (Financial Risk Management)

• Debitorenbuchhaltung (Accounts Receivable)

• Angebot bis zur Zahlung (Quote to Cash)

Zusammen betonen diese Auszeichnungen die herausragende Fähigkeit von BlackLine, branchenführende Innovation mit belegbaren Ergebnissen bei Kunden im Office of the CFO zu verbinden.

„Diese Auszeichnungen spiegeln die beiden wichtigsten Formen der Bestätigung wider: Anerkennung von Branchenexperten und das Vertrauen der Kunden, die täglich auf unsere Plattform setzen“, sagt Owen Ryan, Chief Executive Officer von BlackLine. „Während sich Organisationen vom Experimentieren mit der KI hin zur unternehmensweiten Einführung bewegen, benötigen sie Lösungen, die Intelligenz mit strenger Governance, Transparenz und Kontrolle verbinden. Agentic Financial Operations bietet dies und ermöglicht es Finanz- und Buchhaltungsteams, mit größerer Sicherheit zu arbeiten und gleichzeitig das transformative Potenzial von KI zu erschließen.“

BlackLine führte Agentic Financial Operations Anfang dieses Jahres ein, um die wachsende Herausforderung zu adressieren: Wie kann KI verantwortungsvoll in finanziellen Abläufen eingesetzt und skaliert werden, wobei gleichzeitig Governance, Prüfbarkeit und Vertrauen gewahrt bleiben. Durch die Kombination intelligenter Agenten, Fähigkeiten der Orchestrierung und einer vertrauenswürdigen Finanzdatenbasis ermöglicht BlackLine Finanz- und Buchhaltungsteams, komplexe Prozesse zu automatisieren, Entscheidungsfindungen zu beschleunigen und die operative Leistung zu verbessern.

Die Auszeichnung der FinTech Tech Ascension Awards hebt insbesondere BlackLines Führungsrolle bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz zur Lösung realer Geschäftsprobleme im Office of the CFO hervor. Die Anerkennung durch TrustRadius spiegelt hingegen die Erfahrungen der Kunden wider, die sich auf BlackLine verlassen, um finanzielle Abläufe zu modernisieren, die Genauigkeit zu verbessern, die Governance zu stärken und operative Exzellenz zu fördern.

„Während diese Auszeichnungen unsere aktuelle Führungsposition bestätigen, arbeiten wir bereits an den nächsten Innovationen“, fügt Ryan hinzu. „Die Zukunft der Finanzen geht weit über die reine Automatisierung hinaus. Es geht darum, eine digitale Belegschaft auf einer einzigen, geregelten Plattform zu orchestrieren. Mit der BlackLine Agentic Financial Operations Platform verbinden wir menschliches Urteilsvermögen mit KI-gestützter Ausführung und geben Finanzverantwortlichen die vertrauenswürdigen, intelligenten Partner an die Hand, um von der transaktionalen Verwaltung zu strategischer, wertschöpfender Führung aufzusteigen.“

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL) schafft die vertrauensviolle Infrastruktur, mit der die Finanzabteilung dar „Agentic Era“ durch Intelligenz, Integrität und Vertrauen vorantreibt. Auf der BlackLine Agentic Financial Operations Platform™, die auf Studio360 und Verity™ AI basiert, setzt die Finanzabteilung KI ein, steuert sie in jedem Schritt und gewährleistet ihre Integrität in allen Bereichen des Finanzwesens.

Durch die Vereinheitlichung von Daten und die Einbettung von KI-Agenten, die von den Finanzteams gesteuert werden, führt BlackLine das Finanz- und Rechnungswesen über die reine Berichterstattung über das Business hinaus und ermöglicht dessen Steuerung in Echtzeit.

Mehr als 4.300 Kunden aus verschiedenen Branchen arbeiten mit BlackLine, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter www.blackline.com

BlackLine Forward-looking Statements

This release may contain forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as “may,” “will,” “should,” “could,” “expect,” “plan,” anticipate,” “believe,” “estimate,” “predict,” “intend,” “potential,” “would,” “continue,” “ongoing” or the negative of these terms or other comparable terminology. Forward-looking statements in this release include statements regarding our growth plans and opportunities. Any forward-looking statements contained in this press release are based upon BlackLine’s current plans, estimates and expectations, and are not a representation that such plans, estimates, or expectations will be achieved. Forward-looking statements are based on information available at the time those statements are made and/or management’s good faith beliefs and assumptions as of that time with respect to future events and are subject to risks and uncertainties. If any of these risks or uncertainties materialize or if any assumptions prove incorrect, actual performance or results may differ materially from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, risks related to the Company’s ability to execute on its strategies, attract new customers, enter new geographies and develop, release and sell new features and solutions; and other risks and uncertainties described in the other filings we make with the Securities and Exchange Commission from time to time, including the risks described under the heading “Risk Factors” in our Annual Report on Form 10-K. Additional information will also be set forth in our Quarterly Reports on Form 10-Q. Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future performance or results, and you should not place undue reliance on such statements. Except as required by law, we do not undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise.

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsbereite Plattform für das Office of the CFO, treibt die digitale Finanztransformation voran, indem sie Organisationen mit präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen ausstattet. Basierend auf der Studio360-Plattform vereint BlackLine Daten, optimiert Prozesse und liefert Echtzeit-Einblicke durch Automatisierung und Intelligenz – angetrieben von Verity, einer umfassenden Suite eingebetteter, prüfbarer KI-Funktionen, die Finanz- und Buchhaltungsteams eine neue digitale Workforce bietet.

Mit einem bewährten, kollaborativen Ansatz und einer Erfolgsbilanz an Innovationen – unterstützt durch branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie erstklassige Sicherheitsstandards – vertrauen mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen auf BlackLine, um ihre Organisationen in die Zukunft zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter www.blackline.com

BlackLine Forward-looking Statements

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