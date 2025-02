BlackLine baut mit neuer Niederlassung in Bangalore globales Wachstum und Innovation aus

Neue Büroräume stärken den Kundensupport, skalieren den globalen Betrieb und unterstützen Innovation

Frankfurt a. Main / Los Angeles, 28. Februar 2025 – BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die intelligente Finanzdatenplattform für das moderne Office of the CFO, gibt den Ausbau der indischen Präsenz in Bangalore bekannt. Dies unterstreicht BlackLines Engagement für sein globales Wachstum, die operative Skalierung und den kontinuierlichen, erstklassigen Kundensupport.

Ausbau aufgrund zunehmender Nachfrage

Seit der Gründung der Niederlassung in Bangalore im Jahr 2022 hat BlackLine seine Teams in der Region kontinuierlich erweitert, um der steigenden Nachfrage nach seinen Lösungen gerecht zu werden. Das neue Büro in Bangalore, mit einer Fläche von 50.000 Quadratmetern, stärkt den kontinuierlichen Service, beschleunigt die Produktentwicklung, verbessert die betriebliche Effizienz und unterstützt die Abdeckung über mehrere Zeitzonen hinweg.

„Unsere Expansion in Bangalore ist ein entscheidender Schritt in unserem stetigen Bestreben, unsere globalen Aktivitäten zu skalieren und den Support für unsere Kunden weltweit zu verbessern“, sagt Therese Tucker, Gründerin und Co-CEO von BlackLine. „Indiens großer Talentpool und das florierende Technologie-Ökosystem machen es zu einem idealen Standort, um Innovationen voranzutreiben, unsere Fähigkeiten zu erweitern und unseren globalen Einfluss zu beschleunigen, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden.“

Verbesserte Innovation und Kundenbetreuung

Die erweiterte Einrichtung umfasst ein Network Operations Center (NOC) zur Verbesserung der Systemüberwachung und zur Unterstützung der globalen Infrastruktur von BlackLine. Dadurch wird die bereits führende Fähigkeit, Kunden in verschiedenen Regionen in Echtzeit zu unterstützen, zusätzlich gestärkt. Die Räumlichkeiten dienen auch als Drehscheibe für die Technik-, Customer-Success- und Operations-Teams von BlackLine und fördern eine bessere Zusammenarbeit und Flexibilität bei der Bereitstellung neuer Lösungen.

„Bangalore ist ein wesentlicher Bestandteil der globalen Strategie von BlackLine. Dieses neue Büro spiegelt unser Engagement für Innovation und operative Exzellenz wider“, so Raghu Dwarakanath, Managing Director, Indien. „Mit dieser Erweiterung sind wir noch besser positioniert, um den Kundenkontakt zu verbessern, die Produktentwicklung voranzutreiben und unsere Fähigkeit zu stärken, Finanz- und Buchhaltungsteams bei der Transformation ihrer Finanzprozesse zu unterstützen.

Kundenperspektive: Stärkung von lokalem Support und Innovation

Führende Unternehmen in der Region erkennen die Vorteile der erweiterten Präsenz von BlackLine.

„Die Lösungen von BlackLine haben uns auf unserem Weg der digitalen Transformation sehr geholfen“, sagt Narottam Sharma, CIO von Jubilant FoodWorks. „Mit der erweiterten Präsenz von BlackLine in Bangalore freuen wir uns auf eine noch engere Zusammenarbeit, schnellere Innovationen und eine stärkere Unterstützung vor Ort, um unsere Finanztransformation voranzutreiben.“

Bekenntnis zu globalem Wachstum

Die Eröffnung der Niederlassung in Bangalore ist der jüngste Schritt in der Strategie von BlackLine, seine globale Präsenz und Innovationsfähigkeit zu stärken. Mit der erweiterten Präsenz in Indien ist das Unternehmen gut positioniert, um den Erfolg seiner Kunden zu unterstützen, die Produktinnovation zu beschleunigen, seinen erstklassigen Support zu erweitern und seine Mission zu erfüllen, die digitale Finanztransformation weltweit zu inspirieren, voranzutreiben und zu begleiten.

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsweisende Plattform für das Office of the CFO, treibt die digitale Transformation des Finanzwesens voran, indem sie Unternehmen zu präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen befähigt. Die umfassende Plattform von BlackLine adressiert geschäftskritische Prozesse, einschließlich Record-to-Report und Invoice-to-Cash, und ermöglicht einheitliche und genaue Daten, rationalisierte und optimierte Prozesse sowie Echtzeiteinblicke durch Transparenz, Automatisierung und KI. Der bewährte, kollaborative Ansatz von BlackLine sorgt für eine kontinuierliche Transformation, die unmittelbare Auswirkungen und nachhaltigen Nutzen bringt. Mit einer nachweislich erfolgreichen Bilanz bei Innovationen, branchenführenden F&E-Investitionen und erstklassigen Sicherheitspraktiken arbeiten mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine zusammen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen. Für weitere Informationen: www.blackline.com

BlackLine Forward-looking Statements

This release may contain forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as „may,“ „will,“ „should,“ „could,“ „expect,“ „plan,“ anticipate,“ „believe,“ „estimate,“ „predict,“ „intend,“ „potential,“ „would,“ „continue,“ „ongoing“ or the negative of these terms or other comparable terminology. Forward-looking statements in this release include statements regarding our growth plans and opportunities. Any forward-looking statements contained in this press release are based upon BlackLine“s current plans, estimates and expectations, and are not a representation that such plans, estimates, or expectations will be achieved. Forward-looking statements are based on information available at the time those statements are made and/or management“s good faith beliefs and assumptions as of that time with respect to future events and are subject to risks and uncertainties. If any of these risks or uncertainties materialize or if any assumptions prove incorrect, actual performance or results may differ materially from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, risks related to the Company“s ability to execute on its strategies, attract new customers, enter new geographies and develop, release and sell new features and solutions; and other risks and uncertainties described in the other filings we make with the Securities and Exchange Commission from time to time, including the risks described under the heading „Risk Factors“ in our Annual Report on Form 10-K. Additional information will also be set forth in our Quarterly Reports on Form 10-Q. Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future performance or results, and you should not place undue reliance on such statements. Except as required by law, we do not undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise.

Kontakt

BlackLine

Janet Timmerberg

The Squaire 12

60549 Frankfurt Main

+49 69 20 45 78 39



http://www.BlackLine.com/de