Black Weekend beim DeLSt

Start: 25.11.2022 08:00 Uhr

End: 28.11.2022 23:00 Uhr

Entry: free

Am Black Weekend des DeLSt erhältst du im Zeitraum vom 25.11. bis zum 28.11.2022 einen unschlagbaren Nachlass von bis zu 35 % auf sämtliche Weiterbildungen und Fernstudiengänge. Um vom Rabatt zu profitieren, gibst du bei der Anmeldung den Rabattcode „Black2022“ ein und startest direkt durch in deine Qualifikation.

Unser Bildungsangebot ist nicht nur fachlich ausgesprochen vielfältig, sondern auch komplett flexibel strukturiert. Sämtliche Lehrangebote durchläufst du zeit- und ortsunabhängig und bestimmst eigenständig über die Dauer bis zu deinem Abschluss. Bei uns lernst in deinem eigenen Tempo, sparst dir unnötige Fahrzeiten und volle Lernräume und erwirbst deinen Abschluss zu deinen eigenen Bedingungen.

Im Rahmen einer 14-tägigen Kennenlernphase hast du die Möglichkeit, unverbindlich einen ersten Eindruck deines Fernstudiums zu gewinnen.

Während deiner Weiterbildung bist du absolut flexibel, denn du studierst bei uns zeit- und ortsunabhängig. Das bedeutet: Du lernst, wann und wo du möchtest! Dadurch erhältst du individuelle Freiräume und durchläufst ein Studium, dass sich dir und deinen Lebensumständen anpasst!

Unsere kompetente Studienberatung berät dich gerne unter der kostenfreien Bildungshotline 0800-3357833 zur Seite. Auch beim Stellen eines Förderantrags sind wir dir behilflich und vermitteln zudem die Kontaktdaten zur zuständigen Förderstelle. Sprich uns einfach an!

Mit dem Deutschen eLearning Studieninstitut GmbH (DeLSt) hast du einen qualifizierten, branchenanerkannten und seit dem Jahr 2010 erfahrenen Bildungsanbieter in der Fernlehre an deiner Seite. Wir bilden dich in den Bereichen Wirtschaft, Management und Personalführung, Digitalisierung/IT, E-Learning, Marketing und Vertrieb, Kommunikation und Coaching, Fitness- und Gesundheitswesen, Rechnungswesen sowie Reitsport weiter.

Wähle zwischen mehreren Fachwirt- und Betriebswirt-Abschlüssen wie u. a. Betriebswirt IHK – Master Professional in Business Management CCI, Technischer Betriebswirt (IHK), Geprüfter Industriefachwirt (IHK), Geprüfter Wirtschaftsfachwirt (IHK), Geprüfter Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) und vielen weiteren IHK-Abschlüssen.

Oder bilde dich als Mentaltrainer, Kommunikationstrainer, Social Media-Manager oder auch Digital Transformation Manager weiter. Zudem bieten wir Fortbildungen in Unternehmensführung, Selbstständigkeit, Kaufmännisches Wissen, Projektmanagement, Eventmanagement, Buchhaltung, Rechnungswesen an.

Unsere staatlich geprüften und zugelassenen Fernstudiengänge entsprechen den hohen Niveau-Stufen des Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) und genießen eine branchenweite Anerkennung.

Dich erwarten interaktive Lehrkonzepte wie Live-Webinare, Web-Based-Trainings, interaktive Lernerfolgskontrollen sowie digitale Lernskripte. Mit Podcasts und professionellen Lehrvideos sowie Grafiken werden dir die Lerninhalte multimedial näher gebracht. Du magst lieber das ausgedruckte Papier zum Reinschreiben und Markieren? Auch das ist möglich. Wir schicken dir dein gedrucktes Lehrskript gern zu dir nach Hause.

Unser Online-Campus stellt die zentrale Anlaufstelle dar. Hier findest du die Fernstudiengänge und hast die Möglichkeit, dich hier mit unseren Dozent*innen, Tutor*innen und deinen Mitstudent*innen zu vernetzen und auszutauschen. Zudem findest du hier deinen Fernstudiengang, für den wir dir als Orientierung einen voreingestellten Lehrplan zur Übersicht deiner Lerninhalte bieten.

Gleichzeitig bist du zu 100 % flexibel. Du entscheidest dein Lerntempo und wann du deine Prüfungen absolvierst. Du wählst dein Weiterbildungsmodell: Vollzeit, Teilzeit oder berufsbegleitend.

Du kannst jederzeit starten – egal, von welchem Ort. Unsere Fernstudiengänge sind 100 % digital. Falls du dir noch unsicher bist: Mit einer 14-tägigen kostenfreien Testphase kannst du ohne Druck in das Fernstudium hineinschnuppern.

Wie sagt das Sprichwort so schön: „Man lernt nie aus.“ Deshalb können unsere Teilnehmer*innen auch noch nach ihrem Abschluss auf unseren Online-Campus und ihre digitalen Lehrmaterialien zugreifen.

Wir unterstützen dich ab dem ersten Kontakt bis hin zum fertigen Zertifikat in deiner Hand. In unserer Tutor*innensprechstunde kannst du in Ruhe mit unseren Tutor*innen fachliche Fragen klären. Unsere Studienbetreuung ist bei allen organisatorischen Fragen für dich da. Du kannst uns per Telefon, Mail, Chat, Kontaktformular und WhatsApp erreichen.

Unsere Service- und Beratungszeiten sind:

Montag bis Donnerstag: 8:00 – 19:00 Uhr

Freitag: 08:00 bis 17:00 Uhr

Samstag: 09:00 bis 15:00 Uhr

Firmenkontakt

DeLSt GmbH – Deutsches eLearning Studieninstitut

Tobias Wenninger

Willy-Brandt-Platz 2

71522 Backnang

+49 (0) 7191 – 229 86 70

marketing@delst.de

https://www.delst.de/

