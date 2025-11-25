Black Week bei ADV PAX – bis zu 15% Rabatt auf Dosen sichern
Black Week beim ADV-Dosenshop – jetzt heißt es zugreifen!
Nur für kurze Zeit sind alle Dosen im gesamten Sortiment um 10 % reduziert – ohne Ausnahme! Und wer schon an die Feiertage denkt, spart sogar noch mehr: Auf das komplette Weihnachtssortiment gibt es satte 15 % Rabatt.
Ob festliche Geschenkdosen, dekorative Verpackungen oder praktische Aufbewahrungsdosen – jetzt ist der perfekte Moment, sich einzudecken. Black Week heißt: schnell sein, bevor die besten Stücke vergriffen sind!
Hier geht’s zum Weihnachtssortiment: https://www.adv-dosenshop.com/themen/weihnachtsdosen.html
Alle Weihnachtsdosen bei ADV PAX – 15% Rabatt bis 30.11.
X-Mas Truhe Nikolaus
8-Eck Elchtruhe rot
X-mas present box
X-mas Truhe
X-mas Oval
Weihnachten Oval
Elch Gold
X-Mas Truhe rot
Weihnachtsmann Dose
Tasche Weihnachtstraum
Tasche Weihnachtsmann
Christmas Truck
Lebkuchendose Green Star
Lebkuchendose Gold Star
Lebkuchendose Stern rot
Lebkuchendose Stern grau
Lebkuchendose Elch
Weihnachtsbaum RED
Santa rechteck klein
Santa rund
Weihnachten quadrat
Elchtruhe rot
Lebkuchenhaus Santa
Lebkuchenhaus X-mas
Stern X-mas
Stern Gold
X-mas Zipper Dose
Weihnachtsbaum
Weihnachtsmann
Lebkuchen Christmas Trees
Lebkuchen Weihnachten
Lebkuchendose Santa
Lebkuchendose X-mas
Lebkuchendose X-mas Mix
Stollendose Elch black
Vintage Elch
X-mas 8-Eck
Stollendose Elch red
Musikspieltruhe Santa
Nikolausstiefel rot
Herz snow
Herz car
Herz x-man
Stern snow
Stern car
Stern x-man
Stern Elch
Kugel car
Kugel x-man
Kugel Elch
Santa rechteck groß
Stern klein
Nikolaus klein
Suitcase snow
Weihnachtsbaum classic
Santa Stern
Suitcase X-mas
Suitcase X-man
Vehicle X-mas
Santa
Bobble X-man
Bobble snow
Bobble moose
Cap X-mas
book X-man
book X-snow
book X-star
Present X-mas
Present X-star
Nice X-man
Nice X-snow
Happy snow set
Ball Santa
Ball snowman
Ball moose
Bucket X-Mas
Adventskalenderdose
Wir fertigen ihre individuelle Dose
Ab einer Auflage von 2.000 Stück produzieren wir für Sie maßgefertigt individuelle Dosen für Ihre Produkte. Bedruckt und mit passendem Inlay. Schreiben Sie uns oder rufen Sie einfach an.
Über die ADV PAX Lutec GmbH
Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.
Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.
Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.
Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,
Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.
Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.
Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brötchendosen, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.
Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,
Kontakt
ADV PAX Lutec GmbH
Vogelsangstr. 34
72581 Dettingen / Erms
Deutschland
Web: https://www.adv-pax.de
Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com