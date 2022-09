Black is beautiful: Smarter Kaminofen ganz in Schwarz

Temperatur, Brennstoffmenge und Verbrennungsluft stets im Einklang

Kaminöfen sind Inbegriff von Lebensart und Wohnkultur. Sie setzen optische Akzente, die jeden Wohnraum bereichern. Sogar dann, wenn kein Feuer brennt. Für Design-Puristen und Liebhaber von schlichter Eleganz bietet ORANIER, einer der führenden Spezialisten für Festbrennstoffgeräte in Deutschland, seinen Klassiker POLAR NEO jetzt auch ganz in Schwarz im modernen Industrial-Style an. Denn Schwarz reduziert auf das Wesentliche. Es ist markant und doch zurückhaltend.

Die optische Faszination wird durch die elliptische Grundform untermauert, durch die ein ebenso flacher wie breiter Brennraum entsteht. Der Kaminofen wirkt dadurch schlanker als ganz runde Geräte, die schon aufgrund ihrer Form weiter in den Raum ragen. Zudem verfügt er über eine extragroße Vollglastür, sodass man die Flammen bis hinauf in die Spitzen sieht. Im Inneren verbirgt sich ein massiver Speicherstein „W+“, der noch bis zu 12 Stunden, nachdem das Feuer erloschen ist, die Wärme wohldosiert an den Raum abgibt.

Damit der Ökobrennstoff Holz besonders sauber und schadstoffarm verbrennt, kann der POLAR NEO auf Wunsch mit der innovativen conFLAME-Steuerung ausgestattet werden. Die wartungsarme, verschleißfreie Automatikregelung befindet sich unterhalb des Feuerraumes und analysiert über einen Mikroprozessor alle relevanten Verbrennungsparameter. Die Steuerung bewegt die Lüftungsklappen vollautomatisch und sorgt immer für die richtige Temperatur und Sauerstoffmenge im Brennraum. In der Folge werden die Emissionen deutlich gesenkt. Das merkt der Besitzer am langsamen Abbrand, einem ruhigen Flammenspiel sowie besonders sauberen Scheiben und wenig Asche.

Damit der Feuerabend in die perfekte Verlängerung geht, meldet die conFLAME-Technologie mit einer Push-Nachricht auf dem Smartphone sowie mittels Lichtpunkt am Kaminofen den richtigen Zeitpunkt zum Nachlegen. Und sollte es bei der Ableitung der Rauchgase durch den Schornstein zu Unregelmäßigkeiten kommen, wird sogar dies von der Steuerung erkannt und angepasst. All das trägt dazu bei, Brennstoff einzusparen und die Heizkosten zu senken.

Weitere Informationen zur Technologie und zum Kaminofen unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland. Zudem unterhält das Unternehmen eine eigene Vertriebsniederlassung in Österreich. Das Unternehmen hat seinen Sitz im hessischen Haiger und ist Mitglied des HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.

