Black Friday Week: Ferienhausvermieter erhalten 30 Prozent Rabatt auf Neuinserate

Bremen, 24. Oktober 2020. Den kommenden Sommerurlaub in einem Ferienhaus in Deutschland verbringen – das planen aktuell 75% der deutschen Urlauber auf Traum-Ferienwohnungen. Das hat eine Auswertung der Webseitenbesuche der letzten sieben Tage ergeben. In Zeiten der Corona-Pandemie steht Ferienhausurlaub, welcher ein hohes Maß an Privatsphäre bietet, auch für das Jahr 2021 weiterhin hoch im Kurs. Um dem kommenden Anfragenansturm gerecht zu werden, kommt Traum-Ferienwohnungen Vermietern während der Black Friday Week mit satten Rabatten entgegen. Vom 27. November bis zum 04. Dezember 2020 sparen Ferienhausbesitzer 30% auf ihr erstes Inserat bei Traum-Ferienwohnungen. Gastgeber können ihre Unterkunft einmalig für 193 Euro anstatt 276 Euro für 12 Monate Laufzeit auf dem Portal von Traum-Ferienwohnungen inserieren und alle Vorteile des Online-Marktplatzes für Ferienunterkünfte genießen.

– 100% Mieteinnahmen

Traum-Ferienwohnungen berechnet keine Provision pro Buchung, sondern lediglich eine einmalige Jahresgebühr. Es kommen keine weiteren versteckten Kosten auf Gastgeber oder Gast zu. Dadurch erhalten Gastgeber 100% der Mieteinnahmen und können ihren Gästen den günstigsten Preis anbieten.

– Direkter Kontakt zum Gast

Über eine Buchungsanfrage oder direkt per Telefon können Urlauber in Kontakt mit dem Vermieter treten. Traum-Ferienwohnungen übermittelt alle Buchungsanfragen an den Gastgeber, aber mischt sich in die Buchungsabwicklung, Miet- oder Stornierungsbedingungen nicht ein. Damit behalten Gastgeber die volle Kontrolle und können selbst entscheiden selbst, wer ihr Gast wird.

– Hohe Auslastung

Durch Top-Platzierungen bei Google besuchen Millionen Urlauber das Portal von Traum-Ferienwohnungen und stellen jeden Monat über 240.000 Buchungsanfragen.

– Funktionale Tools & Service

Gastgeber bekommen einen Buchungskalender, Belegungsplan, Messenger, Erfolgsstatistiken und weitere Tools zur Verwaltung zur Verfügung gestellt, um ihre Unterkunft bestmöglich zu vermieten. Außerdem profitieren Vermieter vom Kundenservice, der vor Veröffentlichung des Inserats einen kostenlosen Inserats-Check vornimmt und jederzeit sachkundige Beratung und Unterstützung bietet.

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie können Urlauber auf dem Portal sorglos ihren Urlaub 2021 planen, denn Traum-Ferienwohnungen bietet seinen Gästen den Corona-Reiseschutz der HanseMerkur an. Damit die Gäste von Traum-Ferienwohnungen anderen bereits einen Schritt voraus sind, sobald Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist und sich die Ferienhäuser und Ferienwohnungen rasant füllen.

Weitere Informationen zur Black Friday Week für Neukunden stehen auf der Kampagnenseite sowie im Presseportal von Traum-Ferienwohnungen zur Verfügung.

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 95.000 Feriendomizilen in 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubs-Programm. Jedes Jahr suchen rund 47 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

