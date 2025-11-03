Black Friday Social-Media-Marketing 2025: Erfolgreich planen und umsetzen

Umfassende Checkliste zur Steigerung des Online-Umsatzes zum Black Friday

Der Black Friday hat sich als wichtigster Einkaufstag für Einzelhändler und Marketingexperten etabliert. In Deutschland beteiligten sich 2024 80 % der Konsumenten, weltweit stiegen die Umsätze am Black Friday und Cyber Monday auf einen Rekordwert von etwa 68,6 Milliarden Euro innerhalb von 24 Stunden. Die starke Online-Präsenz und Nutzung sozialer Netzwerke bestimmen das Konsumverhalten maßgeblich und machen Social-Media-Marketing zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor.

Vorbereitung: Strategische Planung für gezielten Erfolg

Eine frühzeitige und strukturierte Planung, zwei bis vier Wochen vor dem Black Friday, bildet die Grundlage für erfolgreiche Kampagnen:

– Definition messbarer Ziele wie Umsatzsteigerung oder Reichweitenerhöhung

– Auswahl reduzierter Produkte und Angebotsarten (z. B. Staffelrabatte, exklusive Deals)

– Auswahl passender Social-Media-Plattformen auf Basis der Zielgruppenanalyse

– Erstellung eines zielgerichteten Contentplans mit speziellen Black-Friday-Inhalten

– Anpassung von Content-Formaten (Stories, Reels, Karussell-Posts) an die Plattform

– Planung der Postingzeiten unter Berücksichtigung der jeweiligen Bestzeiten für maximale Aufmerksamkeit

Countdown-Phase: Engagement und Kaufanreize steigern

Ab einer Woche vor dem Aktionstag sollte die Aufmerksamkeit durch gezielte Countdown-Posts und Sneak Peeks erhöht werden. Die Nutzung von Countdown-Stickern in Stories fördert die Kaufmotivation durch das Prinzip der „Fear of Missing Out“ (FOMO). Dabei ist der richtige Zeitpunkt für Countdown-Posts entscheidend, um nicht den vorzeitigen Kauf zu kanalisieren.

Am Black Friday: Kontinuierliche Sichtbarkeit durch vielfältige Inhalte

Der Aktionstag erfordert häufige und abwechslungsreiche Posts, um die Sichtbarkeit zu steigern und die Nutzerinteraktion zu fördern:

– Ankündigung des Sales mit auffälligen Startposts

– Regelmäßige Lagerbestands-Updates für limitierte Produkte

– Mitternachts-Countdown-Posts für Last-Minute-Käufer

Nach dem Black Friday: Nachhaltige Kundenbindung und Analyse

Direkte Nachbereitung fördert die Kundenbindung und Optimierung zukünftiger Kampagnen:

– Hinweis auf Fortführung der Angebote am Cyber Monday

– Dankesbotschaften an die Community

– Detaillierte Erfolgsauswertung anhand gesetzter Ziele und Ermittlung von Optimierungspotenzial

Mehr Informationen und Checkliste zum Download:

Effektiver Einsatz verschiedener Social-Media-Plattformen für Black Friday Marketing

Die Wahl der Plattform sollte sich an der Zielgruppe orientieren, wobei unterschiedliche Netzwerke eigene Vorteile bieten:

– Facebook: Größte Reichweite, vielseitige Content-Formate, organische Verbreitung durch Hashtags und Sharing

– X (Twitter) / Threads: Echtzeit-Updates, Trend-Hashtags, Engagement durch Retweets

– Instagram: Visuelles Storytelling, Stories und Countdown-Sticker, Reels und Carousel-Posts

– Pinterest: Inspirationsquelle mit Black Friday-spezifischen Pin-Boards

– TikTok: Kreative Videos, Challenges, Trends und Countdown-Teaser

– YouTube: Ausführliche Produktvideos, große Reichweite durch Suche und Entdeckung

– LinkedIn: B2B-Fokus, Storytelling und organisches Teilen im Business-Netzwerk

Ein Multiplattform-Ansatz erhöht die Reichweite und deckt alle Zielgruppen ab.

Optimale Bildgrößen und Postingzeiten für maximale Reichweite

Die Performance der Beiträge wird durch passende Bild- und Videoformate unterstützt: z. B. 1080 x 1080 px für Instagram-Posts, 1080 x 1920 px für Reels. Postingzeiten orientieren sich an Nutzergewohnheiten, beispielsweise 8-12 Uhr für Facebook, 10-12 Uhr für Instagram, um die Sichtbarkeit zu maximieren.

Social-Media-Management-Tools zur Vereinfachung der Kampagnensteuerung

Tools wie Blog2Social ermöglichen die Vorausplanung und automatische Veröffentlichung von Beiträgen auf mehr als 15 verschiedenen Plattformen. Die integrierte Funktion zur Auswahl der besten Postingzeiten und der übersichtliche Social-Media-Kalender garantieren effizientes Zeitmanagement und erleichtern die Umsetzung komplexer Marketingaktionen.

