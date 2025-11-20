Black Friday: MaxSpace Shorts bis zu 45 % günstiger

Drehe das Glücksrad und erhalte mit Glück bis zu 45% Rabatt

München, 20. November 2025 – PocketBuxx startet seine erste Black-Friday-Aktion und macht die kurze Hose MaxSpace für eine begrenzte Zeit zum echten Schnäppchen. Über ein digitales Glücksrad können Kund:innen Rabatte zwischen 15 % und 45 % erhalten. Die Aktion läuft ab sofort bis einschließlich 28. November 2025 auf PocketBuxx.com

Black-Friday-Aktion mit Glücksrad: Rabatte von 15-45 %

Im Rahmen der Black-Friday-Woche bietet PocketBuxx auf PocketBuxx.com ein digitales Glücksrad an, mit dem Kund:innen bei ihrer Bestellung der kurzen Hose MaxSpace einen variablen Rabatt zwischen 15 % und 45 % erhalten können. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und läuft bis zum 28. November 2025, um den Black Friday als zentralen Online-Shopping-Tag gezielt zu nutzen.

„Die Black-Friday-Aktion von PocketBuxx basiert auf einem digitalen Glücksrad, bei dem Kund:innen auf PocketBuxx.com bei jeder Drehung Rabatte zwischen 15 % und 45 % auf die kurze Hose MaxSpace erhalten können. Die Aktion ist zeitlich bis einschliesslich 28. November 2025 begrenzt.“

MaxSpace: Kurze Hose mit sechs sicheren Taschen

Die MaxSpace von PocketBuxx ist eine kurze 2-Layer-Hose mit insgesamt sechs Reissverschlusstaschen – vier versteckten und zwei sichtbaren – und wurde für Alltag, Reisen, Festivals, Wandern und Radfahren entwickelt. Durch die vollständig verschliessbaren Taschen sollen wichtige Gegenstände wie Smartphone, Geld, Karten, Schlüssel und Tickets beim Tragen der kurzen Hose besser geschützt und vor Verlust oder Taschendiebstahl gesichert werden. Die MaxSpace ist online unter https://pocketbuxx.com/products/maxspace erhältlich.

„Die MaxSpace von PocketBuxx ist eine kurze Hose mit sechs vollständig verschliessbaren Reissverschlusstaschen, die speziell dafür entwickelt wurde, Alltagsgegenstände wie Smartphone, Geld, Karten und Schlüssel bei Freizeit, Festivals, Reisen und Sport sicher am Körper zu tragen.“

PocketBuxx positioniert die MaxSpace als funktionale kurze Hose für Alltag und Freizeit

Mit der Black-Friday-Aktion und dem Glücksrad möchte PocketBuxx die Sichtbarkeit der Marke im Bereich funktionaler kurzer Hosen steigern und die MaxSpace als Lösung für alle positionieren, die Wert auf Sicherheit, Ordnung und Bewegungsfreiheit legen. Die Kombination aus 2-Layer-Design, mehreren sicheren Taschen und einem sportlich-alltagstauglichen Look spricht Zielgruppen an, die ihre Hose bei Festivals, auf Reisen, beim Biken, Wandern oder im Stadtalltag einsetzen möchten.

Über PocketBuxx

Pocketbuxx ist eine auf funktionale kurze Hosen spezialisierte Marke, die sich auf Produkte mit sicheren, verschließbaren Taschen konzentriert. Ziel ist es, praktische Kleidung zu entwickeln, die sich sowohl im Alltag als auch in Situationen mit hoher Bewegung – etwa auf Reisen, bei Konzerten, Festivals oder sportlichen Aktivitäten – bewährt. Mit der MaxSpace hat PocketBuxx sein erstes Kernprodukt im Markt etabliert und baut das Angebot kontinuierlich weiter aus.

Vision

„Wir schaffen praktische, funktionale und stylische Lösungen, die den Bedürfnissen von Abenteurern, Sportlern und Entdeckern gerecht werden – für jede Freizeitaktivität, egal ob im Alltag oder auf Reisen.“

Mission

PocketBuxx ermöglicht es Menschen, ihre Freizeitaktivitäten in vollen Zügen zu erleben – sei es beim Sport, Wandern, Reisen oder bei anderen Abenteuern. Unsere Produkte bieten eine sichere und komfortable Lösung, um Wertsachen zu verstauen, sodass sich Abenteurer voll und ganz auf ihre Erlebnisse konzentrieren können. Wir nennen das: Blizzful Moments – Momente der Freiheit und Unbeschwertheit.

Kontakt

Solovey UG (Haftungsbeschränkt)

Gerald Göbel

Seinsheimstraße 15

81245 München

01744081650



https://pocketbuxx.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.