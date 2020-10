Black Friday GmbH unterstützt regionale Händler und Gemeinden

Der Plattformanbieter blackfridaysale.de möchte regionale Einzelhändler sowie Gemeinden bei der Verkaufsveranstaltung mit kostenloser Bewerbung und Lizenzen unterstützen.

Immer mehr Endkonsumenten kaufen wegen Corona-Ängsten und gesetzlichen Schutzmaßnahmen online ein. Für stationäre Händler könnte das dieses Jahr bei den Abverkaufsaktionen Ende November erstmals einen Umsatzrückgang bedeuten. Der Plattformanbieter blackfridaysale.de möchte regionale Einzelhändler sowie Gemeinden bei der Verkaufsveranstaltung mit kostenloser Bewerbung und Lizenzen unterstützen. Mit der Black Friday Sale 2020 App können regionale Angebote online übersichtlich dargestellt werden. Am 27. November findet zum achten Mal der Extrem-Rabatt-Tag “Black Friday Sale” statt und läutet den Beginn des Weihnachtsgeschäfts ein.

Umsatzstärkste Tag des lokalen Einzelhandels

Der umsatzstärkste Tag des lokalen Einzelhandels in den USA ist auch fixer Bestandteil des Handels in Deutschland geworden. Die deutlichen Ersparnisse, die an diesem Tag angeboten werden, stellen für viele Konsumenten einen Anreiz dar, einen Teil ihrer Weihnachtseinkäufe schon im November zu erledigen. “Die Umsätze sind in den letzten Jahren in Deutschland konstant im zweistelligen Bereich gewachsen”, erklärt Konrad Kreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH. “Auch in diesem Jahr wird sich der Trend fortsetzen. Es zeichnet sich jedoch aufgrund von Corona-Ängsten bei Endkunden und gesetzlicher Schutzmaßnahmen, wie Maskenpflicht, Mindestabstand und strenger Hygienevorschriften, eine deutliche Umsatzverlagerung in Richtung Online-Handel ab”, so Kreid weiter.

Unterstützung für stationären Handel

Mit einer eigens entwickelten App möchte die Black Friday GmbH stationäre Händler unterstützen. “Black Friday Sale mobilisiert jedes Jahr Millionen von Shoppern. Wir werden dieses Jahr unsere Black Friday Sale 2020 App besonders bewerben, damit ein Teil der KonsumentInnen auch die regionalen Angebote im stationären Handel nutzt”, informiert Kreid. “Händler sowie Gemeinden, die Interesse an einer solchen Kooperation haben, können sich an die Black Friday GmbH wenden und ihre lokalen Angebote kostenlos bewerben lassen”, so Kreid weiter.

Nutzungsrechte für geschützte Wortmarke

Bereits in den letzten Jahren erhielten stationäre Händler in größeren Städten, wie Berlin oder Hamburg, die notwendigen Nutzungsrechte und durften so mit der geschützten Wortmarke Black Friday werben. “Als exklusiver Lizenznehmer der in Deutschland geschützten Wortmarke Black Friday ®, möchten wir in diesem schwierigen Jahr den Einzelhandel unterstützen und bieten Gemeinden sowie Handelskammern kostenlos die notwendigen Nutzungsrechte für den stationären Handel bzw. für deren Mitglieder an”, erklärt Kreid.

Über Blackfridaysale.de

www.blackfridaysale.de ist der Anbieter für das Top Shopping-Event des Jahres. Mehrere hunderte

teilnehmende Markenshops und angesagte Labels reduzieren dabei für 29

Stunden drastisch ihre Preise. Auf dem Shoppingportal blackfridaysale.de können

Kunden in übersichtlichen Kategorien passende Produkte und alle “Black Friday ® Sale”

Angebote der teilnehmenden Händler finden. Im Jahr 2020 startet die Verkaufsveranstaltung bereits am Donnerstag 26. November um 19:00 auf blackfridaysale.de. Die Black Friday GmbH verfügt über die exklusiven Nutzungsrechte der geschützten Wortmarke “Black Friday ®” in Deutschland.

