Black Coral Consulting vergrößert das Portfolio an namhaften Kunden aus dem Hotelsektor

Anlässlich des ersten Firmenjubiläums bestätigt Gründerin Judith Cartwright, dass der Appetit der Branche auf hochspezialisiertes kommerzielles Fachwissen noch nie so groß war wie heute

Black Coral Consulting, ein spezialisiertes Beratungsunternehmen, das innovative Lösungen zur Umsatzoptimierung für den Luxus-Hotellerie Sektor anbietet, hat sein Portfolio an Elitekunden um Bauträger für Hotels und Resorts, Betreiber und Vermögensverwalter, Restaurantgruppen, Online-Reiseagenturen (OTAs) und Anbieter von IT-Lösungen in Schlüsselmärkten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Europa, Australien und den USA erweitert, was die steigende Notwendigkeit der Branche für diese Art von kommerzieller Optimierung widerspiegelt.

Unter der Leitung der erfahrenen deutschen Ökonomin Judith Cartwright, arbeitet Black Coral Consulting mit – noch in der Entwicklungsphase oder sich bereits im operativen Betrieb befindlichen – tourismusbezogenen Unternehmen zusammen, um einen Fahrplan für deren wirtschaftlichen Erfolg zu erstellen. Von der Identifizierung neuer Einnahmequellen bis hin zur Umwandlung ungenutzter Flächen, hilft sie, das optimale Gewinnpotenzial freizusetzen, oft auch auf unkonventionelle Weise.

Die innovative Herangehensweise hat zu außergewöhnlich positiven Ergebnissen geführt: Die Liste der Kunden von Black Coral Consulting wächst schnell und umfasst Unternehmen wie den, in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Hotelbetreiber JA Resorts & Hotels, den GCC-Immobilienentwickler Deyaar, den globalen OTA Luxury Escapes und Azmont Investments, dem unter anderem das Portonovi Resort in Montenegro gehört.

„Ich habe Black Coral Consulting vor einem Jahr ins Leben gerufen, als sich Wandel als einzige Konstante in der Reise- und Tourismusbranche nach der Pandemie etablierte, und die Branche dazu zwang, sich neu zu orientieren und in einigen Fällen sogar sich neu zu erfinden. In Zeiten wie diesen ist ein Experte für Revenue Optimierung der beste Freund, der einen ganzheitlichen Ansatz zur Wirtschaftsanalyse eines Unternehmens verfolgt und bis ins Detail geht, um jede Fläche und jedes System im Betrieb zu optimieren“, sagt Judith Cartwright, Gründerin und Geschäftsführerin von Black Coral Consulting.

„In den letzten 12 Monaten haben wir beobachtet, dass Tourismusunternehmen, angefangen von Hotels und Resorts bis hin zu Restaurants, Attraktionen und Wellnessbereichen die Bedeutung einer soliden kommerziellen Strategie als Eckpfeiler ihres Geschäfts erkannt haben, um Effizienz und Einnahmen zu steigern. Mein Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, eine Kultur der Gewinnoptimierung zu schaffen, und im ersten Jahr unserer Tätigkeit hat Black Coral Consulting unsere Kunden erfolgreich dabei unterstützt, dies zu verstehen und zu erreichen.“

Die strategische Beratungstätigkeit von Black Coral Consulting umfasste unter anderem das Audit von Hotelanlagen für Bauträger wie Deyaar in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Azmont Investments in Montenegro sowie die Entwicklung kommerzieller Strategien zur Unterstützung von Luxury Escapes bei der Unterzeichnung von zusätzlichen Verträgen mit der Hotelbranche. Weiters überprüften sie die Struktur und das Ökosystems der „Customer Journey“, sowie Lebensmittelkosten, Menügestaltung und -entwicklung, für ein in Saudi-Arabien ansässigen F&B-Unternehmen. Black Coral Consulting arbeitet auch mit SAS zusammen, um das erste Business-Intelligence- und Revenue-Management-Tool für den Spa- und Wellness-Sektor für die Hotellerie zu entwickeln.

Daniel Monk, Chief Sales and Distribution Officer, Luxury Escapes, sagte: „Black Coral Consulting hat mit unserem Team einen ausführlichen Workshop über kommerzielle Strategien für Hotelverträge durchgeführt und uns die Augen dafür geöffnet, wie Revenue Management im Gastgewerbe funktioniert und wer die Entscheidungen trifft. Mit diesem Wissen sind wir besser in der Lage, mit unseren Hotelpartnern zu verhandeln und zusammenzuarbeiten, um die Einnahmen für beide Parteien zu optimieren. Frau Cartwright hat uns auch geholfen, ein Tool zu entwickeln, das den Vertragsprozess unterstützt und aktuellen und potenziellen Hotels zeigt, wie Luxury Escapes zusätzliche Übernachtungen bringen kann. Das Fachwissen, die Einblicke und die Schulungen von Black Coral Consulting haben sich als unschätzbar erwiesen, denn sie haben unsere Denkweise verändert und zu Ergebnissen geführt.“

Der unmittelbare Erfolg von Black Coral Consulting ist auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung der Gründerin in leitenden kaufmännischen Funktionen für große Hotelmarken, wie Atlantis, One&Only und Mazagan zurückzuführen. Für die Cartwright durch ihre innovative kommerzielle Strategie zu einem zweistelligen Wachstum bei allen zentralen Einnahmequellen beigetragen hat.

„In den nächsten 12 Monaten möchte ich weiter auf unserer Strategie aufbauen und den Markt über die zentrale Rolle aufklären, die ein Revenue Management-Berater bei der erfolgreichen Ausrichtung von Unternehmen spielen kann, und zwar auf eine Art und Weise, die sie vielleicht noch nicht in Betracht gezogen haben“, fügt Cartwright hinzu.

Black Coral Consulting schult auch Mitarbeiter und führt Workshops durch, um Tourismusbetriebe dabei zu unterstützen, die Gewinnoptimierung in ihre Unternehmenskultur zu integrieren. Eine von Cartwrights Stärken ist das Coaching von Führungskräften. Sie unterstützt sie dabei, kommerzielle Roadmaps zur Umsatzoptimierung zu erstellen und die wesentliche Rolle der Umsatzoptimierung bei der Erzielung von Wachstum zu verstehen.

Judith Cartwright ist Vorstandsmitglied des Revenue Management Advisory Board der Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI) und tritt regelmäßig als Rednerin bei weltweiten Konferenzen und Veranstaltungen der Hotelbranche auf.

Black Coral Consulting, geleitet von der erfahrenen Wirtschaftsexpertin Judith Cartwright, bietet Beratungsdienstleistungen zur Umsatzoptimierung für das Hotelgewerbe. Das Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten arbeitet mit Kunden von ultra-luxuriösen Hotelgruppen, Urlaubsresorts, gastronomischen Einrichtungen, Spas und Tourismusattraktionen zusammen, um ihr Gewinnpotenzial über alle Einkommensquellen hinweg zu nutzen. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen die Entwicklung innovativer Handelsstrategien, Audit- und Gap-Analysen, System- und Plattformüberprüfungen, Beratung zu Preisgestaltung, Budgetierung und Bestandsoptimierung, Krisenmanagement, Erstellung maßgeschneiderter Betriebsabläufe, Schulung und Ausbildung und mehr. Black Coral Consulting verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, die auf Cartwright“s zwei Jahrzehnten langen Erfahrung in leitenden kaufmännischen Positionen für renommierte Hotelgewerbeunternehmen basiert.

