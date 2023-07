Bitpanda Technology Solutions ermöglicht über 20 Millionen Personen den Handel mit digitalen Vermögenswerten

– Der führende B2B-Investment-as-a-Service-Anbieter für Kryptowährungen und Aktien hat renommierte Banken, Neobanken und Fintechs als Kunden gewonnen und ermöglicht den Handel für mehr als 20 Millionen Menschen

– Insgesamt vertrauen 12 Partner in 28 Ländern auf BTS

– In den ersten 6 Monaten des Jahres 2023 hat Bitpanda Technology Solutions aufgrund seiner marktführenden Lösung und seines einzigartigen und konkurrenzlosen Produkts Vereinbarungen mit Krypto-Giganten wie Coinbase und führenden Zahlungsdienstleistern wie VISA geschlossen

– Skalierbarkeit, Modularität, Sicherheit und Integrationsgeschwindigkeit sind einige der Hauptgründe, warum sich Partner für Bitpanda Technology Solutions entscheiden

Wien, 20. Juli 2023 – Bitpanda Technology Solutions, der führende europäische Investment-as-a-Service-Anbieter, hat in nur sechs Monaten bereits 12 Verträge abgeschlossen. Damit steigt die Gesamtzahl der Endnutzer, die über die Bitpanda-Technologie Zugang zu digitalen Assets haben, auf über 20 Millionen in der gesamten EU.

Im Januar dieses Jahres hat Bitpanda Technology Solutions die Bereitstellung seiner regulierten Handelsinfrastrukturdienste auf die Branche ausgeweitet und ermöglicht es sowohl traditionellen als auch neuen Finanzakteuren, eine modulare und skalierbare 24/7-Handelsinfrastruktur in nur drei Monaten zu integrieren. Die Plattform ermöglicht es Fintechs, traditionellen Banken und Online-Plattformen, auf modulare Art und Weise Handels-, Investitions- und Verwahrungsdienstleistungen für Kryptowährungen, Aktien/ETFs, Edelmetalle und Rohstoffe anzubieten. Partner können ihre eigenen Nutzererfahrungen auf einer ISO 27001-zertifizierten und bewährten Infrastruktur aufbauen, einschließlich Funktionen wie Sparpläne, Asset-to-Asset-Swaps und Krypto-Staking-Funktionen.

Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO von Bitpanda Technology Solutions, kommentiert wie folgt:

„Banken und FinTechs können nun erstklassige Anlageerlebnisse für ihre Nutzer schaffen, um das Geschäft anzukurbeln, und das zu sehr geringen Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Infrastrukturen. All dies wird durch die beste Trading-Infrastruktur der Welt von Bitpanda Technology Solutions ermöglicht. Die Nachfrage nach digitalem Handel wächst und der Aufbau einer Lösung von Grund auf ist teuer und würde zu einem qualitativ schlechteren und unzeitgemäßen Angebot führen. Auf diese potenzielle Einnahmequelle zu verzichten, ist für kein Unternehmen eine Option. Mit BTS erhalten unsere Partner eine lizenzierte, modulare, sichere und skalierbare Handelsinfrastruktur, die sie in nur wenigen Monaten einsetzen können.“

Bitpanda Technology Solutions hat bereits Vereinbarungen mit der österreichischen Raiffeisenlandesbank, der europäischen Neobank N26, der französischen Finanz-App Lydia, dem britischen Fintech Plum, dem schwedischen Fintech P.F.C. und dem bulgarischen Fintech iCard bekannt gegeben, um die Nachfrage nach vereinfachten Investitionsmöglichkeiten zu bedienen. Darüber hinaus wurden Vereinbarungen mit dem globalen Zahlungsriesen Visa, dem weltweit führenden Kryptoanbieter Coinbase und dem europäischen Banken-Software-Anbieter Mambu getroffen.

Ausgewählte Kundenreferenzen:

Raiffeisenlandesbank

Die RLB NÖ-Wien plant, als erste große Retailbank in der Europäischen Union Kryptowährungen und andere Anlageklassen in ihr digitales Investmentangebot aufzunehmen. Bitpanda stellt die SaaS-Handelsinfrastruktur bereit, um dieses Ziel schnell und zuverlässig zu erreichen. Dies ist eine wichtige Anerkennung für die von Bitpanda aufgebaute Infrastruktur und eine Bestätigung unseres Engagements für die Einhaltung von Regulierungsvorschriften.

N26

Die größte digitale Bank in Kontinentaleuropa wurde im Juli 2022 BTS-Kunde und ging im Oktober letzten Jahres in Betrieb, um ihr umfassendes Kundenangebot zu erweitern und den digitalen Handel in ihre App zu integrieren. Durch die Partnerschaft mit Bitpanda Technology Solutions kann N26 seinen über 8 Millionen Nutzern nun Zugang zu einer breiten Palette von Kryptowährungen bieten und ihnen ein hochmodernes, nahtlos in die N26-App integriertes Investitionserlebnis ermöglichen.

Coinbase

Die Partnerschaft von Bitpanda mit Coinbase brachte zwei führende Anbieter von Kryptowährungen zusammen, um den Handel mit digitalen Vermögenswerten für mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Als Teil der Vereinbarung fügte Bitpanda die Liquiditätsbörse von Coinbase zu seinem Netzwerk hinzu, und Bitpanda Technology Solutions wurde zum Partner der Wahl für alle institutionellen Kunden von Coinbase, die den Handel mit digitalen Vermögenswerten in Europa anbieten möchten.

VISA

Bitpanda trat im März dem Visa Fintech Partner Connect Programm (FPC) bei. Das FPC ist eine ausgewählte Gruppe von Fintechs, die von Visa für die Nutzung durch ihre bestehenden Kunden „zugelassen“ wurden, und festigte Bitpanda Technology Solutions als zuverlässigen Partner für globale Institutionen.

Mambu

Im April ging Bitpanda Technology Solutions eine Partnerschaft mit der Cloud-Banking-Plattform Mambu ein, um Finanzinstituten eine sichere Möglichkeit zu bieten, ihren Kunden Anlageoptionen anzubieten. Bitpandas Fachwissen und die Kernbankentechnologie von Mambu verbinden sich, um leistungsstarke neue Einnahmequellen zu erschließen und die Zeit und Ressourcen zu sparen, die für den Aufbau einer Anlageinfrastruktur von Grund auf erforderlich sind.

Bitpanda Technology Solutions bietet eine der am besten skalierbaren „Investment-as-a-Service“-Infrastrukturen in Europa und weltweit. Die Plattform ermöglicht FinTechs, traditionellen Banken und Online-Plattformen, regulierte Handels-, Anlage- und Verwahrungsdienstleistungen für Kryptowährungen, Aktien/ETFs, Edelmetallen und Rohstoffe anzubieten. Partner können ihre eigenen Angebote auf einer ISO 27001-zertifizierten und bewährten Infrastruktur aufbauen. Diese vollständig modulare Plattform ermöglicht die Integration über eine moderne API oder ein direktes White-Label.

Firmenkontakt

Bitpanda Technology Solutions

Anne Juliane Wirth

Stella-Klein-Löw Weg 17

1020 Wien

+49 (0) 89 99 38 87 0



https://www.bitpanda.com/de/tech#

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Bastian Riccardi

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 0



https://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.