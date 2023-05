Biteno veröffentlicht Anleitung zur Installation der OpenSource Firewall OpnSense

Die Biteno GmbH, der IT-Partner für mittelständische Unternehmen, hat eine neue Anleitung zur Installation der OpenSource Firewall OpnSense veröffentlicht. Die Anleitung ist ab sofort auf dem Biteno Blog verfügbar und bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur erfolgreichen Installation der populären Firewall.

Die OpenSource Firewall OpnSense bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, um Netzwerke vor unerwünschten Zugriffen zu schützen. Durch den Einsatz von OpnSense können Unternehmen ihre Netzwerke effektiv absichern und so Risiken minimieren. Die Installation von OpnSense kann jedoch für unerfahrene Nutzer eine Herausforderung darstellen.

Die neue Anleitung von Biteno richtet sich an alle, die OpnSense installieren möchten, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Die Anleitung bietet eine ausführliche Beschreibung der Schritte, die zur erfolgreichen Installation von OpnSense erforderlich sind. Darüber hinaus werden mögliche Probleme und Lösungen besprochen, um sicherzustellen, dass die Installation reibungslos verläuft.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden und allen Interessierten mit dieser Anleitung eine Hilfestellung bei der Installation der OpnSense Firewall bieten können“, sagt Matthias Böhmichen, Geschäftsführer der Biteno GmbH. „Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt in der IT, und wir möchten unseren Kunden dabei helfen, ihre Netzwerke so sicher wie möglich zu gestalten.“

Die Anleitung ist ab sofort auf dem Biteno Blog unter https://www.biteno.com/tutorial/opnsense-firewall-installieren/ verfügbar und kann kostenlos heruntergeladen werden. Biteno empfiehlt die Installation von OpnSense allen Unternehmen, die ihre Netzwerke sicherer gestalten möchten und eine zuverlässige Firewall suchen.

Das IT-Systemhaus Biteno GmbH mit Sitz in Stuttgart bietet mittelständischen Kunden ein umfassendes Leistungsportfolio in den Bereichen IT Support, IT Beratung, Hosting und EDV-Kurz- oder Langzeitmiete. Die Kundenzufriedenheit steht dabei stets im Mittelpunkt. Weitere Informationen zur Biteno GmbH finden Sie unter: https://www.biteno.com/blog/

