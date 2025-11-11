Biteno macht KI-Telefonie für kleine und mittelständische Unternehmen erschwinglich

Stuttgart, November 2025 – Biteno, führender Anbieter von innovativen KI-Lösungen, startet ein neues Angebot für kleine und mittelständische Unternehmen: KI-Telefonie bereits ab 49,- EUR zzgl. Minutenpreise. Das Besondere: Self-Service ist inklusive – Unternehmen können ihre Telefonielösung einfach selbst einrichten und verwalten.

Die Biteno KI-Telefonie unterstützt Firmen dabei, Anrufe effizient zu managen, Kundengespräche professionell zu steuern und Routineaufgaben zu automatisieren. Dank intelligenter Sprachassistenz können Unternehmen die Kommunikation optimieren, ohne hohe Personalkosten für Call-Center oder IT-Support einplanen zu müssen.

„Mit unserem neuen Angebot machen wir moderne KI-Telefonie für KMU endlich zugänglich“, sagt Matthias Böhmichen, Geschäftsführer der Biteno GmbH. „Die Kombination aus günstigen Einstiegspreisen, Minutenabrechnung und Self-Service ermöglicht es Unternehmen, ihre Telefonie effizienter und professioneller zu gestalten – ganz ohne aufwendige Implementierung.

Highlights der Biteno KI-Telefonie:

Preiswert: ab 49,- EUR zzgl. Minutenpreise

Self-Service: unkomplizierte Einrichtung und Verwaltung

Effizienzsteigerung: Automatisierung von Routineanrufen

Flexibel: Skalierbar für kleine und mittelständische Unternehmen

Das neue Biteno-Angebot ist ab sofort verfügbar. Interessierte Unternehmen können die Lösung direkt online buchen und sofort nutzen.

Der KI- und IT-Dienstleister Biteno GmbH mit Sitz in Stuttgart bietet mittelständischen Kunden ein umfassendes Leistungsportfolio in den Bereichen Künstliche Intelligenz, IT Support, IT Beratung und Cloud-Dienstleistungen. Die Kundenzufriedenheit steht dabei stets im Mittelpunkt. Weitere Informationen zur Biteno GmbH finden Sie unter: https://www.biteno.com/blog/

Kontakt

Biteno GmbH

Matthias Böhmichen

Ernsthaldenstr. 17

70565 Stuttgart

0711-4889020

0711-4889029



https://www.biteno.com

