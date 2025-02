Biteno GmbH bietet kostenfreien Online-Kurs zum Thema Künstliche Intelligenz an

Die Biteno GmbH, ein führender KI- und IT-Dienstleister, ist stolz darauf, einen kostenlosen Online-Kurs zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) anzubieten. Mit diesem Kurs können Interessierte in nur 90 Minuten alles Wichtige zum Thema KI lernen.

Der KI-Crashkurs besteht aus 17 kurzen Video-Lektionen und bietet eine umfassende Einführung in die wichtigsten Begriffe, Modelle und Anwendungen der KI.

Dazu gehören:

-Die wichtigsten Begriffe zum Thema KI

-Lokale KI-Modelle vs. entfernte Anbiete wie OpenAI

-KI-Modell-Auswahl

-Die Nutzung von ChatGpt und Open WebUI (bzw. Web-KI der Biteno)

-Eine Einführung ins Prompting und wie man mit Prompts bei KI arbeitet

„Unser Ziel ist es, unsere Mitarbeiter und Kunden für das Thema KI fit zu machen“, erklärt Matthias Böhmichen, der Geschäftsführer der Biteno GmbH. „Wir glauben, dass die KI eine enorme Chance bietet, Unternehmen und Einzelpersonen zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Mit diesem Online-Kurs möchten wir diese Chance allen zugänglich machen.“

Darüber hinaus bietet die Biteno GmbH auch KI-Workshops und KI-Einführungen für kleine und mittelständische Unternehmen an. Diese Workshops sind speziell auf die Bedürfnisse dieser Unternehmen ausgerichtet und bieten eine umfassende Einführung in die Möglichkeiten der KI. Durch diese Workshops können Unternehmen ihre Chancen im digitalen Wettbewerb nutzen und ihre Geschäftsmodelle durch die Integration von KI-Technologien verbessern.

Der Online-Kurs „KI Crashkurs“ ist kostenlos und kann über die Website der Biteno GmbH abgerufen werden. Wir freuen uns darauf, Interessierte für das Thema KI zu begrüßen und ihnen eine fundierte Grundlage für ihre zukünftigen Erfahrungen mit der KI zu bieten.

Für weitere Informationen oder um den Online-Kurs zu lernen, kontaktieren Sie bitte Olga Ziesel unter 0711-4889020 oder vertrieb@biteno.com .

Der KI- und IT-Dienstleister Biteno GmbH mit Sitz in Stuttgart bietet mittelständischen Kunden ein umfassendes Leistungsportfolio in den Bereichen Künstliche Intelligenz, IT Support, IT Beratung und Cloud-Dienstleistungen. Die Kundenzufriedenheit steht dabei stets im Mittelpunkt. Weitere Informationen zur Biteno GmbH finden Sie unter: https://www.biteno.com/blog/

