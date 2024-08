Bis zum letzten Atemzug

Es gibt eine einzige Sache, ohne die alle Menschen nur wenige Minuten auskommen, ohne bleibende Schäden und sogar den Tod als Folge zu haben: Die Atmung!

Wir atmen unser ganzes Leben von der Geburt bis zum Tod. Und dies machen wir meistens vollkommen automatisch und unbewusst.

Welche Auswirkungen die Atmung auf unsere Gesundheit hat, darüber denken wir nur selten, oder gar nicht nach.

Wer nicht gerade an einer akuten oder chronischen Atemwegs- oder Lungenerkrankung leidet, der macht sich nur selten Gedanken darüber, weil die Atmung ja eben ganz automatisch funktioniert.

Für alle, die sich mit dem Thema Atmung und Lunge befassen und Atemtechniken zu Stress- und Schmerzreduktion, Senkung des Blutdrucks, Sauerstofftransport, Bronchien, Lungen und vieles mehr kennenlernen wollen, findet vom vom 9.9. – 15.9.2024 das „Atemwege- und Lungengesundheit End-of-Summer“ Online-Event statt.

Eine kostenfreie Anmeldung ist ab sofort möglich. Wer sich auf der Webseite www.Lunge.TV einträgt bekommt direkt Zugang zu den TOP 3 Videos aus dem „Der große Atemkongress“ plus ein neues Bonus-Video.

Das „Atemwege- und Lungengesundheit“ Online-Event ist genau das Richtige für alle, die wissen wollen,

-welcher Atemtyp sie sind

-welche Atemtechniken es gibt

-wie sich eine Patientin durch Atmen von Asthma heilte

-wie sich durch Atmung stress reduzieren lässt und man so leicht in die Gelassenheit kommen kann

-wie die Natur bei der Selbstheilung helfen kann

-was Atmen mit der Heilung von Brustkrebs zu tun hat

-was schädliche Auswirkungen auf die Lungen hat

-wie Selbstheilung durch Atmung unterstützt werden kann

-welche Wildkräuter für die Atemwege, Bronchien und Lungen genutzt werden können

-wie Atmen zur Immunstärkung genutzt werden kann

-wie man durch Atmen kälte- und schmerzunempfindlicher werden kann

-wie man durch Atmung den Blutdruck senken und etwas für seine Herzgesundheit tun kann

-wie der Sauerstofftransport verbessert werden kann

-was Angst, Sorgen, Unsicherheit mit Ihrer Lunge machen

-welche Auswirkungen Umweltgifte, Elektrosmog, W-Lan, Röntgenstrahlen, Chemotherapie, Radioaktivität auf die Lunge haben

-und vieles mehr zu Atmung, Atemwegen, Atemwegserkrankungen, Lungen, etc.

