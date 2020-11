Bis zu 80 Prozent der Kosten für die Custom Code Conversion spart itelligence mit der Standard Lösung bei der Migration auf SAP S/4HANA

it.custom code conversion – Weltpremiere online erleben

Bielefeld, 24. November 2020 -Wie Unternehmen bei der Migration von SAP ECC auf SAP S/4 HANA die Kosten um bis zu 80 Prozent senken können, präsentiert Lars Verbüchels, itelligence-Experte für Entwicklungsmanagement und Strategieberatung, in der weltweit ersten Online Präsentation von “it.custom code conversion” am 26. November 2020.

Das Thema “Custom Code Conversion” stellt beim Umstieg auf SAP S/4HANA für SAP Anwender weltweit eine große Hürde dar. Viele Unternehmen haben SAP ECC über Jahre an ihre Anforderungen angepasst. Die dabei in den Altsystemen vorgenommenen kundenindividuellen Entwicklungen sind oft nicht mit SAP S/4HANA kompatibel und müssen daher bei der Migration angepasst werden.

Die Lösung automatisiert bei der Migration auf SAP S/4HANA die Umstellung der kundeneigenen Entwicklungen (Custom Code). Der Aufwand hierbei kann bis zu 80 Prozent sinken. Nicht automatisierbare Umstellungen werden dann entweder in Eigenleistung durch das Unternehmen selbst oder im Rahmen der Conversion durch itelligence umgesetzt. Darüber hinaus bietet itelligence die Kombination einer Conversion-Factory, wodurch die Kosten für den manuellen Teil bei großen und gewachsenen Systemen nochmals deutlich reduziert werden kann.

“it.custom code conversion senkt den Aufwand beim Umstieg auf SAP S/4HANA drastisch und verschafft Unternehmen Ressourcen und Budget für die wichtigen innovativen Themen”, erläutert Lars Verbüchels, Business Development und Custom Development, itelligence AG:

In der Online-Präsentation von Lars Verbüchels können sich interessierte Unternehmen über die Lösung und die Leistungen im November exklusiv und virtuell informieren.

Weitere Details zur it.custom code conversion veröffentlicht itelligence im News-Blog und im Factsheet von Lars Verbüchels.

itelligence AddStore

Der itelligence AddStore bietet ein umfassendes Angebot von Softwarepaketen und Workshops zur Optimierung von SAP-Prozessen an.

Link: itelligence Addstore

Premiere im Online Webinar

Datum: 26.11.2020

Zeit: 11:00-12:00 Uhr

Die Anmeldung ist hier möglich

itelligence

Die itelligence AG verbindet innovative SAP-Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen.

Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch den IT-Einsatz zu ermöglichen – und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.

Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin “brand eins” gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 1,040 Mrd. Euro.

Kontakt

itelligence AG

Silvia Dicke

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

0521 91 44 800

anfrage@itelligence.de

https://itelligencegroup.com/de/