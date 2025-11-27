Bis 2028 mehr Platz für Luft- und Raumfahrtexponate: Das Steven F. Udvar-Hazy Center wird erweitert

Über 4.000 Quadratmeter zusätzliche Fläche – Präsentation historischer Flugzeuge aus dem Museumsdepot, die ab Ende 2028 erstmals gezeigt werden

Das Steven F. Udvar-Hazy Center im US-Bundesstaat Virginia, die Dependance des Smithsonian National Air and Space Museum an der National Mall in Washington, DC, vergrößert seine Ausstellungsfläche um 20 Prozent. Die Erweiterung ist die erste große Erneuerung des Centers seit seiner Eröffnung im Jahr 2003 und soll bis Ende 2028 abgeschlossen sein.

Mehr Platz für historische Fluggeräte

Die über 4.000 Quadratmeter große neue Fläche direkt am bereits bestehenden Boeing Aviation Hangar ermöglicht es, weitere Exponate aus den Lagerbeständen des Museums auszustellen, darunter einige, die noch nie zuvor der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Dazu gehört die Boeing B-17 Flying Fortress „Shoo Shoo Shoo Baby“, die ihren Spitznamen dem Lieblingslied der Crew verdankt, ebenso eine restaurierte Sikorsky JRS-1, ein Amphibienflugzeug, das den Angriff auf Pearl Harbor miterlebt hatte. Der Neubau gibt auch mehr Freiraum, um aktuelle Stücke besser in Szene zu setzen, etwa die Martin B-26 Marauder „Flak-Bait“ aus dem Zweiten Weltkrieg.

Luft- und Raumfahrtexponate zum Anfassen

Das Steven F. Udvar-Hazy Center liegt in Chantilly im US-Bundesstaat Virginia und nur wenige Autominuten vom Washington Dulles International Airport entfernt. Neben der größten Ausstellungshalle, dem Boeing Aviation Hangar, wo vorrangig Luftfahrtexponate gezeigt werden, gibt es auch den James S. McDonnell Hangar, der sich der Raumfahrt widmet. Zusätzlich gehören ein großes IMAX-Kino, ein ObservationTower mit Blick auf den Airport, ein Souvenirladen, ein Restaurant sowie der Restaurationsbereich zum Museum, in dem Besucher bei der Aufbereitung der Exponate zuschauen können. Auch während der Bauarbeiten ist das Museum täglich von 10 bis 17:30 Uhr geöffnet; nur am 25. Dezember bleibt es geschlossen. Der Eintritt ist kostenfrei, Parken kostet 15 US-Dollar. https://airandspace.si.edu/visit/udvar-hazy-center

Weitere Informationen stehen unter www.virginia.org oder auf www.facebook.com/VirginiaUSADeutschland zur Verfügung.

Der Bundesstaat Virginia im Osten der USA beeindruckt mit historischen Stätten, vielfältigen Landschaften von Bergmassiven bis Küstenabschnitten sowie einer kreativen kulinarischen Szene einschließlich zahlreichen Weingütern und Craft-Beer-Brauereien.

