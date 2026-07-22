Birke in der Phytotherapie – Birkenpech als uraltes Heilmittel neu entdeckt

Bioresonanz-Redaktion erläutert eine neue Studie, die zeigt: Das von Neandertalern hergestellte Birkenpech wirkt antibakteriell

Lindenberg, 22. Juli 2026. Die Birke (Betula spp.) nimmt in der Phytotherapie eine lange Tradition ein und wird vor allem wegen ihrer harntreibenden, entzündungshemmenden und stoffwechselanregenden Eigenschaften geschätzt. Doch jetzt gibt es eine Studie, die uraltes Wissen neu entdeckt. Die Bioresonanz-Redaktion erläutert sie und zeigt eine interessante Ergänzungsmöglichkeit auf.

Wissenschaft entdeckt Wirkstoff der Birke neu

Was jahrzehntelang als einfacher „Steinzeit-Kleber“ galt, entpuppt sich nun als möglicher medizinischer Wirkstoff mit erstaunlicher Relevanz für die Gegenwart: Birkenpech. Eine internationale Forschungsgruppe unter Beteiligung der Universität zu Köln, der University of Oxford, der Universität Lüttich sowie der Cape Breton University zeigt, dass diese uralte Substanz antibakterielle Eigenschaften besitzt – und möglicherweise bereits von Neandertalern gezielt medizinisch eingesetzt wurde.

Die Studie liefert neue Einblicke in das Wissen und die Fähigkeiten unserer ausgestorbenen Verwandten. Im Zentrum steht Birkenpech – eine zähflüssige Masse, die durch Erhitzen von Birkenrinde entsteht und in zahlreichen archäologischen Fundstellen Europas nachgewiesen wurde.

Birkenpech mehr als nur Klebstoff

Lange ging die Forschung davon aus, dass Birkenpech vor allem als Klebemittel für Werkzeuge diente. Tatsächlich findet es sich häufig an Steinklingen oder Speerspitzen. Doch diese neue Untersuchung rückt eine andere, überraschende Funktion in den Fokus: die medizinische Nutzung.

Die Forschenden stellten Birkenpech mit prähistorischen Methoden her – exakt so, wie es auch Neandertaler getan haben könnten. Dabei verbrannten sie Birkenrinde unter Luftabschluss in Gruben oder ließen das Pech an Steinoberflächen kondensieren. Anschließend testeten sie die Substanz im Labor.

Das Ergebnis ist bemerkenswert: Alle Proben hemmten das Wachstum des Bakteriums Staphylococcus aureus – einem Keim, der auch heute noch zu den häufigsten Auslösern von Wundinfektionen zählt und zunehmend Resistenzen gegen Antibiotika entwickelt.

Steinzeit trifft moderne Medizin

Die Entdeckung legt nahe, dass Neandertaler nicht nur handwerklich geschickt waren, sondern auch über ein erstaunliches Verständnis für natürliche Heilmittel verfügten. Birkenpech könnte demnach gezielt zur Behandlung von Wunden eingesetzt worden sein – lange bevor es moderne Medizin gab.

Diese Erkenntnis reicht weit über die Archäologie hinaus. In Zeiten wachsender Antibiotikaresistenzen gewinnt die Suche nach neuen, wirksamen Substanzen zunehmend an Bedeutung. Naturstoffe, die bereits in traditionellen oder prähistorischen Kontexten genutzt wurden, könnten dabei eine entscheidende Rolle spielen.

(Quelle: Neandertaler könnten Birkenpech zur Behandlung von Wunden genutzt haben, Universität zu Köln, Informationsdienst Wissenschaft (idw))

Wie Bioresonanz – Experten das nutzen

Diese Erkenntnisse am Beispiel der Birke zeigen, welche große Rolle die Phytotherapie in der Menschheitsentwicklung spielt, und das nun schon weit vor unserer Zeit. Welche Bedeutung die Phytotherapie für uns heute hat und wie sich das ideal ergänzen lässt, erläutert die Bioresonanz-Redaktion in dem Beitrag: Phytotherapie – ihre Bedeutung und Ergänzungsmöglichkeiten mit der Bioresonanz.

Wichtiger Hinweis: Die Bioresonanz gehört in den Bereich der Erfahrungsmedizin. Die klassische Schulmedizin hat die Wirkung bioenergetischer Schwingungen weder akzeptiert noch anerkannt.

Die Redaktion von www.bioresonanz-zukunft.de veröffentlicht regelmäßig aktuelle Informationen über die Bioresonanz. Von den Hintergründen bis hin zu den Anwendungsmöglichkeiten, mit zahlreichen Erfahrungsberichten direkt aus den anwendenden Praxen. Aber auch zu den Fortschritten in der Wissenschaft.

Kontakt

bioresonanz-zukunft, M+V Medien- und Verlagsservice Germany UG (haftungsbeschränkt)

Michael Petersen

Ried 1e

88161 Lindenberg

01714752083



https://www.bioresonanz-zukunft.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.