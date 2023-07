Biologisch abbaubare Mehrweg-Kaffeebecher – nachhaltig und gekennzeichnet mit REA

Die „Kennzeichnungsprofis“ von REA Elektronik besuchen in ihrem neuesten Video eine Fraunhofer-Innovationsfabrik

Mühltal, 17. Juli 2023 – Kaufen, genießen, wegwerfen: Jährlich landen allein in Deutschland 2,8 Milliarden Einweg-Becher auf dem Müll – nachdem aus ihnen ein einziger „Coffee to go“ getrunken worden ist. Dass es auch anders gehen kann, zeigen die Kennzeichnungsprofis von REA Elektronik im neuesten Film der Serie „Kennzeichnungsprofis vor Ort“. Dafür sind Daniel Wege (Business Development Manager) und Frank Debusmann (Sales Director national Kennzeichnungssysteme) nach Lemgo in der Region Ostwestfalen-Lippe (OWL) gefahren. „Weil der Laser einer guten Sache dient – der Nachhaltigkeit“, so Debusmann, haben sie das dortige Fraunhofer Institut IOSB-INA und dessen Smart Factory OWL besucht. Der dabei entstandene Film ist seit heute online (https://bit.ly/REA-Profis_20).

„Hier geht was!“, sagt Wege begeistert. „Fraunhofer hat in Kombination mit der Industrie ganz oft die Nase vorn“, berichtet er über die Arbeit der rund 30.000 Mitarbeiter in 76 Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft. Sein Partner Debusmann ergänzt: „Nebenbei sei bemerkt, dass Fraunhofer nahezu jeden Tag zwei neue Patente anmeldet.“ Für die praxisnahe Entwicklung von Innovationen hat das Fraunhofer IOSB-INA in Kooperation mit zehn Industrieunternehmen eine Fertigungsstraße für Kunststoffbecher in der Smart Factory OWL aufgebaut. Innovationsmanagerin Nissrin Perez: „Wir erforschen schon seit einigen Jahren Technologien rund um die industrielle Automation – die Digitalisierung von Fabriken – und verbinden das zunehmend mit Nachhaltigkeit oder Fragestellungen rund um Energieoptimierung und Ressourceneinsparung. Beispielsweise sind auch Probleme aus der Gesellschaft im Fokus wie der Konsum der Einwegbecher beim Kaffee mit der Fragestellung: Wie kann man das reduzieren?“

Und das schauen sich die Drei an – vom biobasierten Kunststoff, der sogar einen negativen CO2-Fußabdruck hinterlässt, über die Fertigung der Becher bis zu ihrer nachhaltigen Kennzeichnung mithilfe eines Lasers von REA JET und Farbumschlag. Für den unkomplizierten Wechsel zwischen Kennzeichnungsinhalten – Logos, Schriftzüge, QR-Codes – hat Fraunhofer IOSB-INA eine Lösung gefunden, mit der die Bearbeitungszeit laut Perez „von einem Tag auf wenige Minuten reduziert“ wurde. Wo genau das Problem lag, wie seine Lösung aussieht und der Becher auch mithilfe von Robotik produziert und gekennzeichnet wird, das bekommen nicht nur die Kennzeichnungsprofis von der Gastgeberin gezeigt, sondern auch die Betrachter des Videos.

Und natürlich sind die Kennzeichnungsprofis schon wieder unterwegs zu interessanten Anwendungen der Kennzeichnungs- und Code-Prüfsysteme von REA Elektronik. Die nächste Folge der Video-Serie geht am 15. August auf der Webseite von REA (www.rea-jet.com) online.

Bisher erschienene Folgen der Serie „REA Kennzeichnungsprofis vor Ort“:

Episode 19: „Print – Apply – Verify“ von Tuben und Dosen

Episode 18: Rundgang auf der „K-Show“ mit den Kennzeichnungsprofis

Episode 17: Kennzeichnung in der Holzindustrie – Kennzeichnung von Holzzuschnitten mit Kappsägen

Episode 16: Kennzeichnung und Etikettierung von Konstruktionsvollholz

Episode 15: Kennzeichnung in der Foodindustrie mit NiceLabel-Anbindung

Episode 14: Lösungen für technische Textilien

Episode 13: Rückblick 2021

Episode 12: Baustoffindustrie 2

Episode 11: Kennzeichnung in der Logistik

Episode 10: Neuigkeiten auf der Fachpack 2021

Episode 9: Track & Trace Anwendungen

Episode 8: Sackbeschriftung in der Schüttgutindustrie

Episode 7: Lebensmittelkennzeichnung 2

Episode 6: Lebensmittelkennzeichnung 1

Episode 5: Lasermarkierung von Kunststoff

Episode 4: Kennzeichnung FFP2-Masken

Episode 3: Industrie 4.0

Episode 2: UDI & MDR

Episode 1: Baustoffindustrie

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

Firmenkontakt

REA Elektronik GmbH

Reto Heil

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

+49 (0)6154/638-0



http://www.rea-jet.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 39900



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.