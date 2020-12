Der Gigant von Prora – eine riesige Immobilie als Verdichtungsort deutscher Geschichte, von Thomas Friese, Immobilien und Projekt Entwickler aus Berlin/ Oldenburg

Als vor 16.000 Jahren, nach der letzten Eiszeit, sich das Eis immer weiter Richtung Norden zurĂĽck zog verblieb im Osten Deutschlands eine KĂĽstenlandschaft, die von unglaublicher Schönheit ist. Die Ostsee ein friedliches Meer, Kreidefelsen, eine abwechslungsreiche KĂĽste, wie ein Gott sie hätte nicht schöner zeichnen können. Eine Insel wie RĂĽgen entstand. Vor tausend Jahren traten sich Grundherren “derer zu Putbus” hervor. Die Besiedlung ging weiterschleppend voran, den Herren von Putbus in Putbus auf RĂĽgen waren maĂźgeblich beteiligt, ĂĽber lange Jahrzehnte belehnt, dann EigentĂĽmer riesiger Flächen, ihnen gehörte die die Landschaft, die KĂĽste, die Menschen, die Dörfer, die Gemeinden. Alles lief bestens: Regierungen kamen und gingen. Fast tausend Jahre war das alte Adelsgeschlecht fĂĽhrend auf der Insel. Irgendwann entstanden auch GrundbĂĽcher, die die Herren zu Putbus als EigentĂĽmer eines besonders schönen KĂĽstenstreifens an der Ostsee auswiesen. Während also die Kulisse ein StĂĽck vom Himmel darstellen, bahnte sich um die Fläche auf der jetzt die Immobilie Prora ein tödliches Drama an.

Malte zu Putbus im Konflikt ĂĽber das GrundstĂĽck – ” das merke er sich, FähnleinfĂĽhrer”

Irgendwann etablierte sich in Putbus auf RĂĽgen der mächtige Grundherr “Malte von und zu Putbus”, während in Berlin die Nationalsozialisten regierten. 1935 dann ein ZerwĂĽrfnis, des Grundherrn Putbus, eigentlich Nationalsozialist, mit den regionalen Parteibonzen ĂĽber ein Bau-Projekt. Malte von und zu Putbus war EigentĂĽmer des Geländes, auf dem ein riesige staatliche Freizeitanlage gebaut werden sollte. Die Nazis plante “Kraft durch Freude”. Das bedeutet Urlaub fĂĽr die hart arbeitenden Volksgenossen. 20.000 Menschen sollten in der riesigen Ferienanlage Platz finden. Wenn dort in den Sommermonaten jeweils Familie zwei Wochen Urlaub machen, wären binnen von 20 Jahren die halbe Volksgemeinschaft durch diese Immobilie geschleust worden.

Ein Riesenprojekt, Malte zu Putbus, der stolze Grundherr sollte dafĂĽr sein GrundstĂĽck hergeben. Die GrundstĂĽcksfläche direkt an der Ostsee war im Grunde extrem klein in Bezug auf seine sonstigen GĂĽter auf der Insel. Auf der anderen Seite hatte die Familie schon von der Entwicklung des Dörfchens Binz ganz in der Nähe profitiert und landwirtschaftlich kaum nutzbare Fläche an neureiche Berliner verkauft, die sich dort Villen bauten. Um das Gelände Prora entstand Streit; legendär das Zitat … “das merke er sich, FähnleinfĂĽhrer” mit dem der Malte zu Putbus einen örtlichen Parteibonzen abgekanzelt hatte. Dieser Malte zu Putbus ĂĽberlebte den Zweiten Krieg wie viele anderen Millionen nicht. Er wurde 1945 von den Nazis hingerichtet. Der Zweite Weltkrieg ging verloren; die Familie wurde enteignet und auf dem GrundstĂĽck stand eine inzwischen ein riesiges Gebäude, teils halbfertig. Aber solide gebaut; viel Beton und viel Stahl. Den Nazis war während des Krieges die Puste zum Weiterbau ausgegangen.

Nach 1990 “RĂĽgen zurĂĽck in Junkerhand?”

Eine Petitesse am Rande der Geschichte der Herren zu Putbus auf RĂĽgen. Seine Erben verlangten nach dem ein Zwischen Regime wie das der Deutschen Demokratischen Republik 1990 untergegangen war, in einem aufsehenerregenden Prozess weite Teile RĂĽgens als Eigentum zurĂĽck. Erst das Bundesverwaltungsgericht beendete diesen Rechtsstreit und entschied: die Herren zu Putbus bekommen ihr Land nicht zurĂĽck.

Wie sollte ein Staat wie die Bundesrepublik mit den Konflikten nach 1990 umgehen? Privates Eigentum ist als “Mutter aller freiheitlichen Grundrechte” bezeichnet worden. Eigentum – das sieht RĂĽgen an den Grundherren seit 1.000 Jahren hat sicherlich eine noch viel längere Geschichte. Aber das 19. Jahrhundert bietet durch die EinfĂĽhrung des BĂĽrgerlichen Gesetzbuches und damit einhergehend des Grundbuchs quasi ein Scharnier zwischen den frĂĽheren Aufschreibsystemen von Eigentum und der Form des Grundbuchs, die bis heute noch gilt. Wer im Grundbuch steht, ist EigentĂĽmer. Mit diesem Grundsatz wurde es auch fĂĽr die Neuordnung des Eigentums nach 1990 zentral. Die in der DDR nicht aufgearbeiteten Enteignungen des Nationalsozialismus wurden, nach 1990 wieder relevant. Die 1990er Jahre stellten also eine wichtige Zeit fĂĽr eine Neuordnung des Eigentums dar, die durchaus fĂĽr Ă„rger sorgte. Zugleich lässt sich aber durchweg beobachten, dass die zugrundeliegenden Ideen und Konzepte von Wohneigentum bei den Akteuren weitgehend unverändert blieben. Aber zurĂĽck in das Jahr 1945.

Nazis bauen, DDR nutzt das Gebäude militärisch und die BRD macht daraus Luxuswohnungen

Die DDR wusste die halbe Ruine gut zu nutzen. FĂĽr ein Regime, dass auf Militär und UnterdrĂĽckung setzte, passte das in die Landschaft. Wie viele Schicksale, wie viele persönliche schlimme Erlebnisse fĂĽr damalige DDR BĂĽrger sind dann mit der Immobilie Prora verbunden. Hier war eine riesige Kaserne, hier munkelt man im Ort wurden ausländische Soldaten ausgebildet, die kapitalistischen Feindesland tätig werden sollten. Ăśber 100.000 Menschen besuchen heute noch jedes Jahr die Immobilie Prora. Viele mit den Gedanken an ihre vergangene Jugend und die schlimmen Erlebnisse. Nach der Wende ĂĽbernahmen neue Kräfte. Der Kapitalismus zog wieder ein, allerdings unter neuen Vorzeichen. Die militärische Nutzung endete. Die “Soziale Marktwirtschaft” schaffte es einige Jahre nicht, die Immobilie dem Markt zuzufĂĽhren. Die gammelte vor sich hin. Ein Museum entstand.

Ein neuer Wandel. Hunderte Luxuswohnungen wurden gebaut, die angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Zeit, den Verkäufern aus der Hand gerissen werden.

Fazit: Der Gigant von Prora mit direktem Zugang ĂĽber den Ostseestrand in die Ostsee – eine Chance fĂĽr neue Geschichten.

Sollte Malte von Putbus von oben noch einmal schauen, wĂĽrde er sich wundern, was aus seinem GrundstĂĽck geworden ist. Im Grunde war dieser schmale Streifen an der Ostsee fĂĽr die Landwirtschaft mit Sandboden nicht groĂźartig nutzbar.

Erst in Junkerhand, dann Kraft durch Freude Projekt, DDR-Militär und jetzt: Der Kapitalismus hat gesiegt, die Immobilie gehört nicht einer Volksgemeinschaft. Reiche Rechtsanwälte, Notare, WirtschaftsprĂĽfer und andere, die sich Eigentumswohnungen im Preis von bis zu 10.000 EUR pro Quadratmeter in einer Toplage direkt am Strand leisten können. Kritisch formuliert, vielleicht doch eine neue “Kaserne” fĂĽr Reiche. So geht die Geschichte des Giganten von Prora weiter. Geballte deutsche Geschichte zum Anfassen. Die Immobilie von Prora geht seit der Grundsteinlegung dem 100. Geburtstag entgegen. Stein ist geduldig.

Thomas Friese

