Binghatti Off Plan Immobilien in JVC, Dubai

Binghatti Venus ist das neueste Ziel bei JVC, Dubai, und bietet eine exklusive Kollektion von 1- und 2-Schlafzimmer-, die von Binghatti Developers entwickelt wurden. Die 28-stöckige Hochhausarchitektur verfügt über ein Erdgeschoss und vier Podiumsebenen, wo die Bewohner Zugang zu den Freizeitangeboten und Attraktionen haben und das Beste des Lebensstils hier genießen können.

Der Ort Jumeirah Village Circle (JVC) ist bekannt für seine Weltklasse-Attraktionen und Freizeitangebote, die den Bewohnern und Gästen ein entspanntes Leben ermöglichen. Der erstklassige und exzellente Ort bietet problemlose und einfache Verbindungen zu allen wichtigen Zielen und ist mit aktiven und modernen Lifestyle-Einrichtungen ausgestattet, die zum Genießen und Verjüngen einladen.

Der charakteristische Farbton des Bauträgers ist eine der einzigartigen Identitäten seiner Fassade, die die wahre Natur von Modernität und Luxus in der Entwicklung zeigt. Inspiriert von den exklusiven Designprinzipien, die die architektonische Pracht der Fassade auf die nächste Stufe heben, erhebt sie sich hoch in den Himmel mit gehobenen Merkmalen und zeitgenössischen Designelementen im Dienst.

Entdecken Sie den opulenten Lebensstil in der ruhigen Gemeinschaft, die ihren Bewohnern einen erstaunlichen Lebensstil mit Tonnen von Premium-Einrichtungen zur Verfügung bietet. Erkunden Sie die unendlichen Möglichkeiten, die sich auf der Podiumsebene bieten, wo die Bewohner die exklusiven Einrichtungen und Dienstleistungen in einer erstklassigen Umgebung entdecken werden.

– Exklusive Design-Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern verfügbar

– 28-stöckige Hochhausfassade mit G+4 Podiumsebenen

– Erstklassige Lage am Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai

– Attraktiver und flexibler Startpreis und Zahlungsplan

– Erstklassige Freizeiteinrichtungen, um einen ruhigen Lebensstil zu genießen

– Familienfreundliche Gemeinschaft mit erstklassiger Gastronomie und Einzelhandel

– Einzigartiger und unvergleichlicher architektonischer Stil und Präsentation

Die High-End-Design-Fassade Binghatti Venus verfügt über eine Vielzahl von Freizeiteinrichtungen, die sowohl den Bewohnern als auch den Gästen zur Verfügung stehen, um den Lebensstil noch mehr zu genießen. Das Projekt stellt sicher, dass die Bewohner alle Einrichtungen für einen komfortablen Lebensstil nutzen können.

Wichtige Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Einkaufszentrum

– Kinderspielplatz

– Gesundheitspflegezentren

– Ausreichend Parkplätze

– Parks und Gärten

– Sprudelbad

– BBQ-Bereich

– Turnhalle

Binghatti Venus befindet sich in der begehrtesten und berühmtesten Gemeinde Jumeirah Village Circle (JVC) in Dubai. Hier finden die Bewohner Hunderte von Annehmlichkeiten und Lebensstil Vergnügen zur Verfügung zu dienen. Die ikonische Konnektivität, die hier angeboten wird, scheint von Vorteil zu sein, um problemlos in den Rest der Stadt zu gelangen.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Circle Mall, JVC

– 10 Minuten – Dubai Butterfly Garden

– 15 Minuten – Mall of Emirates

– 20 Minuten – Burj Al Arab

– 20 Minuten – Dubai Marina

– 28 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 30 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum

– 20 Minuten – Stadtzentrum Dubai und Dubai Mall

Binghatti Venus ist ein Masterplan-Projekt in JVC, Dubai, das einen außergewöhnlichen Lebensstil jenseits Ihrer Träume bietet. Mit seinen exklusiven Annehmlichkeiten, brillanten Dienstleistungen und Machbarkeit an der Spitze des Luxus. Die bewundernswerte Gemeinschaft bietet Ihnen Zugang zu verschiedenen Annehmlichkeiten, Einrichtungen, Spielplätzen, Einzelhandelsgeschäften, Hochschulen und mehr für das Wesentliche und die notwendige Arbeit.

Binghatti Venus ist eine Hochhausfassade, die eine Auswahl an Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern bietet. Die High-End-Design-Wohnungen sind mit hochwertigen Materialien an Bord geschnürt, wo Sie einen klassischen Ansatz für den Lebensstil angeboten werden.

Binghatti Amber

Binghatti Amber at JVC ist eine neue Wohnanlage, die von Binghatti Developers entwickelt wurde und klassisch gestaltete Wohnungen in Dubai bietet. Die 23-stöckige Fassade des Hochhauses besticht durch ein unverwechselbares architektonisches Design, das Modernität und zeitlose Eleganz nahtlos miteinander verbindet.

Es befindet sich im begehrten Jumeirah Village Circle und genießt eine erstklassige Lage in Dubai. Diese blühende Gemeinde bietet den Bewohnern die perfekte Mischung aus Ruhe und Komfort. Dank der guten Anbindung an die wichtigsten Autobahnen erreichen Sie von JVC aus die wichtigsten Ziele in Dubai, darunter das Stadtzentrum und die Dubai Marina, in nur wenigen Minuten. Ob Sie nun berufstätig sind oder eine Familie, die eine ruhige und gut angebundene Wohngegend sucht, es ist die perfekte Wahl.

Die Wohnanlage ist ein Beweis für die außergewöhnliche Handschrift des Entwicklers und die architektonische Brillanz, wobei der Rest in jeder Hinsicht praktisch ist. Die markante Fassade des Gebäudes ist eine harmonische Mischung aus moderner Ästhetik. Die sorgfältig gestalteten Innenräume strahlen ein Gefühl von Luxus und Komfort aus, wobei jedes Detail sorgfältig durchdacht wurde, um einen wirklich bezaubernden Lebensraum zu schaffen. Die geräumigen Wohnungen verfügen über hochwertige Oberflächen, erstklassige Einrichtungsgegenstände und raumhohe Fenster, die einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Stadtlandschaft bieten.

Luxus ist nicht nur ein Wort, es ist eine Lebensart. Den Bewohnern steht eine breite Palette an erstklassigen Annehmlichkeiten zur Verfügung, die keine Wünsche offen lassen. Ganz gleich, ob Sie nach einem langen Tag entspannen oder aktiv und energiegeladen bleiben möchten, hier finden Sie alles, was Sie brauchen. Tauchen Sie in den erfrischenden Swimmingpool ein, trainieren Sie im hochmodernen Fitnesscenter oder entspannen Sie sich in den üppig begrünten Gärten. Ein eigener Kinderspielplatz sorgt dafür, dass auch die Kleinen einen Platz zum Spielen haben.

– Eine neue Hochhaus-Wohnanlage im renommierten JVC, Dubai

– Ein unverwechselbares architektonisches Design, das in der Nachbarschaft hervorsticht

– In unmittelbarer Nähe zu beliebten Zielen wie Dubai Marina und Jumeirah Beach gelegen

– Umgeben von einer Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften, Restaurants, Cafes und vielem mehr

– Das Viertel ist bekannt für seine Gemeinschaftsveranstaltungen und -aktivitäten, die ein starkes Zugehörigkeitsgefühl fördern Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Binghatti Amber ist das neueste Wohnwunder in den Jumeirah Village Skylines, das einige der besten Annehmlichkeiten bietet, in denen die Bewohner und ihre Gäste einen komfortablen Lebensstil genießen können. Die Designelemente der Fassade sind so attraktiv, dass Sie jeden Tag bequem genießen und das Beste des Lebens hier erleben können.

Die Bewohner können ein erfrischendes Bad im Infinity-Pool nehmen, im hochmodernen Fitnesscenter trainieren oder in den üppig angelegten Gärten entspannen und die Seele baumeln lassen. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein eigener Kinderspielplatz, großzügige Außenbereiche und sichere Parkmöglichkeiten.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Turnhalle

– BBQ-Bereich

– Parkzone

– Parks und Gärten

– Joggingstrecke

– Meditationsraum

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– Cafes und Restaurants

Binghatti Amber liegt in der lebhaften Gemeinde Jumeirah Village Circle (JVC) in bester Lage im Herzen von Dubai. JVC ist ein begehrtes Viertel, das für seine ruhige Atmosphäre, seine üppigen Grünflächen und seine hervorragende Anbindung an die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt bekannt ist. Die Bewohner haben leichten Zugang zu Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Einkaufszentren, Erholungsgebieten und wichtigen Verkehrsnetzen, was einen bequemen und erfüllenden Lebensstil gewährleistet.

Nahegelegene Orte:

– 10 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 15 Minuten – Dubai Internet City

– 10 Minuten – Dubai Marina

– 15 Minuten – DIFC

– 15 Minuten – Dubai Media City

– 15 Minuten – Palm Jumeirah

The master plan of Binghatti Amber showcases the thoughtful design and meticulous attention to detail that has become the trademark of Binghatti Developers. The development features a striking contemporary architectural style, with a sleek faade that exudes elegance and sophistication. The carefully planned layout maximizes space utilization and ensures privacy, while creating a harmonious environment that seamlessly integrates with the surrounding community.

Binghatti Amber bei JVC bietet eine Reihe von durchdachten Grundrissen, die den unterschiedlichsten Vorlieben und Anforderungen gerecht werden. Ob Sie nun ein gemütliches Apartment oder eine geräumige Schlafzimmereinheit suchen, hier finden Sie das perfekte Zuhause. Jede Wohnung ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet und bietet erstklassige Oberflächen, hochwertige Materialien und eine moderne Ästhetik, die ein wahrhaft luxuriöses Wohnerlebnis schafft.

