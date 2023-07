BIMDeX: Plattform für mühelosen Datenaustausch für CAD und BIM

Contelos ist Vertriebspartner in Deutschland

03.07.2023, Gehrden, Das Autodesk-Systemhaus Contelos nimmt für BIMDeX, einem Unternehmen der SrinSoft Inc., den Vertrieb in Deutschland auf. Seine Plattform für Engineering-Interoperabilitätslösungen vereinfacht mit dem proprietären Datei-Format BXF den Datenaustausch im Umfeld von BIM und CAD massiv und ist für Fertigungs- und AEC-Industrie hochinteressant.

BIMDeX, ein Unternehmen der SrinSoft Inc. mit Hauptsitz in New York, USA, entwickelt Werkzeuge für den mühelosen Austausch von Konstruktionsdaten zwischen verschiedenen 3D-Modellierungs-, CAD- und BIM-Softwareplattformen, die eine nahtlose Datenintegration von mechanischen Modellen in die BIM- bzw. Architekturumgebungen ermöglichen. BIMDeX basiert auf dem proprietären BXF (Bim eXchange Format) Dateiformat und überträgt 3D-Daten über Schnittstellen zwischen Programmen wie Revit, AutoCAD Plant3D, AutoCAD MEP, AutoCAD Civil3D, Inventor, AutoCAD SketchUp, Rhino, SolidWorks, Creo und weiteren Programmen.

Mit BXF kann der Datenaustausch bauteilorientiert in nativen Modellen auf hohem Niveau erfolgen. Die Bauteile werden dabei in das intelligente BXF-Format exportiert und alle Informationen, Geometrie wie Meta-Daten, übertragen. Beim Import werden die Daten über die Schnittstelle abgeholt und daraus im neuen Programm ein natives Modell aufgebaut, das entsprechend bearbeitet werden kann. Die technischen Eigenschaften und Bezeichnungen werden weitgehend übernommen, es gehen weniger Daten verloren.

Intelligenter Datenaustausch mit BIMDeX

BIMDeX stellt damit eine Möglichkeit dar, Einschränkungen beim Datenaustausch über Standardformate wie DXF, STEP oder IFC in den Griff zu bekommen: Mit BIMDeX wird ein intelligenterer Datenaustausch möglich und damit eine einfachere Zusammenarbeit von Architekten, Ingenieuren, Bauunternehmern und anderen Projektbeteiligten.

Andreas Stünkel, Bereichsleiter Architektur, Bauwesen & Konstruktion bei Contelos, entdeckte BIMDeX auf der Suche nach Schnittstellen zwischen AutoCAD Plant3D und Revit für einen Kunden. Nach sechswöchigen Tests ist er von dem Tool und seinem Preisleistungsverhältnis überzeugt. Contelos hat das System bereits auf seiner Veranstaltung C³ vorgestellt. Das Publikum war begeistert und die Kaufanfragen hoch. Contelos hat mit SrinSoft nun eine Vertriebsvereinbarung geschlossen und ist damit einer von drei BIMDeX-Anbietern im DACH-Raum. Stünkel: „Ich bin überzeugt, dass das Produkt vielen die Arbeit erleichtern wird. Wir wollen helfen, die Bekanntheit der Lösung in Deutschland zu erhöhen.“

Weltweit nutzen Kunden der Fertigungs- und AEC-Industrien BIMDeX. SrinSoft ist in Indien, Europa, dem Nahen Osten und Australien vertreten und verfügt über ein Jahrzehnt an Erfahrung in der Architektur-, Ingenieur- und Bauindustrie (AEC).

Contelos ist CAD-Lösungspartner mit fast 30 Jahren Erfahrung in CAD/CAM, PLM/PDM & BIM und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche durch Softwarelösungen namhafter Hersteller, individuelle Softwareentwicklungen, IT-Services und zertifizierte (Online-)CAD-Schulungen. Das CAD-Systemhaus mit Sitz in Gehrden bei Hannover hat sich seit der Gründung 1992 als Autodesk Gold Partner auf die Bereiche Architecture, Engineering & Construction: Hochbau/BIM, GIS & Tiefbau, Anlagenbau, Visualisierung und auf Design & Manufacturing: Maschinenbau und Simulation/Datenmanagement spezialisiert. Das 40-köpfige CAD-Team ist führend in Consulting, Softwareentwicklung und Netzwerktechnik. Ein weiterer Teil des Portfolios sind die von Autodesk zertifizierten Trainings in den Autodesk-Trainings-Centern, die Contelos in Hannover und Bremen betreibt. Rund um die Autodesk Industry Collections mit Revit, Autodesk Construction Cloud, Civil 3D, Inventor und Fusion360 bleiben keine Fragen unbeantwortet.

Firmenkontakt

Contelos GmbH

Thomas Schimkewitsch

Robert-Bosch-Straße 16

30989 Gehrden (Region Hannover)

(05108) 9294 0

(05108) 9294 79



http://www.contelos.de

Pressekontakt

WORDFINDER GmbH & Co. KG

Ann Pohns

Lornsenstraße 128-130

22869 Schenefeld

040 840 55 92-12

040 840 55 92-29



http://www.wordfinderpr.com

Bildquelle: Contelos