BILLER.AI TRITT ÖKOSYSTEM VON BANKING CIRCLE BEI

Niederländischer Anbieter ermöglicht schnelle und sichere B2B-Online-Einkäufe auf Rechnung

München, 2. Februar 2022 – Biller, ein auf künstliche Intelligenz (KI)basiertes Buy Now Pay Later (BNPL)-Unternehmen, das sich auf Fakturierung bei Geschäftskunden konzentriert, schließt sich dem Ökosystem von Banking Circle für Finanzdienstleistungen und -anwendungen an. Nach Abschluss der Übernahme agiert Biller als unabhängiges Schwesterunternehmen im Banking Circle-Ökosystem.

Zahlung von Geschäftsrechnungen der nächsten Generation

Die neue Generation von B2B-Käufern erwartet eine schnelle und flexible Zahlungsabwicklung, ähnlich wie die Verbraucher beim Online-Kauf. Jedes Hindernis in diesem Prozess ist eines zu viel. Derzeit ist der Kauf auf Rechnung oft nur nach einer langwierigen Bonitätsprüfung möglich. Dieser Prozess kann viele Tage dauern.

Das in Amsterdam ansässige Unternehmen Biller bietet eine KI-gesteuerte Zahlungsmethode an, welche gewerbliche Käufer in die Lage versetzt, online zu bestellen und direkt auf Rechnung zu bezahlen. Kreditprüfung sowie Bonitätschecks werden gleichzeitig in Echtzeit durchgeführt. Zudem steht ein vollautomatischer Debitorenmanagement-Service zur Verfügung. Damit reduziert Biller den operativen Aufwand und das Risiko für Verkäufer und bietet Käufern Schnelligkeit, Flexibilität und Komfort, beispielsweise durch flexiblere Zahlungsbedingungen.

Über Biller können B2B-Verkäufer einen nutzerfreundlichen und flexiblen Zahlungsservice anbieten, den Käufer vom Endverbrauchermarkt gewohnt sind. Gleichzeitig wird der Bedarf des Verkäufers im Hinblick auf eine Echtzeit-Bonitätsprüfung erfüllt. Als Teil des Banking Circle-Ökosystems wird Biller zu einem globalen, branchenführenden Anbieter von B2B-Zahlungslösungen, der die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt, skalierbar ist und seine geografische und kommerzielle Reichweite schnell erweitern kann.

„Billers fundierte Kenntnisse der BNPL-Branche und die Fähigkeit, den Komfort des Verbraucherzahlungsverkehrs auf den B2B-Bereich zu übertragen, sind wirklich beeindruckend“, sagt Anders la Cour, Chief Executive Officer der Banking Circle Group. „Da Unternehmen die Digitalisierung ihrer Interaktionen mit Kunden und Lieferketten beschleunigen, steigt der Bedarf an modernen Finanzlösungen. Das Banking Circle-Ökosystem baut seine Angebote schnell aus, um diese Nachfrage zu erfüllen. Biller erweitert die Angebotspalette im Ökosystem von Banking Circle. Wir sind glücklich, das Unternehmen an Bord zu haben, um den ständig wachsenden Zahlungsbedarf von Unternehmen weltweit zu bedienen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Biller und heißen das gesamte Team im Banking Circle-Ökosystem willkommen.“

„Wir sind stolz darauf, dem Ökosystem beizutreten, das zu den innovativsten und am schnellsten wachsenden FinTech-Unternehmen in Europa gehört“, ergänzt Derek Vreeburg, Managing Director und Gründer von Biller. „Das erhöht deutlich unsere Chancen, den europäischen Markt schnell zu erobern. Vom ersten Treffen an waren wir beeindruckt von der Service-Qualität, die das Banking Circle-Ökosystem anbietet, und deren Tatendrang. Wir glauben bei Biller fest an die Philosophie, dass man gemeinsam mehr erreicht. Wir haben schnell gemerkt, dass wir uns keinen besseren Partner wünschen können. Nun, da die erforderlichen Lizenzen, das Kapital und die technische Infrastruktur gesichert sind, werden wir uns intensiv auf die europäische Expansion und die Lösung der Herausforderungen im Bereich der Rechnungsstellung konzentrieren, die derzeit im B2B-Handel bestehen.“

Über BILLER.AI

Biller ist ein niederländisches Fintech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer B2B-Zahlungslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet einen KI-gesteuerten „Buy now, pay later“-Service an, der die Probleme von B2B-Online-Käufen lösen soll. Mit seinem KI-gesteuerten Echtzeit-Service bringt Biller komfortable Zahlungserfahrungen der Verbraucher auf den Unternehmensmarkt. Es ermöglicht Unternehmen, Online-Einkäufe „auf Rechnung“ schnell und sicher zu tätigen.

Banking Circle ist die Payments Bank für die digitale Wirtschaft. Als voll lizenzierte Bank ohne Legacy-Systeme ermöglicht die Technologie von Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung, die Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen – schnell und kostengünstig.

Die moderne Korrespondenzbank hat das Ziel, ein lokales Clearingnetz aufzubauen, um schnelle und kostengünstige Zahlungen in allen Währungen zu ermöglichen, ganz ohne versteckte Gebühren für Empfänger. Banking Circle hat ein umfassendes Angebot an einzigartigen und preisgekrönten Zahlungslösungen: Bankkonten in mehreren Währungen, IBAN-Lösungen, Bankverbindungen für lokales Clearing und länderübergreifende Transaktionen. Das Fundament bilden marktführende Compliance und Sicherheit.

Durch maßgeschneiderte, flexible, skalierbare und zukunftssichere Lösungen versetzt Banking Circle Finanzinstitute in die Lage, ihren Kunden länderübergreifende Transaktionen in einer ganz neuen Weise zu ermöglichen.

Banking Circle hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über Niederlassungen in London, München, Amsterdam und Kopenhagen.

