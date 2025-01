Bildungsstrategie 2030 der Akademie der Gesundheit

Die Ausbildung der Gesundheitsfachberufe im Wandel

Die demografische Entwicklung, veränderte Versorgungsbedarfe und -strukturen, die zunehmende Notwendigkeit interprofessioneller Zusammenarbeit, die Digitalisierung sowie technische und wissenschaftliche Entwicklungen stellen bereits heute veränderte Anforderungen an unsere zukünftigen Fachkräfte im Gesundheitswesen. Dies hat zur Folge, dass die Ausbildungsberufe zukunfts- und bedarfsorientiert neugestaltet werden müssen.

Die Ausbildung zeitnah an die o.g. Anforderungen anzupassen, gelingt dem gemeinnützigen Verein „Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V.“, kurz „AdG“ über seine starke Vernetzung mit seinen derzeit 28 Mitgliedsunternehmen. Mit diesem Alleinstellungsmerkmal ist die AdG seinen Mitbewerbern stets einen Schritt voraus und hat sich zum größten, privaten Träger von Schulen für Gesundheitsfachberufe in Deutschland entwickelt.

In den 34 Jahren des Vereinsbestehens wurden an der AdG rund 16.000 Fachkräfte, über 2.300 allein in Brandenburg, in 15 verschiedenen Gesundheitsfachberufen erfolgreich für die Gesundheitsversorgung ausgebildet.

Am 10.02.2025 stellt die AdG in Eberswalde zwei weitere Alleinstellungsmerkmale ihrer Bildungsstrategie bis 2030 vor. Die Gründung einer Lehrpraxis für Logopädie und die Ehrung des stärksten Kooperationspartners der HGE mit dem internen Qualitätssiegel „Akademische Lehreinrichtung Pflege“. Zu den Gästen zählen unter anderem Britta Müller (Ministerin für Gesundheit und Soziales des Landes Brandenburg) sowie Daniel Kurth (Landrat des Landkreises Barnim).

Lehrpraxis für Logopädie

Mit Wirkung zum 01.10.2024 hat die AdG die Zulassung der Praxis erhalten, die in der Region Berlin/Brandenburg in Anbindung an eine Schule der beruflichen Ausbildung einzigartig ist.

Der Vorteil dieser Anbindung ist die noch engere Verzahnung von Theorie und Praxis. Die Lehrkräfte der AdG begleiten nun die Bildungsteilnehmenden nicht nur in den theoretischen Lehrveranstaltungen, sondern die Bildungsteilnehmenden können in realen Therapiesitzungen im Rahmen von so genannten Demotherapien das gelernte gemeinsam mit den Praxismitarbeitenden anwenden und anschließend pädagogisch mit den Lehrkräften reflektieren und festigen. Die Praxis ist zugelassen für die Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie und ergänzt das bestehende Behandlungsangebot der Region.

Im Hinblick auf die gesetzlichen Entwicklungen für diesen Gesundheitsfachberuf, der im Raum stehenden Akademisierung, ist die Gründung der Praxis der erste Schritt, um für die Anbindung der dann notwendigen Forschung bereits vorbereitet zu sein.

Akademische Lehreinrichtung Pflege

Der größte Kooperationspartner der HGE und Vereinsmitglied der AdG, die Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (GLG), erhält für seine 5 Krankenhausstandorte am 10.02.2025 zur Würdigung der Bestrebungen den akademischen Pflegeberuf in seinen Krankenhäusern zu etablieren und zur Vertiefung der Kooperation das HGE-interne Qualitätssiegel „Akademische Lehreinrichtung Pflege“.

In der Praxis steht man vor der herausfordernden Aufgabe, insbesondere die Aufgaben und Rollenprofile für akademisch ausgebildete Pflegefachkräfte zu implementieren. Das Qualitätssiegel „Akademische Lehreinrichtung Pflege“ wird dabei Kooperationspartner der HGE vergeben, die sich dazu bekennen und nach außen signalisieren wollen, diesen notwendigen fachlichen und organisatorischen Veränderungsprozess in der Pflege aktiv mitzugestalten. Insofern verpflichten sich diese Einrichtungen zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der HGE zur Erreichung konkreter Ziele auf Grundlage der geltenden Gesetze und des zukünftigen Pflegekompetenzgesetzes.

Der GLG-Verbund ist der größte Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen im Nordosten Brandenburgs. Er umfasst fünf Krankenhäuser und eine Fachklinik für Rehabilitation, Medizinische Versorgungszentren mit Arzt- und Facharztpraxen ein ambulantes Rehabilitationszentrum, einen ambulanten Pflegedienst und eine Medizinservice-GmbH, außerdem Servicegesellschaften, Wohnstätten, Tageskliniken und Beratungsstellen für psychisch erkrankte Menschen.

Die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. (AdG) ist eine der größten freigemeinnützigen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Neben der beruflichen Ausbildung in vielen Gesundheitsfachberufen zählt die berufliche Fort- und Weiterbildung und die Qualifizierung internationaler Fachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen zu den Kernaufgaben der Akademie. Rund 4.650 Bildungsteilnehmende und 180 Mitarbeitende der AdG begleiten die Bildungsteilnehmenden während der beruflichen und hochschulischen Ausbildung an den vier Standorten: Campus Berlin-Buch, Campus Bad Saarow, Campus Eberswalde und Campus Brieskow-Finkenheerd. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Akademie der Gesundheit bilden die drei Institute: das Institut für digitale Lehre und Medien, das Institut für soziales Lehren und Lernen sowie das Institut für Simulation, Training und Transfer.

