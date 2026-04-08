Bildungsbooster zur FIBO 2026: 20 % Rabatt auf BSA-Lehrgänge

Weiterbildung zahlt sich jetzt gleich doppelt aus: Vom 8. bis 19. April 2026 profitieren Interessierte im Rahmen der FIBO von einem exklusiven 20 %-Rabatt auf Lehrgangsbuchungen bei der BSA-Akademie. Unter dem Motto „Bildungsbooster“ setzt die Akademie ein starkes Zeichen für Qualifizierung und Karriereentwicklung in der Fitness- und Gesundheitsbranche.

Doppelt profitieren auf der FIBO

Besucherinnen und Besucher der FIBO 2026 erwartet ein besonderes Extra: Wer seinen Lehrgang direkt vor Ort am Stand der BSA-Akademie (Halle 6, Stand B05) bucht, erhält zusätzlich ein Ticket für den Aufstiegskongress im Wert von 99 Euro kostenfrei dazu. Damit wird der Messebesuch zur idealen Gelegenheit, den nächsten Karriereschritt einzuleiten.

Individuelle Beratung inklusive

Für alle, die sich vor Ort umfassend informieren möchten, bietet die BSA-Akademie persönliche Beratungsgespräche an. Interessierte können vorab einen Termin vereinbaren und sich individuell zu passenden Lehrgängen und Karrieremöglichkeiten beraten lassen.

Flexibel buchen – online oder vor Ort

Wer nicht persönlich auf der FIBO dabei sein kann, hat ebenfalls die Möglichkeit, vom Bildungsbooster zu profitieren: Der Rabatt gilt auch für Buchungen im Online-Webshop im Aktionszeitraum. Alternativ können Lehrgänge auch direkt an einem der bundesweiten BSA-Lehrgangszentren gebucht werden – ebenfalls mit 20 % Preisvorteil.

Jetzt Weiterbildung starten und sparen

Mit dem zeitlich begrenzten Angebot unterstreicht die BSA-Akademie ihre Rolle als einer der führenden Bildungsanbieter der Branche und motiviert Fachkräfte sowie Neueinsteiger, gezielt in ihre Zukunft zu investieren.

*Ausgenommen ist der Lehrgang „EMS-Trainer/in“, Lehrgänge mit ausgewiesener Umsatzsteuer sowie Inhouse-Schulungen. Bei Förderungen, z. B. durch die Bundesagentur für Arbeit, gelten gesonderte Regelungen. Mit weiteren Rabatten (außer Präsenzphasenrabatt) kombinierbar.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Kontakt

BSA-Akademie

Ronja Reuber

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-220



http://dhfpg-bsa.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.