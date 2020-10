BIG direkt gesund an Entwicklung beteiligt: Kalmeda eine der ersten Apps auf Rezept

Zur Tinnitus-Therapie

DORTMUND. Die Tinnitus-App Kalmeda gehört zu den ersten zwei Anwendungen, die es ab heute, 6. Oktober 2020, auf Rezept gibt. Kalmeda hat das Prüfverfahren beim zuständigen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bestanden und in die Liste mit verschreibungsfähigen digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) aufgenommen worden. Sie ist damit die erste App, die regulär durch die gesetzliche Krankenversicherung erstattet werden kann. Versicherte der BIG direkt gesund konnten bereits seit Anfang 2019 im Rahmen einer freiwilligen Teilnahme an einem Tinnitus-Versorgungsprogramm die App kostenfrei nutzen. Ihr Feedback zu Inhalten und Anwenderfreundlichkeit ist in die Entwicklung eingeflossen.

Lösung für das digitale Zeitalter

“Wir freuen uns, dass Kalmeda die hohen HĂĽrden des anspruchsvollen PrĂĽfverfahrens genommen hat. Das ist fĂĽr uns eine Bestätigung, dass wir fĂĽr unsere Versicherten die richtige und wirksame Versorgung auf den Weg gebracht haben”, sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender der BIG direkt gesund. “Die App ist eine maĂźgeschneiderte Lösung fĂĽr das digitale Zeitalter. Sie passt zum Lebensstil vieler Betroffener und ist eine wichtige Ergänzung der ärztlichen Tinnitus-Therapie. FĂĽr unsere Versicherten ist Kalmeda ein innovatives, niederschwelliges Angebot mit verhaltenstherapeutischem Ansatz. Wann immer Patientinnen oder Patienten Hilfestellung benötigen, können sie diese jederzeit mit dem Smartphone abrufen”, so Kaetsch weiter.

Ergänzung der ärztlichen Behandlung

Die App Kalmeda ergänzt die ärztliche Behandlung mit einer Kombination aus Elementen der kognitiven Verhaltenstherapie und medizinischer Wissensvermittlung, akustischen Hilfen sowie Übungen zur Entspannung. Die Anwendung beruht auf langjährigen ärztlichen Erfahrungen in der Behandlung von Tinnitus und entspricht den Leitlinien der wissenschaftlichen Fachgesellschaften.

“Wir ergänzen die Nutzung der App durch eine besondere ärztliche Versorgung. Unsere Versicherten werden innerhalb einer 12-monatigen Therapie alle drei Monate von ihrer behandelnden HNO-Ă„rztin oder ihrem HNO-Arzt betreut”, so Kaetsch weiter. Vertragspartner der BIG sind das Facharztnetz HNOnet NRW eG und die mynoise GmbH, Entwickler und Anbieter der App.

Weitere Apps fĂĽr Beckenboden-Training und Schwangerschaft

“Wir sind optimistisch, dass weitere Apps, die unsere Versicherten bereits nutzen, ebenfalls den Sprung auf die DiGA-Liste schaffen”, so Kaetsch. Die BIG bietet ihren Versicherten – ebenfalls kostenfrei – etwa die Schwangerschafts-App Keleya in Kombination mit einem digitalen Geburtsvorbereitungskurs sowie die Beckenboden-App pelvina an.

