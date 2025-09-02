BFI3D präsentiert 3D-Drucklösungen auf der POWTECH TECHNOPHARM in Nürnberg

Location: NürnbergMesse – POWTECH TECHNOPHARM 2025

Die BFI Innovation GmbH (BFI3D) gibt ihre Teilnahme an der diesjährigen TechnoPharm Messe in Nürnberg bekannt. Das Unternehmen präsentiert innovative 3D-Drucklösungen und modernste Fertigungstechnologien für die Pharma-, Lebensmittel- und Prozessindustrie.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen 3D-Druckverfahren mit SLS, SLA und FDM Technologie, die den Besuchern praxisnahe Einblicke in die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der additiven Fertigung bieten. Neben Formlabs werden auch weitere renommierte Hersteller und deren Systeme am Stand von BFI3D vorgestellt.

Mit unseren Technologien möchten wir den Messebesuchern zeigen, wie 3D-Druck die Entwicklung und Produktion effizienter, flexibler und nachhaltiger gestalten kann. Gerade für Unternehmen in regulierten Industrien wie Pharma und Food eröffnet die additive Fertigung neue Chancen für Prototyping, Ersatzteile und individuelle Lösungen.

Die Besucher der TechnoPharm Messe sind eingeladen, sich am Stand von BFI3D (Halle 9 / Stand 9-304) über die neuesten Anwendungen, Materialien und Services im Bereich 3D-Druck zu informieren und sich mit Experten auszutauschen.

Über BFI3D (BFI Innovation GmbH):

BFI3D ist spezialisiert auf innovative 3D-Drucklösungen und bietet maßgeschneiderte Technologien, Beratung und Services für Unternehmen verschiedenster Branchen. Mit einem breiten Portfolio an additiven Fertigungsverfahren unterstützt das Unternehmen seine Kunden von der Idee bis zum fertigen Produkt.

