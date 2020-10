Beziehung retten – Paarberatung im Ratgeberformat

Kai-Uwe Harz: Die Beziehung retten mit “Du! und Deine Partnerschaften”

Kritische Kommunikation, enttäuschte Wünsche, veränderte Lebenssituationen – es gibt viele Gründe, warum Menschen eine Paarberatung in Erwägung ziehen. Sie wollen ihre Beziehung retten und wieder neu zueinander finden? Doch was tun, wenn die Beziehung zu scheitern droht oder ins Schwanken gerät? Wie lässt es sich auf einen konstruktiven Pfad der Auseinandersetzung in der Beziehung zurückkehren. Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz hat sich in zahlreichen Seminaren mit diesen Fragen beschäftigt. Er beschränkt die Frage einer glücklichen Beziehung nicht nur auf die partnerschaftliche Ebene, sondern sieht den Menschen in eine Vielzahl von Beziehungen gebunden, die sich in ihrer Gesamtheit auf privates Glück und beruflichen Erfolg auswirken. In “DU! und Deine Partnerschaften” bietet er seinen Lesern einen praktischen und alltagstauglichen Kompass an, wie mit Hilfe von Empathie, Toleranz und Glück mehr positive Energie in der Partnerschaft entstehen kann.

“DU! und Deine Partnerschaften” – Paarberatung im NICHT-NUR-BUCH Format

Kai-Uwe Harz hat in “DU! und Deine Partnerschaften” die Erfahrung aus seiner langjährigen Seminarpraxis zu Papier gebracht. Er kennt die Voraussetzungen gut, unter denen Harmonie und Glück dauerhaft in einer Beziehung – beruflich wie privat – gelebt werden können. Ausgangspunkt der Paarberatung ist für ihn stets die strukturierte Selbstanalyse, der bewusste und intensive Blick auf die eigenen Lebensziele. “Lerne Dich selbst kennen und selber lieben! Erst dann kannst Du auch Liebe geben”, lautet seine Aufforderung in “DU! und Deine Partnerschaften”. In diesem “NICHT-NUR-BUCH” leitet der Autor seine Leser Schritt für Schritt durch den Prozess der Selbstreflektion, den er als unverzichtbare Basis für eine gelungene Partnerschaft ansieht. Die wissenschaftliche Grundlage dabei ist für Kai-Uwe Harz die Quantenphysik: Gleiches zieht Gleiches an. Je besser es einem selbst geht, umso positiver ist die eigene Ausstrahlung. Energie, die von einem selbst ausgeht, kehrt potenziert zu einem selbst zurück, lautet seine Erklärung.

Schritt für Schritt die Beziehung retten

In “DU! und Deine Partnerschaften” eröffnet Kai-Uwe Harz seinen Lesern den Weg zu einer neuen Annäherung an den Partner. Schritt für Schritt hilft er den Paaren, die ihre Beziehung retten wollen, zu einem neuen gegenseitigen Blick aufeinander. Wo liegen die grundsätzlichen Unterschiede, wo die Gemeinsamkeiten? Wo kommen die Unterschiede her und welches Potential für die Partnerschaft ergibt sich daraus? Zugleich stellt er seine Paarberatung im praktischen Ratgeberformat auf die Perspektive eines bewusst gestalteten “WIR”. Denn eine gute Partnerschaft besteht für ihn immer aus zwei unterschiedlichen Personen, die ein gemeinsames WIR bilden und gestalten können. “DU! und Deine Partnerschaften” ist Teil einer alltagstauglichen Dreifach-Hilfe, die Kai-Uwe Harz in seinen Ratgebern anbietet. Alle drei eröffnen Schritt für Schritt den Zugang zu neuen Gewohnheiten, ob im beruflichen oder privaten Bereich und damit zu mehr Zufriedenheit im Alltag.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

