BeyondTrust Privileged Remote Access 20.2 baut Technikvorsprung bei der Absicherung externer Zugriffe aus

BeyondTrust, globaler Marktführer für Privileged Access Management, hat Version 20.2 der Fernzugriffslösung Privileged Remote Access veröffentlicht, die über neue und erweiterte Funktionen zur Vereinfachung von Workflows, Entfernung manueller Prozesse und Verbesserung des Nutzererlebnisses verfügt. Die Enterprise-Lösung bietet IT-Teams die erforderlichen Kontroll-, Verwaltungs- und Überwachungsfunktionen, damit autorisierte Mitarbeiter, Dienstleister und Drittanbieter sowie Remote-Administratoren sicheren Zugriff ohne Einsatz von VPN (Virtual Private Network) erhalten.

Die Kompromittierung privilegierter Nutzerkonten zählt zu den häufigsten und gefährlichsten Angriffsarten, mit denen böswillige Akteure sich Zugriff auf IT-Ressourcen im Unternehmen verschaffen. Privileged Remote Access ermöglicht eine detaillierte Kontrolle und Sichtbarkeit aller Remote-Verbindungen und stellt richtlinienkonform sicher, dass interne und externe Benutzer nur mit den tatsächlich benötigten Zugriffsrechten arbeiten.

“Innerhalb von fünf Jahren hat sich BeyondTrust Privileged Remote Access zur führenden Lösung für Sicherheit und Management von Drittanbieterzugriffen entwickelt, und mehr als 1.700 Enterprise-Kunden nutzen sie als zentralen Bestandteil ihrer Cybersicherheitsstrategie”, betonte Daniel DeRosa, Chief Product Officer bei BeyondTrust. “Privileged Remote Access bietet mehr Möglichkeiten und Flexibilität bei der Bereitstellung, Systemintegration und Sicherheitsfunktionalität als jede andere Remote-Access-Lösung auf dem Markt.”

Höhere Sichtbarkeit über privilegierte Zugriffe und besser integrierte IT-Lösungen sind bei aktuellen Bedrohungen von entscheidender Bedeutung. Im 2019 Privileged Access Threat Report räumten 58 Prozent der befragten Unternehmen ein, von Sicherheitsverletzungen durch Drittanbieterzugriffe betroffen zu sein. Die Sicherheitsstudie dokumentierte ferner, dass jede Woche durchschnittlich 182 Drittanbieter auf IT-Systeme von außen zugreifen. Zur Reduzierung der Angriffsfläche müssen diese Remote-Access-Verbindungen nach Sicherheitskriterien überwacht und kontrolliert werden.

Remote-Zugriffe durch Drittanbieter sind häufig die größten Risiken für die Netzwerksicherheit. Anbieter, die über Zugriffsrechte auf Netzwerke und Applikationen verfügen, befolgen nicht immer die Sicherheitsvorgaben einer Organisation. Häufig werden schwache Passwörter oder Standardkennwörter verwendet oder Anmeldeinformationen an Dritte weitergegeben. Für ein Höchstmaß an Remote-Access-Sicherheit empfiehlt sich deshalb eine automatisierte IT-Bereitstellung, das Hinzufügen zusätzlicher Sicherheitsebenen und der Einsatz einer detaillierten Zugriffsverwaltung.

Wichtige Funktionen von BeyondTrust Privileged Remote Access 20.2 im Überblick:

-Vendor-Onboarding: Vermeidung geteilter Accounts und zeitaufwendiger, manueller Arbeiten beim IT-Management von Drittanbieter-Gruppen oder Nutzern, indem Teile der Benutzerverwaltung an vertrauenswürdige Sub-Admins/Systemadministratoren delegiert werden.

-Linux-Jumpoint: Privilegierte Nutzer können Verbindungen zu unbeaufsichtigten Remote-Systemen aufbauen, um Sitzungen ohne Endanwenderunterstützung zu starten, damit sich beliebige Rechner innerhalb einer LAN/VPN-Umgebung oder eines Netzwerks per Jumpoint-Agenten unter Linux ansteuern lassen.

-Outbound Proxy Support: Proxy-Unterstützung für die Weitergabe von Outbound-Events an einzelne Zielsysteme, ohne Direktverbindungen zu anderen Anwendungen öffnen zu müssen, damit Administratoren den Informationsdatenfluss zur Appliance steuern können.

-Vault-Erweiterungen: Cloud-basiertes Management von Anmeldeinformationen, das von BeyondTrust bereitgestellt, verwaltet und gehostet wird.

-Verwaltung von mehr als 5.000 Windows-Anmeldeinformationen und Speicherung von bis zu 10.000 Anmeldeinformationen.

-Zusammenfassung von Vault-Konten in Kontogruppen für eine bessere Nutzererfahrung.

-Automatisierte Passwortrotation für ausgewählte Gruppen oder Komplettaustausch aller verwalteten Vault-Anmeldeinformationen per Mausklick.

-Erstellung generischer Privat-Accounts für einzelne Benutzer mit privaten Passworttresoren.

-Automatische Verknüpfung von Vault-Konten mit Endpunkten für eine bessere Benutzererfahrung beim Einfügen von Anmeldeinformationen in privilegierten Remote-Access-Sitzungen.

Die Enterprise-Lösung Privileged Remote Access ist in BeyondTrusts Privileged-Access-Management-Produktportfolio vollständig integriert. Durch Zusammenfassung wichtiger Sicherheitsfunktionen bietet BeyondTrust Universal Privilege Management das branchenweit umfassendste Angebot für eine vereinfachte Bereitstellung, Kostenreduzierung und bessere Bedienbarkeit zur Vermeidung von Risiken beim Einsatz von Nutzerprivilegien.

Weitere Informationen über BeyondTrust Privileged Remote Access sowie Evaluierungsmöglichkeiten erhalten Sie unter: https://www.beyondtrust.com/de/remote-access .

BeyondTrust ist globaler Marktführer für Privileged Access Management (PAM) und ermöglicht Organisationen eine umfassende Absicherung aller Nutzerprivilegien. Das integrierte Produkt- und Plattformangebot stellt die branchenweit fortschrittlichste PAM-Lösung bereit, mit der Unternehmen ihre Angriffsfläche in klassischen, hybriden und Cloud-Umgebungen verkleinern.

BeyondTrusts ganzheitlicher Ansatz für Universal Privilege Management vereint Lösungen zu Privileged Remote Access, Endpoint Privilege Management, Privileged Password Management sowie auch Remote Support. BeyondTrust sichert und schützt privilegierte Zugriffe auf IT-Systeme, Passwörter und Endpunkte, um Unternehmen die erforderliche Visibilität und Kontrolle zur Reduzierung von Risiken und Einhaltung von Compliance-Vorgaben zu verschaffen. Mit einem weltweiten Partnernetzwerk unterstützt BeyondTrust über 20.000 Kunden, zu denen 70 Prozent der Fortune-500-Unternehmen zählen.

