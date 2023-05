Beyond.pl Rechenzentrum erhält DIN EN 50600 Zertifizierung

Data Center 2 nun mit ANSI/TIA-942 Rated 4- und DIN EN 50600 Klasse 4-Zertifizierungen

Das Beyond.pl Data Center 2 hat die Zertifizierung der Klasse 4 DIN EN 50600 erhalten. Die Einhaltung der höchsten Stufe der europäischen Norm bedeutet, dass die Einrichtung seinen Kunden ein Höchstmaß an physischer Sicherheit, Servicekontinuität und Energieeffizienz bietet. Dies ist besonders wichtig für Unternehmen, bei denen die ununterbrochene Verfügbarkeit von IT-Diensten und die Kontinuität des Geschäftsbetriebs im Vordergrund stehen. Data Center 2 ist derzeit das einzige Rechenzentrum in der EU mit der höchsten Sicherheitsstufe, die von zwei unabhängigen Stellen bestätigt wurde: der ANSI/TIA-942 Rated 4-Zertifizierung und der DIN Norm EN 50600 Klasse 4.

EN 50600 ist eine offizielle Norm der Europäischen Gemeinschaft, die Standards für Schlüsselbereiche im Zusammenhang mit der Architektur, dem Betrieb und der Wartung von Rechenzentren festlegt. Die Norm legt besonderen Wert auf die Gewährleistung eines angemessenen Niveaus an Sicherheit, Verfügbarkeit der Infrastruktur und Energieeffizienz. Die Europäische Kommission hat die Norm angenommen, die anschließend von den EU-Mitgliedstaaten ratifiziert wurde, darunter auch vom polnischen Komitee für Normung im Jahr 2014. Die EN 50600-Zertifizierung wird für zwei Jahre erteilt, wobei für ihre Erneuerung wiederkehrende umfassende Audits erforderlich sind.

Erstes Rechenzentrum in Europa mit zwei prestigeträchtigen Zertifizierungen

Die höchste Zertifizierung, Klasse 4, erhielt das Beyond.pl Data Center 2. Es handelt sich um dieselbe Einrichtung, die 2016 als erstes Rechenzentrum in der Europäischen Union die Kriterien für die internationale ANSI/TIA-942-Zertifizierung der Klasse 4 erfüllte. Damals schloss das Rechenzentrum den Zertifizierungsprozess in allen geprüften Bereichen erfolgreich ab, d. h. in den Bereichen Architektur, Mechanik, Stromversorgung und Telekommunikation. Die Stufe 4 bedeutet, dass die potenzielle jährliche Ausfallzeit von Rechenzentrumsdiensten auf maximal 26 Minuten begrenzt ist, im Vergleich zu Einrichtungen der Stufe 3, bei denen das Risiko einer Nichtverfügbarkeit bei 96 Minuten pro Jahr liegt. Beyond.pl hat nun ein Audit aller Rechenzentrumsflächen im Data Center 2 erfolgreich abgeschlossen, dass die Einhaltung der Norm EN 50600 auf dem höchsten Niveau der Klasse 4 bestätigt, dem wichtigsten Zertifikat zur Klassifizierung von Rechenzentren in Europa. Seit der Inbetriebnahme der Rechenzentren in Poznan (strategisch günstig auf halbem Weg zwischen Warschau und Berlin gelegen) im Jahr 2016 hat sie ihren Kunden eine 100-prozentige Betriebszeit geboten.

Gründliche Prüfung

Der Vergabe der DIN EN 50600 Klasse 4 an das Beyond.pl Data Center 2 ging ein ausführliches Audit durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle voraus. Dabei wurde unter anderem die Redundanz der Stromversorgungs-, Kühlungs- und Kommunikationssysteme eingehend geprüft. Auch die Widerstandsfähigkeit des Rechenzentrums gegenüber äußeren Einflüssen wie Bränden und Überschwemmungen wurde analysiert. Die bauliche Leistung des Gebäudes wurde gemessen, ebenso wie die Energieeffizienz. Insgesamt erhielt jeder dieser Bereiche die höchstmögliche Bewertung.

„Aus der Sicht der Kunden von Rechenzentren ist eine unabhängige Zertifizierung die einzige Möglichkeit, die Qualität einer Einrichtung unabhängig zu bewerten und objektiv zu bestätigen, sowohl in Bezug auf die Sicherheit und Kontinuität der Servicebereitstellung als auch auf die Energieeffizienz. Die Tatsache, dass Beyond.pl Data Center 2 über zwei unabhängige internationale Zertifikate auf höchstem Niveau verfügt, zeigt, dass wir bereit sind, die anspruchsvollsten Unternehmen zu bedienen, die aufgrund des Profils ihres Geschäfts oder ihrer Branche 100%iges Vertrauen in die vom Anbieter angewandten Verfahren und eine Garantie für die Kontinuität der Dienstleistungen haben müssen. Mit diesen Kompetenzen stehen wir an der Spitze der europäischen Rechenzentren“, betont Wojciech Stramski, CEO von Beyond.pl.

Empfehlungen von Regulierungsbehörden

Die Zertifizierung nach EN 50600 ist von besonderer Bedeutung für Unternehmen in regulierten Branchen wie dem Finanz-, Versicherungs- und Gesundheitswesen. Das Amt der polnischen Finanzaufsichtsbehörde empfiehlt, dass Rechenzentren und Cloud-Anbieter, die an der Wartung der IT-Infrastruktur von Kunden aus regulierten Branchen beteiligt sind, die Anforderungen der Norm EN 50600 mindestens auf dem Niveau der Klasse 3 erfüllen. Ab Februar 2020 ist laut der Verordnung „Nationale Cybersicherheitsstandards“ des polnischen Digitalisierungsministeriums Stufe 3 auch die niedrigste akzeptable Stufe für Anbieter, die Daten für die öffentliche Verwaltung und den privaten Sektor verarbeiten.

Lange Liste von Zertifizierungen

DIN EN 50600 Klasse 4 und ANSI/TIA-942 Rated 4 sind nicht die einzigen Zertifizierungen, die die hohe Qualität der Dienstleistungen von Beyond.pl bestätigen. Beide Rechenzentren des polnischen Betreibers haben auch das ISO 27001-Audit erfolgreich bestanden, was bedeutet, dass das Unternehmen über ein fortschrittliches Managementsystem für Informationssicherheit verfügt. Beyond.pl erfüllt auch die obligatorischen Anforderungen für Unternehmen, die Zahlungskartendaten speichern, übermitteln und verarbeiten, was durch die PCI DSS-Zertifizierung (Payment Card Industry Data Security Standard) bestätigt wurde. Ebenso erfüllt es die SOC 2 Typ 1 und 2-Verfahren, die die Einhaltung der Standards für Informationssicherheit, Integrität, Vertraulichkeit und Datenschutz der Daten und Kunden des Unternehmens bestätigen.

Beyond.pl hat außerdem kürzlich die Umweltzertifizierung nach ISO 14001 erhalten, die die Übereinstimmung der Umweltpolitik des Unternehmens mit internationalen Standards bestätigt. Im Rahmen des Audits wurden die Prozesse für das Energie-, Wasser- und Abfallmanagement, die Qualifikationen und Aufgaben der für das Umweltmanagement verantwortlichen Mitarbeiter, der Umfang der Überwachung der Umweltparameter sowie die Identifizierung von Verstößen und die Durchführung von Korrekturmaßnahmen überprüft.

Stark auf dem polnischen und europäischen Markt

Beyond.pl zeichnet sich auf dem polnischen und europäischen Markt für Rechenzentren und Clouddienste durch die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen aus. Das Unternehmen versorgt seine Rechenzentren mit 100 % Ökostrom, was durch Herkunftszertifikate bestätigt wird. Das Data Center 2 gehört mit einem PUE-Wert von 1,2 zu den energieeffizientesten Einrichtungen in der Region. Das Unternehmen beteiligt sich aktiv an Projekten zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung der Rechenzentrumsbranche. Es ist Mitglied von Brancheninitiativen, die die grüne Transformation unterstützen, z. B. dem Climate Neutral Data Center Pact, der European Green Digital Coalition und dem VMware Zero Carbon Committed Program. Im Jahr 2022 war Beyond.pl außerdem das erste polnische IT-Unternehmen, das offiziell seine proaktive Unterstützung für alle 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bekannt gab.

Als Betreiber von Rechenzentren ist Beyond.pl Carrier-neutral und arbeitet mit den wichtigsten Tier-1-Betreibern sowie regionalen und lokalen Anbietern zusammen. Die Rechenzentren von Beyond.pl bieten Zugang zu wichtigen europäischen Verkehrsknotenpunkten wie DE-CIX in Frankfurt, BCIX in Berlin, Peering.cz in Prag und EPIX in Polen sowie zu mehr als 360 Cloud- und SaaS-Plattformen und mehr als 760 Rechenzentren weltweit über die Netzwerkdienste von Megaport. Kunden, die sich für die Dienste von Beyond.pl entscheiden, haben Zugang zu einem umfassenden Infrastrukturangebot von einem einzigen Anbieter, das Colocation, Konnektivität, private, hybride und öffentliche Clouds umfasst, unterstützt durch eine breite Palette von Managed Services, die von den mehr als 80 hochqualifizierten technischen Experten von Beyond.pl bereitgestellt werden. Beyond.pl betreut derzeit rund 500 polnische und internationale Unternehmen.

Weitere Informationen: https://www.beyond.pl/de/

PR-Agentur

Kontakt

PR-Agentur Werte leben & kommunizieren

Martina Gruhn

Corneliusstr. 29

80469 München

015221943260



http://www.martinagruhn.com

Bildquelle: @Beyond.pl