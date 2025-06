Beyond E-Invoicing – Insiders Technologies auf dem E-Rechnungs-Gipfel 2025

E-Rechnungsexperte demonstriert im Solution Forum, wie KI E-Invoicing auf ein neues Level hebt und Vorteile strukturierter Daten effizient nutzbar macht. LLM-basierte Autokontierung als Beispiel für vereinfachte und beschleunigte P2P-Prozesse.

Kaiserslautern, 25. Juni 2025 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für Intelligent Automation (IA), sieht sich nach seiner Teilnahme am diesjährigen E-Rechnungsgipfel in seinem ganzheitlichen KI-Ansatz für den Purchase-to-Pay- und Order-to-Cash-Prozess bestärkt, der ein Höchstmaß an Automatisierung erlaubt.

Nachdem die E-Rechnung inzwischen gelebte Realität sein sollte, ist es an der Zeit, einen Schritt weiter zu denken und die Vorteile strukturierter Daten zu nutzen. Insiders Technologies beschäftigt sich deshalb sehr intensiv damit, wie Prozesse im Purchase-to-Pay noch schneller und besser gemacht werden können. E-Finance denkt E-Invoicing konsequent weiter und nutzt modernste KI auch in weiteren naheliegenden kaufmännischen Prozessen.

Mit seinem Vortrag „Beyond E-Invoicing – Intelligente P2P-Automatisierung mit Insiders“ stieß Dr. Alexander Swienty, Head of Channel Management bei Insiders Technologies, im Solution Forum des E-Rechnungsgipfels auf großes Interesse und positive Resonanz. Mit praxisnahen Einblicken demonstrierte er, wie Unternehmen mit Hilfe modernster KI-Technologie nicht nur E-Rechnungen empfangen und versenden, sondern unstrukturierte und strukturierte Daten effizient für durchgängig automatisierte Prozesse nutzen können.

Zu den zentralen Mehrwerten zählen dabei die automatisierte formale und inhaltliche Prüfung von Rechnungsinhalten, die Erkennung von Anomalien, die Dunkelverarbeitung bei korrektem Bestellbezug sowie die Integration in Freigabeprozesse.

Ein Highlight des Vortrags war die Vorstellung der LLM-basierten Autokontierung von Insiders – einer intelligenten Lösung, die Buchhaltungsprozesse signifikant vereinfacht und beschleunigt. Die intelligente Autokontierung von Insiders setzt auf KI – u.a. mit Supervised Learning – um die Zuordnung von Kostenstellen, Kostenträgern und Konten zu automatisieren, die üblichen Freigebenden der Belege zu identifizieren und aussagefähige Buchungstexte zu generieren. Die Lösung beobachtet und lernt aus historischen ERP-Daten, um Buchungen präzise und individuell für jeden Kunden vorzunehmen.

Neben modularen Lösungen von Insiders können Kunden sich auch für eine umfassende E-Invoice Lösung entscheiden, die alle Bausteine vereint und so ein intelligentes Rechnungsmanagement mit Austausch über alle gängigen Formate – vom Papier bis zur E-Rechnung – hinweg erlaubt und einen zertifizierten Peppol Access bietet.

„Unsere Vision geht weit über das reine E-Invoicing hinaus. Wir betrachten den gesamten E-Finance-Prozess und entwickeln Lösungen, die Unternehmen echte Effizienzgewinne ermöglichen“, erklärt Swienty. „Die Gespräche auf dem E-Rechnungsgipfel haben gezeigt, dass wir mit unserer Strategie genau dort ansetzen, wo der Bedarf besteht. Jetzt geht es darum, die Mehrwerte, die die E-Rechnung schafft, effizient zu nutzen.“

Mehr zum ganzheitlichen E-Finance-Ansatz – weit über E-Rechnungen hinaus unter:

https://insiders-technologies.com/de/e-finance

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen (Intelligent Automation, IA). Mehr als 5.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit. https://www.insiders-technologies.com/

