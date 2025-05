Bewertung von Waren für die EAC Zertifizierung

Die EAC Zertifizierung von Waren für den Export in die EAWU Mitgliedstaten wird von akkreditierten Zertifizierungsdienstleister durchgeführt, ein EAC Dienstleister prüft die Ware auf die EAC Konformität mit den TR ZU/EAWU Richtlinien der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU). Bei der Durchführung von EAC Zertifizierungen stellt sich oft die Fragen: wie und auf welche Grundlage erfolgt die Zertifizierungsbewertung von Waren. In diesem Artikel werden wir alle relevanten Aspekte der EAC Zertifizierung erläutern und die Einzelheiten detailliert darstellen.

Ein EAC Zertifikat ist ein Zulassungsdokument, dass die EAC Konformität von Waren mit den TR ZU/EAWU Richtlinien bestätigt und somit den Export in die EAWU Staaten ermöglicht. Eine EAC Zertifizierung wird von einem Zertifizierungsdienstleister durchgeführt, der EAC Dienstleister prüft die Ware auf die Konformität mit den TR ZU Richtlinien. Weiterhin wird die EAC Zulassung in das einheitliche EAWU Zertifizierungsregister eingetragen. Eine EAC Deklaration ist eine Konformitätserklärung des Herstellers oder des bevollmächtigten Vertreters für den Export in die Staaten der Eurasischen Wirtschaftsunion. Die EAWU Mitgliedstaaten sind derzeit: Russland, Belarus, Kasachstan, Armenien und Kirgisistan. Eine EAC Deklarierung bestätigt, dass die Ware den Sicherheitsstandards von TR ZU/EAWU Richtlinien der Eurasischen Wirtschaftsunion entspricht.

Die EAC Zertifizierung und EAC Kennzeichnung wird in der Regel als eine Formsache angesehen. Dabei ist die EAC Zulassung ein aufwendiger, teurer und komplizierter Zulassungsprozess, der von mehreren Einflussfaktoren abhängig ist. Die Beantragung und das Erlangen einer EAC Zulassung nimmt in den meisten Fällen mehrere Wochen oder sogar Monate in Anspruch.

Die genauen Zertifizierungsprozesse, Dauer und Kosten der EAC Zulassung werden individuell und Produktbezogen kalkuliert. Die Dauer und die Kosten der EAC Zulassung und der EAC Kennzeichnung sind von folgenden Gegebenheiten abhängig:

Lieferungsart

Zertifizierungsart

Warenbeschaffenheit

Pflichtprüfungen

Bestandteile

Die Beantragung und die Ausstellung eines EAC Zertifikats wird entweder vertragsbezogen, Lieferung einer bestimmten Produktmenge, dabei wird die Liefermenge auf eine Produktpartie begrenzt oder serienmäßig bezogen, regelmäßige und unbegrenzte Produktlieferungen, dabei wird die Liefermenge nicht begrenzt, somit kann innerhalb der Zertifizierungsperiode unbegrenzte Menge von Produkten geliefert werden.

Das Unternehmen AC Inorms GmbH ist Ihr qualifizierter Ansprechpartner für die Abwicklung aller Arten von EAC Zulassungen für den Export in die EAWU Staaten. Für unsere Kunden erstellen wir alle notwendigen Exportunterlagen und bieten eine professionelle Beratung bei allen Exportfragen. Zudem erledigen wir sämtliche Normierungsaufgaben, wie zum Beispiel EAC Zertifizierung für die EAWU Teilnehmerstaaten.

Kontakt

AC Inorms GmbH

Lisa Gösser

Nobel Straße 3/5

41189 Mönchengladbach

+4921619904970

+4921619904979



https://ac-inorms.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.