ELORA Fashion Show sucht 30 Models mit drei ausgewählten Fashion Labels & ICON LOOK of the Night AVANI Frankfurt City

Bewerbungsverfahren gestartet: ELORA Fashion Show sucht 30 Models mit drei ausgewählten Fashion Labels & ICON LOOK of the Night AVANI Frankfurt City

Frankfurt am Main – Die ELORA Fashion Show startet offiziell das Bewerbungsverfahren:

Für die Große Fashion Show am Donnerstag, 30. April 2026, werden 30 Models gesucht, die bei einem exklusiven Fashion-Event im AVANI Frankfurt City auf dem Laufsteg stehen – Persönlichkeiten mit Ausstrahlung, Charakter und eigener Geschichte.

Die ELORA Fashion Show steht für eine moderne Definition von Schönheit: authentisch, individuell und selbstbewusst. Gesucht werden Frauen und Männer jeden Alters, aller Körperformen, Hintergründe und Stilrichtungen. Model-Erfahrung ist keine Voraussetzung – im Mittelpunkt stehen Persönlichkeit, Präsenz und Freude am Ausdruck.

Erfolgreiches Eventformat mit prominenter Resonanz

Bereits die letzte ELORA Fashion Show im Melia Frankfurt City konnte rund 500 Gäste begrüßen – darunter zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Mode, Medien und Öffentlichkeit.

Die hohe Besucherzahl, das starke Medieninteresse und die prominente Resonanz unterstreichen den Stellenwert der ELORA Fashion Show als etabliertes Fashion- und Society-Event.

Veranstaltungsort: AVANI Frankfurt City

Das AVANI Frankfurt ist dein Basecamp zwischen Runway und Rhythmus.

Mitten in Frankfurt, dort wo Business auf Beats trifft und die Stadt nie ganz zur Ruhe kommt, setzt das Avani Frankfurt City auf mehr als nur Design.

Hier geht es um Energie. Um Frequenz. Um Atmosphäre.

Unsere Räume sind keine austauschbare Kulisse für Events – sie sind Bühne für Ideen.

Urbane Ästhetik und ein kosmopolitischer Spirit schaffen den Rahmen für Formate mit Charakter.

Ob Fashion-Show, Medienproduktion, Businessmeeting oder kreatives Get-together – bei uns trifft Ästhetik auf Attitude.

Frankfurt ist die Wiege elektronischer Musik in Deutschland. Diese kulturelle DNA ist Teil unseres Selbstverständnisses.

Nicht als Dekoration, sondern als Haltung: progressiv, offen, international.

Design trifft Frequenz.

Stadt trifft Szene.

Event trifft Ausdruck.

Kein Hochglanz-Standard. Kein leeres Lifestyle-Versprechen.

Sondern ein Ort mit eigenem Sound – für Veranstaltungen, die nicht nur stattfinden, sondern nachhallen.

Prominente Jury mit Fachkompetenz & Medienpräsenz

ELORA Fashion Show 2026

Die ELORA Fashion Show 2026 präsentiert eine hochkarätig besetzte Jury aus Fashion, TV, Unternehmertum und digitaler Medienwelt. Bewertet werden nicht nur Laufstegtechnik und Optik, sondern Persönlichkeit, Strahlkraft, Marktpotenzial und mediale Wirkung.

Didi Veron

International bekannter Fashion-Award-Gewinner und TV-Persönlichkeit. Didi Veron steht für Glamour, Inszenierung und starke Individualität. Mit seinem Gespür für Trends und Star-Appeal bewertet er insbesondere Wandelbarkeit, Stilbewusstsein und Bühnenpräsenz.

Marvin Muth

TV-Persönlichkeit, Unternehmer und bekannt aus dem RTL-Erfolgsformat „Die Superhändler“. Er verbindet Medienpräsenz mit unternehmerischem Know-how und bringt einen geschulten Blick für Vermarktbarkeit, Charisma und Personality-Branding in die Jury ein.

Eve Opara

Mrs. MGO Schleswig-Holstein, Contestant für Mrs. Germany 2026, Moderatorin & Best-Ager-Model. Sie steht für moderne Eleganz, Selbstbewusstsein und repräsentative Klasse. Mit Bühnenroutine und medialer Souveränität bewertet sie Charisma, Präsenz und authentische Ausstrahlung.

Vanessa Luisa Dyrda

Miss Nordrhein-Westfalen 2026 & Topmodel Germany. Als professionelles Model bringt sie umfassende Laufsteg- und Casting-Erfahrung mit und bewertet Performance, Präsenz und Entwicklungspotenzial.

Timja Bilali

Mrs. Metropolregion Rhein-Neckar 2026. Bekannt aus verschiedenen TV-Formaten und der Amazon-Prime-Show „Yes or No Games“. Mit starker Medienpräsenz bringt sie Entertainment-Kompetenz und ein ausgeprägtes Gespür für Wiedererkennungswert ein.

Iphithulinkosi Ndebele

Miss Brandenburg 2025/2026 & CEO von „Diamond of the Season“. Sie verbindet Titelträgerinnen-Erfahrung mit unternehmerischer Perspektive und internationaler Ausstrahlung.

Miaumarmelade

Streamerin & Content Creatorin, bekannt aus der ARD-Produktion „Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung“. Mit über 214.000 Twitch-Followern bringt sie digitale Reichweite, strategisches Denken und psychologisches Gespür in die Jury ein.

Moema Rodrigues

Managerin von ELORA Deutschland. Als verantwortliche Markenrepräsentantin für den deutschen Markt steht sie für strategische Markenführung und internationale Fashion-Kompetenz. Sie treibt die Entwicklung der Marke ELORA in Deutschland mit anderen Mitarbeitern voran.

Markus Lindenberg

General Manager des AVANI Frankfurt City. Gastgeber mit internationalem Background und einem feinen Radar für Trends, Tempo und Timing. Unter seiner Führung wird das AVANI zur Plattform für Events, die Eindruck hinterlassen – präzise, zeitgemäß und mit eigenem Sound.

Orhan Varli

Starfriseur und Inhaber des Orhan Varli Haarstudio. Experte für Styling, Trends und professionelle Gesamtinszenierung.

Jane Uhlig

PR-Expertin, Journalistin, Moderatorin, Influencerin (45.000 Follower) und Creative Director der ELORA Fashion Show. Mit strategischem Blick für Markenaufbau, Storytelling und mediale Positionierung verantwortet sie die kreative Gesamtinszenierung der Show und bewertet insbesondere PR-Potenzial und langfristige Markenfähigkeit.

Diese Jury vereint Modeexpertise, TV-Strahlkraft, Unternehmertum, digitale Reichweite und strategische Medienkompetenz – eine starke Besetzung für eine Fashion Show mit nationaler und internationaler Relevanz.

Das Besondere des Abends – Hoteldirektor modelt

General Manager, AVANI Frankfurt City, Markus Lindenberg wird selbst als Model für ELORA Fashion über den Laufsteg gehen und damit ein starkes Zeichen für Persönlichkeit, Stil und Authentizität setzen.

Moderatorin des Abends: Jane Uhlig

Durch den Abend führt Jane Uhlig, renommierte PR-Expertin, Journalistin und Moderatorin.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung in Medien, Eventmoderation und Public Relations verbindet sie Mode, Emotion und Persönlichkeit mit journalistischem Gespür, Souveränität und Stil.

Als kreative Leiterin der ELORA Fashion Show prägt Jane Uhlig das Konzept der Veranstaltung und steht für eine Fashion-Plattform, die Vielfalt, Ausdruck und echte Geschichten sichtbar macht.

Fashion-Highlight des Abends: ICON LOOK of the Night

Ein besonderes Highlight der ELORA Fashion Show ist die Auszeichnung

ICON LOOK of the Night.

Mit diesem Titel wird am Abend der Veranstaltung eine Besucherin oder ein Besucher geehrt, der mit außergewöhnlichem Stil, individueller Ausstrahlung und modischem Gespür überzeugt. Die Auszeichnung versteht Mode als Ausdruck von Persönlichkeit, Haltung und Kreativität.

Bewerberinnen und Bewerber für ICON LOOK of the Night erhalten einen VIP-Platz im Rahmen der ELORA Fashion Show.

Aus diesem Grund sind Bewerbungen bereits jetzt möglich.

Die Ehrung erfolgt feierlich live auf der Bühne im Rahmen der Show.

Warum sich eine Teilnahme lohnt – die Vorteile für Models

Die Teilnahme an der ELORA Fashion Show bietet den ausgewählten Models umfangreiche professionelle, persönliche und mediale Mehrwerte:

Laufsteg-Auftritt bei einer hochwertig produzierten Fashion Show

Medien- und Pressepräsenz vor Fotografen, Journalisten und Branchenvertretern

Präsentation der Kollektionen von drei sorgfältig kuratierten Fashion Labels

Kostenloser Model-Workshop (Laufstegtraining, Haltung, Ausstrahlung, Bühnen- und Kamerapräsenz)

Professionelles Make-up & Hair-Styling durch die FACE ACADEMY

Einblicke in professionelle Abläufe hinter den Kulissen

Wertvolle Referenzen, Kontakte und Networking-Möglichkeiten

Casting-Termine – jetzt bewerben

Ort: AVANI Frankfurt City, Frankfurt am Main

Mittwoch, 8. April 2026

Donnerstag, 9. April 2026

Donnerstag, 16. April 2026

jeweils ab 16:00 Uhr

Bewerbungen & Kontakt

Bewerbungen für die Model-Auswahl sowie für

ICON LOOK of the Night

sind ab sofort unkompliziert per E-Mail oder WhatsApp möglich.

E-Mail: Jane.Uhlig@janeuhlig.de

WhatsApp: 0151 – 11623025

Bitte senden:

Name, Alter, Wohnort

1-2 aktuelle Fotos

kurze Vorstellung oder Motivation

Veranstaltungsdetails – ELORA Fashion Show

Datum: Donnerstag, 30. April 2026

Ort: AVANI Frankfurt City

Showbeginn: 19:00 Uhr I Einlass: 18:Uhr

Dresscode: Smart Elegant

Auszeichnung des Abends: ICON LOOK of the Night

Presse-Akkreditierung & Bewerbungen für das Casting & Anmeldungen für die Fashion-Show als Gast: jane.uhlig@janeuhlig.de oder per Whats-App: 01511-11623025.

Bildrechte Foto-Collage:

Fashion Show Casting: Unten: TV Star & RTL Superhändler Marvin Muth, TV-Star & Fashion Award Gewinner Didi Veron, General Manager Avani Frankfurt City Markus Lindenberg, Star-Friseur Orhan Varli, Miaumarmelade,Streamerin & Content Creatorin, bekannt aus der ARD-Produktion „Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung“ oben: Influencerin, PR-Expertin und Moderatorin Jane Uhlig/Coverface, Mrs. Schleswig-Holstein & Model Eve Opara, Timja Bilali, Mrs. Metropolregion Rhein-Neckar 2026, Iphithulinkosi Ndebele, Miss Brandenburg 2025/2026 Moema Rodriguez, Elora Fashion Deutschland Copyright: Didi Veron / Jane Uhlig, Eve Opara / Maximilian Arlt, Markus Lindenberg, Marvin Muth

JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de

Kontakt

Jane Uhlig Medienbüro für Lifestyle-Berichterstattung

Jane Uhlig

Heinrich-Sorg-Str. 6

63477 Maintal

0151-11623025



https://janes-magazin.de/

Bildquelle: privat / siehe unten