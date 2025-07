Bevor die Stimmung kippt: Konflikte in der WEG professionell lösen!

In Eigentümergemeinschaften kann es schnell knirschen. Mit einem qualifizierten Verwalter lassen sich Konflikte vermeiden – oder auf kluge Weis lösen.

Konflikte in Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) entzünden sich häufig an scheinbaren Bagatellen – etwa falsch abgestellten Fahrrädern oder der Nutzung gemeinschaftlicher Flächen. Sind Emotionen im Spiel, wird aus der sprichwörtlichen Mücke schnell ein Elefant. Das ist erst recht der Fall, wenn sich einzelne Miteigentümer bewusst und wiederholt über Regeln hinwegsetzen. Und wenn es sozusagen „an die Substanz“ geht – bei aufwendigen Sanierungen etwa – und damit ans Geld, können die Meinungen sehr weit auseinandergehen. Droht Stillstand durch Uneinigkeit, kommt es auf den Verwalter an, den Erhalt der Immobilie sicherzustellen.

Der Immobilienverwalter übernimmt die wirtschaftliche, technische und rechtliche Betreuung einer Immobilie im Auftrag der Eigentümergemeinschaft. Er sorgt für den Werterhalt des Gebäudes, organisiert Versammlungen, setzt Beschlüsse um und koordiniert Dienstleister und Instandhaltungsmaßnahmen. Darüber hinaus vermittelt er bei Konflikten, wahrt Neutralität und schafft Strukturen für eine funktionierende Zusammenarbeit der Eigentümer.

Der Verwalter ist Mediator und Konfliktlöser

Somit ist ein qualifizierter Verwalter weit mehr als ein Organisator. Er sorgt nicht nur für die technische und kaufmännische Abwicklung, sondern er ist auch Vermittler, Mediator und Konfliktlöser, am besten, bevor es hakt. „Entscheidend ist, nicht erst dann zu reagieren, wenn ein Streit bereits ausgebrochen ist“, betont Frank Hillemeier von ImmoConcept Hillemeier GmbH (ICVG Gruppe), einer der größten privat geführten Immobilienverwaltungen im Rheinland. „Es geht vielmehr um Konfliktvermeidung. Frühzeitige Kommunikation, Transparenz und klare Regelungen sind der Schlüssel dazu.“

Kommunikation statt Konfrontation

Die „Fallkonstellationen“ wie sie in Erfahrungskreisen von Immobilienverwaltern regelmäßig ausgetauscht werden, sind vielfältig, wie Beispiele zeigen. In einer WEG richtet eine Erdgeschosspartei Blumenbeete und einen Grillplatz ein, ohne dass die anderen Eigentümer dem zugestimmt haben. Oder es droht die notwendige Sanierung einer Tiefgarage daran zu scheitern, dass einige Eigentümer die Sonderumlage nicht mittragen wollen. Ein zweites Gutachten überzeugt die Skeptiker und eine Kombination von Umlage und stärkerer Rücklagenbildung löst den Knoten schließlich endgültig. Hillemeier: „Transparenz schafft Vertrauen und eine intelligente Finanzierungslösung den nötigen Rückhalt bei der Umsetzung. Ob es sich um Alltagsfragen handelt oder um grundsätzlich Probleme: Die Interessen liegen oft weit auseinander. In solchen Fällen hilft nur ein strukturierter Aushandlungsprozess.“

Alles was Recht ist

Nicht immer lässt sich Streit vermeiden. Dann ist es hilfreich, wenn der Verwalter mit dem WEG-Recht souverän umzugehen weiß. Etwa dann, wenn ein Eigentümer auf seinem Balkon eigenmächtig einen Wintergarten errichtet. Denn dieser stellt nach WEG-Recht eine bauliche Veränderung dar und erfordert die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft. Neben einer optischen Beeinträchtigung kann auch die Statik betroffen sein. Der Verwalter wird nach erfolglosen Abmahnungen einen gerichtliche Verfügung auf Rückbau erwirken.

Idealerweise sind juristische Mittel die Ausnahme. In Potsdam, wo unter anderem Olaf Scholz Miteigentümer einer WEG ist, kam es nach seinem Einzug noch zu seiner Zeit als Bundeskanzler zu Diskussionen über die Sicherheitsmaßnahmen. Polizeipräsenz, Absperrungen und nächtliche Beleuchtung führten zu Unmut bei den Nachbarn. Die Situation wurde durch Gespräche und gegenseitige Rücksichtnahme entspannt. „Ein Verwalter kann dazu beitragen, dass eine WEG auch in belastenden Situationen kommunikations- und lösungsfähig bleibt“, betont Frank Hillemeier von der ICVG Gruppe.

Frank Hillemeier ist Gründer Geschäftsführer der ImmoConcept Hillemeier GmbH, einer der mit mehr als 14.000 verwalteten Wohn- und Gewerbeobjekten größten privat geführten Immobilienverwaltungen im Rheinland. ImmoConcept steht für eine effiziente, rechtssichere und werterhaltende Verwaltung von Wohnungseigentum und Mietliegenschaften mit einem klar strukturierten Verwaltungsansatz und digital unterstützten Prozessen.

Von Bonn über Köln bis Düsseldorf über die Rhein-Achse verteilt, ist die ImmoConcept Hillemeier seit über 20 Jahren in allen Bereichen des ImmobilienManagement tätig. Von der WEG-Verwaltung über die Mietverwaltung, SEV-Verwaltung, Property Management sowie Vermietung und Verkauf ist die Firma mit ihrem Team persönlich und regional verankert.

Das Unternehmen ist digital aufgestellt und bietet für ihre Kunden mit der eigenen My-Immo-App sowie dem WhatsApp Chatbot isi neben dem persönlichen Kontakt eine zusätzliche Möglichkeit der passgenauen Kommunikation. Durch den Zugriff auf wichtige Dokumente, die Möglichkeit der direkten Schadensmeldung oder eine schnelle Information über mögliche Störungen im Objekt und ein digitales Störungs- und Handwerkerverzeichnis gibt es die Möglichkeit der geschmeidigen Kommunikation jederzeit und von überall schnell und unkompliziert auch via Smartphone.

