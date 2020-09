BetteSelect Duo: Zu zweit die Seele baumeln lassen

Neue Einbaubadewanne fĂĽr zwei Personen von Bette

Badezimmer, die familien- oder beziehungstauglich sein sollen, profitieren von einer Badewanne in der zwei Personen Platz nehmen können. Mit der BetteSelect Duo steht jetzt eine neue Einbaubadewanne parat, die Bette genau für diesen Anwendungsfall konzipiert hat. Zeitlos-klar in der Formgebung und in höchstem Maße solide, zeigt sich die Zweisitzerwanne aus glasiertem Titan-Stahl für den harten Familienalltag genauso gerüstet wie für romantische Abende bei Kerzenschein.

Die neue BetteSelect Duo ist die Schwester der etablierten BetteSelect, die mit ihrer markanten Form und als Multitalent zum Baden und Duschen, viele Freunde im Bad gefunden hat. Sie ist jedoch als Einzelwanne konzipiert, die Duo-Variante hingegen ist die perfekte Wanne für Zwei. Dazu wurde ihre Innenform trapezförmig gestaltet, sodass sich auf beiden Seiten ergonomische Rückenschrägen befinden, die sehr bequemes Sitzen erlauben. Weich gerundete Nackenprofile, die sanft in einen breiten Rand übergehen, erhöhen den Liegekomfort zusätzlich, denn sie laden dazu ein, den Kopf entspannt zurückzulehnen.

Durchdacht bis ins Detail

Komfortabel für das Wannenbad zu zweit ist auch die mittige Position des Ablaufs, denn so fühlt sich niemand durch den Ablaufdeckel gestört. Da er zudem etwas zur Seite verschoben wurde, setzt er einen optischen Kontrapunkt im symmetrischen Gesamtbild der Wanne. Das verleiht ihr einen feinen Akzent. Praktisch ist, dass eine Standard-Ablaufgarnitur verwendet werden kann, was der Badewanne ein breites Einsatzfeld eröffnet, zum Beispiel auch im gewerblichen Wohnungsbau.

Auf lange Lebensdauer ausgelegt

Da die BetteSelect Duo, wie jede Badewanne von Bette, aus glasiertem Titan-Stahl gefertigt wird, ist sie in allen Badszenarien erste Wahl, die auf eine lange Lebensdauer bei gutem Preis-Leistungsverhältnis ausgelegt sind. Bette gewährt 30 Jahre Garantie auf den robusten Werkstoff, der nicht nur besonders hygienisch und pflegeleicht ist, sondern auch UV-beständig, schlag- und kratzfest sowie resistent gegen Chemikalien, Kosmetika und Badezusätze. Die hochwertige BetteGlasur verzeiht selbst Nagellack oder eine brennende Kerze auf dem Wannenrand.

GroĂźe Auswahl an Farben

Erhältlich ist die BetteSelect Duo in den geräumigen MaĂźen 170×75 cm und 180×80 cm. Beide Varianten sind jeweils 42 cm tief, was genug Raum fĂĽr warme Knie lässt. AuĂźer in klassischem WeiĂź kann die Badewanne in den aktuellen Effektfarben Midnight, einem glitzernden Schwarz, oder Blue Satin, einem angesagten Blauton, gewählt werden – oder in einer der ĂĽber 400 Sanitärfarben aus der umfangreichen Farbwelt von Bette.

Schallschutz serienmäßig und praktische Optionen

Serienmäßig enthalten ist zudem ein Schallschutz Basis-Set, das fĂĽr mehr Ruhe beim Wannenbad sorgt. Soll ein höherer Schallschutz entsprechend DIN 4109 verwirklicht werden, kann das Set mit weiteren schalldämmenden MaĂźnahmen erweitert werden – ideal ĂĽberall dort, wo Nachbarn ungestört schlafen sollen, wenn nachts mal ein Bad genommen wird.

Optional kann die Badewanne zudem mit dem silikonfreien und normgerecht dichten Wandanschluss BetteZarge und mit einer rutschhemmenden oder einer besonders wasser- und schmutzabweisenden Oberfläche ausgestattet werden. Auch ein praktischer Haltegriff, der das Hinsetzen und Aufstehen erleichtert, ist bei Bedarf erhältlich.

Bette ist Spezialist fĂĽr Badelemente aus einem besonderen Material und

Herstellungsprozess: Titanstahlplatten werden dabei unter hohem Druck verformt und mit einem dĂĽnnen, dem Glas verwandten Ăśberzug veredelt – daher die Bezeichnung “glasierter Titanstahl”. Dieses Verbundmaterial ist fĂĽr den Lebensraum Bad ideal – es ist hautfreundlich, hygienisch, langlebig und robust.

Das Familienunternehmen Bette wurde 1952 in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) gegründet und hat sich exklusiv auf diesen Fertigungsprozess spezialisiert, der eine fließende Formgebung der Produkte in höchster handwerklicher Präzision

ermöglicht. Am Produktions- und Verwaltungssitz sind rund 385 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer ist mit Thilo C. Pahl ein Vertreter der Eigentümerfamilie.

Das Sortiment umfasst Badewannen, Duschflächen, Duschwannen, Waschtische und Badmöbel “Made in Germany”: Unikate, die sich in Farbe und Abmessung variieren lassen und inspirierende Freiräume fĂĽr die Innenarchitektur des Bades eröffnen. Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Produktion mit Manufakturarbeit, wo sie dem Kundennutzen dient. Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Ăśber 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle werden in einer groĂźen Auswahl an möglichen Oberflächen-farben angeboten.

Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige, komplett recyclingfähige Produkte. Sie sind entsprechend der Enviromental Product Declaration (EPD) nach ISO 14025 und nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zertifiziert.

my-bette.com

