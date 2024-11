Betrügerische Maschen bei Solaranlagen nehmen zu

R+V-Infocenter: Angebote gründlich prüfen und nicht vorschnell entscheiden

Wiesbaden, 12. November 2024. Die Nachfrage nach Solaranlagen bleibt hoch – und gesetzliche Vorgaben befeuern diesen Boom. Doch das nutzen auch Kriminelle aus. Das Infocenter der R+V Versicherung rät deshalb, Angebote gründlich zu prüfen und keine übereilten Entscheidungen zu treffen.

In vielen Bundesländern gibt es auch für Privathäuser eine Solarpflicht. Sie betrifft in der Regel Neubauten oder Häuser, deren Dächer komplett saniert werden. „Dann müssen die Besitzerinnen und Besitzer Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen installieren lassen“, sagt Jochen Löhmann, Bau-Experte bei der R+V Versicherung. Und hier kommen immer häufiger unseriöse Anbieter ins Spiel, warnt der Experte. „Diese gehen äußerst professionell vor und geben sich betont seriös. Gleichzeitig setzen sie die Kundinnen und Kunden massiv unter Druck“, berichtet der Diplom-Ingenieur.

Mit Betrugsmaschen Ängste schüren

Oft wird mit einer besonders schnellen Lieferung, sehr günstigen Preisen und gutem Service geworben – telefonisch, an der Haustür oder per E-Mail. Gleichzeitig wird Angst geschürt, etwa dass Solaranlagen kaum termingerecht zu bekommen sind oder die Kosten in die Höhe schnellen könnten. „Und dann drängen die Anbieter auf eine schnelle Entscheidung und Zahlung per Vorkasse. Ihr Argument: Die Ware oder der Sonderpreis sind angeblich nur begrenzt verfügbar“, erläutert R+V-Experte Löhmann.

Wer eine Solaranlage plant, sollte deshalb vorsichtig sein, wenn Anbieter ungebeten vor der Tür stehen oder Informationen zusenden. Denn vermeintliche Schnäppchen entpuppen sich im Nachhinein oft als völlig überteuert: Dann wird die Ware gar nicht oder mangelhaft geliefert oder die Anlage fehlerhaft installiert. Mitunter sind Kontaktpersonen nicht mehr erreichbar, und angezahltes Geld ist unwiederbringlich verloren. „Solche Fälle treten leider immer häufiger auf“, so Jochen Löhmann.

Der Experte rät daher, stets mehrere Angebote einzuholen – auch von örtlichen Fachbetrieben. Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis können ebenfalls wertvoll sein. Verbände und Handwerkskammern haben oft Datenbanken, in denen man seriöse Unternehmen finden kann. Diese erstellen in der Regel detaillierte schriftliche Angebote oder Musterverträge, die einzelne Positionen enthalten und die Erträge aufschlüsseln.

Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

– Wer ein Haus bauen möchte oder eine Dachsanierung plant, sollte rechtzeitig prüfen, ob eine Solarpflicht gilt. Bei Verstößen können hohe Bußgelder fällig werden.

– Verträge über eine Photovoltaikanlage können innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss widerrufen werden – egal ob sie online, telefonisch, mit der Post oder an der Haustür abgeschlossen werden.

– Manchmal werden im Zusammenhang mit Solaranlagen persönliche Daten abgefragt. Diese Informationen können auch dazu dienen, die Lage für einen Einbruch auszukundschaften. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten deshalb Fremden gegenüber mit Auskünften zurückhaltend sein.

