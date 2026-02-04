Betriebsverpflegung via Snack Automaten / ALL IN SERVICE / ab ,90 EUR inkl. Warenbefüllung

www.nexusdynamic.de – Snack – Automaten – Betriebsverpflegung

Betriebsverpflegung via Snack Automaten – hochmodern

Ludwigsburg – Mit Nexus Dynamic erweitert seit Anfang 2025 ein spezialisierter Anbieter für Betriebsverpflegung, Snackautomaten und Verpflegungsautomaten zur Miete das regionale Angebot in Ludwigsburg und Umgebung.

Das Unternehmen betreibt seit Anfang 2025 einen Flagship Store in Ludwigsburg und richtet sich gezielt an Unternehmen, Büros, Hotels und Betriebe im Umkreis von rund 15 Kilometern.

Der Fokus von Nexus Dynamic liegt auf moderner, flexibler Betriebsverpflegung über Snackautomaten, die unabhängig von festen Pausenzeiten oder Kantinen betrieben werden können. Die Automaten sind für den 24/7-Betrieb ausgelegt und ermöglichen eine zuverlässige Versorgung von Mitarbeitenden und Gästen – auch bei Schichtbetrieb oder wechselnden Arbeitszeiten.

Snackautomaten zur Miete inklusive Service, Wartung und Warenbefüllung

Nexus Dynamic bietet ein Rundum-Service-Modell für Unternehmen:

Die Snack- und Verpflegungsautomaten werden bereitgestellt, aufgestellt und vollständig betreut. Im Leistungsumfang enthalten sind Service, Wartung, technisches Monitoring sowie die regelmäßige Warenbefüllung. Für die Kunden entsteht dadurch kein zusätzlicher organisatorischer Aufwand.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf gesunder Ernährung über Snackautomaten. Neben klassischen Snacks und Getränken umfasst das Sortiment auch ausgewählte Produkte für eine bewusstere und zeitgemäße Mitarbeiterverpflegung.

Regionale Nähe als Vorteil

Durch den Standort Ludwigsburg und den eigenen Flagship Store ist Nexus Dynamic regional stark verankert. Kurze Wege ermöglichen schnelle Reaktionszeiten, persönliche Betreuung und individuelle Lösungen für Unternehmen in Ludwigsburg, Kornwestheim, Asperg, Tamm, Bietigheim-Bissingen, Markgröningen und der umliegenden Region.

Die angebotenen Konzepte sind skalierbar, wirtschaftlich planbar und lassen sich flexibel an Unternehmensgröße, Standort und gewünschtes Produktsortiment anpassen.

Zielgruppe

Das Angebot von Nexus Dynamic richtet sich insbesondere an:

– Unternehmen und Betriebe

– Büro- und Verwaltungsstandorte

– Hotels und Beherbergungsbetriebe

– Produktions- und Logistikunternehmen

Unternehmensinformationen / Kontakt

Nexus Dynamic Limited

Hohenzollernstr. 21, 71638 Ludwigsburg

Website: https://www.nexusdynamic.de

E-Mail: info@nexusdynamic.de

Einsatzgebiet: Ludwigsburg und Umgebung (ca. 15 km)

Weitere Informationen zu Betriebsverpflegung, Snackautomaten zur Miete und Verpflegungsautomaten in Ludwigsburg sind online abrufbar. Unternehmen können eine unverbindliche Beratung anfragen

Weitere Informationen unter www.nexusdynamic.de

