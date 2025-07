Betriebsübernahme im Moosburger Hof: Werner Patt übernimmt in Eigenregie. Melissa Wrogemann bringt internationale Expertise ein

Melissa Wrogemann bringt internationale Expertise ein

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 01. Juni 2025 – Ein frischer Wind zieht durch den traditionsreichen Moosburger Hof: Zum 01. Juni 2025 hat Werner Patt das Tagungs- und Businesshotel offiziell in Eigenregie übernommen. Unterstützt wird er dabei von seiner Enkelin Melissa Wrogemann, die künftig als stellvertretende Direktorin die operativen Geschäfte leitet. Mit viel Engagement, langjähriger internationaler Erfahrung in der 5-Sterne-Hotellerie und echter Gastgeberleidenschaft soll das Haus nun konsequent weiterentwickelt werden.

Melissa Wrogemann ist durch ihr internationales Leben, Studieren und Arbeiten von Grund auf in die Hotellerie hineingewachsen. Nach Stationen in internationalen Spitzenhäusern von Amsterdam bis Singapur bringt sie nun ihr Know-how nach Pfaffenhofen an der Ilm. Ziel der neuen Leitung ist es, den Moosburger Hof als führendes Tagungshotel der Region weiter zu profilieren und gezielt auf die aktuellen Anforderungen des Business- und Veranstaltungsmarkts einzugehen.

„Wir wollen ein Ort sein, an dem sich Professionalität und Herzlichkeit die Hand geben – sowohl für unsere Tagungsgäste als auch für Einheimische“, betont Wrogemann. Neben der technischen Erweiterung für hybride Veranstaltungsformate will sie in den nächsten Monaten auch die interaktiven Tagungskonzepte weiterentwickeln, um durch innovative Raumgestaltung und modernste Technik den veränderten Ansprüchen von Unternehmen noch besser gerecht werden zu können.“

Mit sieben lichtdurchfluteten Tagungsräumen für bis zu 70 Personen, ausgestattet mit Highspeed-WLAN und professioneller Technik, ist der Moosburger Hof bereits heute bestens aufgestellt. Ergänzt wird das Angebot durch eine moderne, leichte Vitalküche, die mit frischen, regionalen Zutaten kreative Gerichte serviert. Speziell konzipiertes „Brain Food“ während der Kaffeepausen soll die geistige Leistung fördern und den Tagungsgästen neue Energie geben.

Auch die lokale Bevölkerung ist in den nächsten Monaten herzlich eingeladen, den Moosburger Hof wieder als kulinarische Adresse zu entdecken. Die neue Leitung legt großen Wert darauf, das Haus als Treffpunkt für Begegnung, Genuss und Qualität zu etablieren.

Ein weiteres zentrales Anliegen ist das nachhaltige Wirtschaften. Melissa Wrogemann und ihr Team verfolgen ein konsequent grünes Konzept, das von plastikfreien Produkten über umweltschonende Reinigungsmittel bis hin zu ressourcensparenden Maßnahmen reicht – mit dem Ziel, den ökologischen Fußabdruck des Hotels sukzessive zu minimieren.

Verkehrsgünstig gelegen an der A9 zwischen München und Ingolstadt, im Herzen von Pfaffenhofen an der Ilm, ist der Moosburger Hof damit bestens gerüstet für die Zukunft: als professionelles Tagungshotel mit Herz, als Ort für neue Ideen – und als Aushängeschild einer modernen, nachhaltigen Gastfreundschaft.

