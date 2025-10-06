Betriebsschließung der ZV Zerspanungstechnik und Vorrichtungsbau GmbH – Über 200 Maschinen und Werkzeuge in Online-Auktion
Braunschweig, Oktober 2025 – Nach der Betriebsschließung der ZV Zerspanungstechnik und Vorrichtungsbau GmbH wird das gesamte Inventar des Unternehmens im Rahmen einer Online-Auktion durch EMA Auctions versteigert. Interessierte Käuferinnen und Käufer aus Industrie, Handwerk und Metallverarbeitung haben die Gelegenheit, hochwertige Maschinen und Werkstattausstattung zu attraktiven Konditionen zu erwerben. Insgesamt kommen über 200 Lose zur Versteigerung, darunter zahlreiche hochwertige Maschinen und Werkzeuge aus dem Bereich der Zerspanungstechnik.
Highlights der Auktion:
– CNC-Bettfräsmaschine Sachmann T 314 HS
– CNC-Drehmaschine HAAS ST10
– NC-Flachschleifmaschine ABA Ecoline 1006
– Vertikales Bearbeitungszentrum HAAS VF-2SS
– 4-Rad Dieselstapler Hyster H3.5FT
– Drehmaschine Super 360 V
– Säulenbohrmaschine Maxion Unimax
– sowie zahlreiche weitere Geräte, Werkzeuge und Werkstatteinrichtungen
Die Maschinen können nach Terminvereinbarung vor Ort in 38100 Braunschweig besichtigt werden.
Auktionsdetails
Standort: Braunschweig
Auktionsende: Dienstag, 28. Oktober 2025
Online-Auktion & kostenlose Registrierung:
https://www.ema-auctions.com/de/1028_betriebsschliessung_zv_zerspanungstechnik_und_vorrichtungsbau_gmbh/a/397?utm_source=pr-gateway&utm_medium=PM&utm_campaign=1028
Die Auktion bietet insbesondere kleinen und mittelständischen Betrieben eine kosteneffiziente Möglichkeit, den eigenen Maschinenpark zu erweitern oder Ersatzteile und Zubehör aus professioneller Hand zu erwerben.
„Solche Betriebsschließungsauktionen bieten Käufern die Chance, technisch einwandfreie Maschinen zu fairen Preisen zu erwerben – oft deutlich unter dem Neuwert“, erklärt Andreas Gabric von EMA Auctions.
Über EMA Auctions
EMA Auctions ist ein Online-Auktionshaus für Industrie und Gewerbe mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Vermarktung von Betriebsinventar, Maschinen und Fahrzeugen im Rahmen von Liquidationen, Betriebsschließungen und Nachfolgeregelungen.
Weitere Informationen unter: https://www.ema-auctions.com/
