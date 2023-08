Betriebliche Krankenversicherung gewinnt an Bedeutung beim Recruiting von Mitarbeiter*innen

Mitarbeiter*innen-Recruiting neu denken

Im heutigen Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte haben Unternehmen mit dem sogenannten War for Talents zu kämpfen. Um sich von der Konkurrenz abzuheben und Top-Talente anzuziehen, sind attraktive Benefits für die Mitarbeiter*innen-Rekrutierung von entscheidender Bedeutung. Neben einem sicheren Gehalt, flexiblen Arbeitszeiten und Remote Work, ist die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ein weiteres Ass im Ärmel, das bisher von wenigen Unternehmen ausgespielt wird. Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Willis Towers Watson aus dem Jahr 2019 hatten nur 12 Prozent der befragten Arbeitnehmer in Deutschland eine betriebliche Krankenversicherung. Dies variiert natürlich je nach Branche und Größe des Unternehmens. Viele Unternehmen sehen deshalb in der bKV eine gute Personalstrategie, um sich im Wettbewerb neu zu positionieren. Denn eine betriebliche Krankenversicherung spricht nicht nur potentielle Bewerber*innen an, sondern spart den Unternehmen langfristig Kosten. Vorteile, die somit für beide Seiten gewinnbringend sind.

Die Ansprüche der Arbeitnehmer*innen steigen

Unsichere Zeiten sowie ein stetig schnellerer Wandel schaffen einen Trend rund um die Sicherheit. Eine Umfrage des Personaldienstleisters Randstad im Rahmen des „Employer Brand Research 2022“ hat es eindeutig gezeigt, das 67 Prozent der Befragten Arbeitsplatzsicherheit an die Spitze ihrer Prioritätenliste setzen. Dies zieht sich durch alle Altersgruppen und verdeutlicht, wie dringend Menschen nach Stabilität und Gewissheit suchen. Mit einem Prozentpunkt weniger platzierten sich flankierend die finanzielle und gesundheitliche Absicherung. Das viele Menschen stärker auf ihre Gesundheit achten, ist vor allem auf Corona zurückzuführen. In dieser Zeit haben sich auch verstärkt flexiblen Arbeitszeiten und Remote Works im Bewusstsein der Mitarbeiter*innen stärker etabliert.

Aspekte der betrieblichen Krankenversicherung bei Mitarbeiter*innen

Eine betriebliche Krankenversicherung hat einen signifikanten Einfluss bezüglich des Mitarbeiter*innen-Recruitings, denn sie deckt sowohl gesundheitliche als auch finanzielle Bedürfnisse ab. Des Weiteren ist sie ein unschlagbares Argument bezüglich Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Die wichtigsten Aspekte haben wir hier kurz erläutert.

1. Zusätzlicher Gesundheitsschutz: Eine bKV bietet den Mitarbeitern einen erweiterten Versicherungsschutz im Krankheitsfall. Dadurch sind sie umfassend abgesichert und haben Zugang zu Leistungen, die über die gesetzliche Krankenversicherung hinausgehen.

2. Finanzielle Sicherheit: Durch eine bKV werden finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit Krankheit reduziert. Fachkräfte haben weniger Sorgen um hohe Arztkosten, Medikamentenausgaben oder andere medizinische Aufwendungen.

3. Attraktives Arbeitsumfeld: Das Angebot einer betrieblichen Krankenversicherung zeigt, dass der Arbeitgeber das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter*innen ernst nimmt. Es unterstreicht die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden und schafft ein attraktives Arbeitsumfeld.

4. Wettbewerbsvorteil: In einem Arbeitsmarkt, in dem qualifizierte Fachkräfte knapp sind, differenziert eine bKV den Arbeitgeber von anderen Unternehmen. Sie kann potenzielle Bewerber*innen dazu motivieren, sich für das Unternehmen zu entscheiden und trägt zur Mitarbeiterbindung bei.

Die BKVital an Ihrer Recruiting-Seite

Wir als BKVital sehen uns nicht nur als Makler, sondern haben es uns zum Ziel gesetzt Unternehmen aktiv beim Recruiting, beispielsweise bei Bewerbertagen, zu begleiten. Dabei stellen wir den Bewerberinnen und Bewerbern die Leistungen der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) vor. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ein Kurzvideo kostenlos erstellen zu lassen. In diesem Video werden gezielt die Bausteine erklärt, die Sie für Ihr Unternehmen ausgewählt haben. Das Kurzvideo kann weiterhin mit einem QR-Code in Ihrer Online-Bewerbung verwendet werden, um die Leistungen der bKV anschaulich zu erläutern. Falls Sie eine kurze Beschreibung der bKV-Leistungen für Ihre Stellenanzeige bevorzugen, sind wir auch hierbei gerne behilflich.

Unser Ziel ist es, Ihnen bei der erfolgreichen Präsentation der bKV-Vorteile zu helfen und sicherzustellen, dass potenzielle Bewerberinnen und Bewerber das volle Potenzial dieser Zusatzleistungen erkennen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten oder individuelle Anforderungen zu besprechen. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei der optimalen Nutzung der bKV zu unterstützen und Ihnen dabei zu helfen, die besten Talente für Ihr Unternehmen zu gewinnen.

Fazit

Insgesamt bietet die betriebliche Krankenversicherung den Unternehmen nicht nur die Möglichkeit, Fachkräfte anzuziehen, sondern auch langfristig Kosten zu sparen. Ein Vorteil, der sowohl für die Arbeitnehmer*innen als auch für die Arbeitgeber gewinnbringend ist und die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens steigert. Unternehmen sollten daher die Bedeutung einer bKV im War for Talents erkennen und sie als integralen Bestandteil ihrer Personalstrategie nutzen.

Im Kampf um Fachkräfte ist eine betriebliche Krankenversicherung ein entscheidender Faktor, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Sie hebt das Unternehmen von der Konkurrenz ab, zeigt das Engagement für das Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen und unterstützt die Rekrutierung und Bindung von Top-Talenten. Unternehmen, die eine betriebliche Krankenversicherung anbieten, setzen ein klares Signal, dass sie die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter*innen als Priorität betrachten und somit im War for Talents einen wertvollen Vorteil erlangen.

Unsere Vision – Mit einer bKV wegweisende Standards für eine gesunde Unternehmenskultur setzen

Unsere Vision ist es durch eine betriebliche Krankenversicherung eine PräventionsKultur in Ihrem Unternehmen zu etablieren, die zur Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter*innen beiträgt. Unser Ziel ist es, dass Ihr Unternehmen dank einer maßgeschneiderten bKV heute und in Zukunft eine herausragende Reputation genießt und sich einen entscheidenden Vorteil im Mitarbeiter-Recruiting sichert. Denn eine solide und fürsorgliche Unternehmenskultur setzt wegweisende Standards, die die Gesundheitskompetenz stärken und Ihr Unternehmen auf einem dauerhaften Erfolgspfad halten. Mit unserer innovativen Herangehensweise möchten wir gemeinsam mit Ihnen eine gesündere und erfolgreichere Zukunft gestalten.

Firmenkontakt

LORTH GmbH & Co. KG

Andreas Lorth

Bühler Straße 26-28

66130 Saarbrücken

0681 / 30982627



https://www.bkvital.de/

Pressekontakt

pro-acct Consulting & Communication

Dieter Schrohe

Im Schloss 4

55278 Dexheim

0176-31311368



http://www.pro-acct.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.