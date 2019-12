Beton – die neuen Möglichkeiten – echte Dünnbeton Fliesen

Flexibler 2 mm Beton Fliesen für Fassade, Wandverkleidung, Küchenrückwand, Duschwand

Überrascht waren Architekten und Industrie gleichermaßen, als Bethera erstmals auf der BAU in München seine ” Flexiblen Beton Fliesen” präsentierte. Erstaunlich sind vor allem die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieses Lieblings-Baumaterials der Architekten. Durch die extrem geringe Stärke von nur 2 mm sowie seine Biegsamkeit erobert Beton jetzt nicht nur die Wandverkleidung von Innenräumen mit Panelsystemen, sondern auch Fassaden in direkt geklebter Verarbeitung oder als Vorhang-Fassade in jedem möglichen Beton-Farbton. Besonders stolz ist Hersteller Sandstein Concept auf den Einsatz seiner aus den natürlichen Basisstoffen Sand und Zement hergestellten Beton-Oberflächen in den Luxusküchen eines bekannten Herstellers. Betonoberflächen werden auch im Möbelbau immer beliebter, denn sie strahlen Ruhe, schlichte Eleganz und Zeitlosigkeit aus.

Beton ist ein einzigartiger Baustoff mit einer faszinierenden Ausstrahlung, verkörpert er doch durch die sich mit ihm ergebenden Möglichkeiten der Architektur und kreativen Bauweise nicht nur extreme Robustheit, sondern auch Eleganz und in Symbiose mit Naturmaterialien wie Holz der absolut gegensätzlichen Kontrast zum Entwurf der Natur. Architektur und Innenarchitektur ist mit Beton zeitlos elegant und hat ihren Charme in der Besinnung auf das Wesentliche. Der flexible Beton von Bethera bietet durch seine Stärke von nur 2 mm und seine Biegsamkeit extrem viele Einsatzmöglichkeiten. Mit den vielen Fliesen-Formaten bis hin zu großformatigen Bahnen sind der Gestaltung von Wänden, Fassaden, Duschwänden, Küchenrückwänden, Möbeln u.v.m. keine Grenzen gesetzt. Flexibler Beton von Bethera kann wie ein Furnier verarbeitet werden, auch Intarsien sind möglich. Auf Wunsch wird der flexible Beton auch auf Trägerplatten wie AluDibond, Fermacell, HDF u.a. aufgebracht. Betheras flexible Beton Fliesen sind keine Nachbildung, sondern bestehen mit echtem Beton aus Sand und Zement. Die sogenannten “Lunkern” entstehen beim chemischen Prozess des Aushärtens. Authentischer kann ein Produkt nicht sein, und dennoch ergeben sich mit diesem Dünn-Beton so viel mehr Möglichkeiten des Einsatzes.

Flexiblen Beton der Marke Bethera wird von Fliesengrößen ab 20 cm bis hin zu Großformaten von 4,20 x 1,20 m angeboten. Mit dieser großen Auswahl an Formaten werden immens viele Einsatzmöglichkeiten offeriert. Beispielsweise können mit einfach zu installierenden Panelsystem Rohbauwände einfach und effizient mit auch feuerfesten Wandverkleidungen versehen werden. Besonders beliebt in den privaten vier Wänden sind Küchenrückwände und Duschwände mit Lotuseffekt-Veredelung. Die Nachfrage für hochwertige und individuellen Baumaterialien in der Innenarchitektur steigt stetig. Und jede Bethera Beton-Oberfläche ist ein Unikat. Kein Kunststoff, kein Glas – sonder ein Naturmaterial, das unzählige Architekten inspirierte, das Unmögliche möglich zu machen.

Auf der BAU 2020 wird nun in Zusammenarbeit mit einem der rennomiertesten europäischen Hersteller erstmals auch ein auf diesem authentischen Beton-Material basierter Bodenbelag mit Klicksystem vorgestellt werden. Außerdem gibt es aus der Entwicklungsabteilung von Sandstein Concept Neuigkeiten zu melden. Flexibler Marmor in verschiedenen Ausführungen und Oberflächenveredelungen stehen in den Startlöchern. Flexible Rostoberflächen werden seit kurzer Zeit im Handel getestet und übertreffen alle Erwartungen.

allfloors.de freut sich nun, die flexiblen Bethera Beton-Produkte erstmals exklusiv online in seinem Sortiment präsentieren zu dürfen.

