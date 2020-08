Besucherrekord: Immer mehr Investment- und Finanzprofis, Journalisten und Partner nutzen die DFPA

Allein im Juli 2020 wurden 251.314 Besuche auf www.dfpa.info registriert.

Fachinformationen, Services und Reichweite fĂĽr die Finanz- und Investmentbranche: Die Finanznachrichten-Plattform der DFPA verzeichnet laufend neue Rekordzahlen. Allein im Juli 2020 wurden 251.314 Besuche auf www.dfpa.info registriert. Die steigenden Nutzerzahlen belegen die beispiellose Reichweite der DFPA in der Financial Community. Banken, Vertriebe, Versicherungen, Finanzdienstleister und Family Offices profitieren ebenso wie Journalisten und Redaktionen sowie ambitionierte Privatinvestoren von den umfassenden Finanznachrichten-Services der Deutschen Finanz Presse Agentur.

Die auf außerbörsliche Kapitalanlage-/ Investment- und

Finanznachrichten spezialisierte DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur verzeichnet auch 2020 einen deutlichen Nutzerzuwachs. Im Juli 2020 riefen 162.531 unterschiedliche Besucher insgesamt 485.827 DFPA-Seiten auf (Quelle: AWStats). Tendenz: weiter steigend.

“Seit dem Start der DFPA Ende 2016 stieg die Bekanntheit, Reichweite und Nutzung stetig an. Erstaunlich wie erfreulich ist, dass unsere umfassenden Informations- und Service-Angebote fĂĽr die Finanz- und Kapitalanlagebranche während Corona nicht weniger, sondern statt dessen noch mehr und noch intensiver genutzt werden”, freut sich der GrĂĽnder der Deutschen Finanz Presse Agentur, Dr. Dieter E. Jansen. “Gerade in Krisenzeiten benötigt die Finanzbranche verlässliche und gut recherchierte Informationen und eine zentrale Kommunikationsplattform – und dies bietet in dieser Form nur die DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur: Aus der Branche fĂĽr die Branche.” Weil die DFPA im ständigen Austausch mit den Entscheidern der Kapitalanlage- und Finanzbranche steht, verbessert und erweitert sie ihre Nachrichtenagentur- und Informationsservices laufend. “So haben wir uns seit dem DFPA-Start im Jahr 2016 bereits einen hervorragenden Namen als feste Institution in der Financial Community und den Medien gemacht”, erklärt DFPA-Chef Dr. Jansen.

Neu und einzigartig: Die DFPA Anlegerschutz-Plattform “Informationspools”

Um maximale Transparenz in den vormals “grauen” Kapitalmarkt zu bringen, hat die DFPA alle öffentlich verfĂĽgbaren Informationen ĂĽber Kapitalanlage-Anbieter (nach KAGB und Vermögensanlagengesetz und andere) zusammengetragen, analysiert und in der Anlegerschutz-Plattform “Informationspools” auf https://www.dfpa.info/informationspools-auswahl.html zur kostenfreien Nutzung und Recherche aufbereitet. Es werden die beiden Bereiche alternative Investmentfonds (AIF) und Vermögensanlagen abgedeckt. Finanzexperten und Investoren finden in den DFPA Informationspools sämtliche Informationen und Publikationen der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Vermögensanlageninitiatoren wie beispielsweise Portraits und Daten der Gesellschaften und deren Manager, Performance- und Lageberichte, Produkte, Emissionen von AIF und Vermögensanlagen etc. Auch dieser DFPA-Service aus der Finanzbranche fĂĽr die Finanzbranche ist einzigartig im Markt.

Die DFPA: Ein zentraler Partner fĂĽr eine zentrale Wirtschaftsbranche

“Kapitalanlage ist lebenswichtig. Die Investment- und Finanzbranche ist enorm wichtig fĂĽr die gesamte Wirtschaft und stark bei der Erwirtschaftung von Renditen. Ohne Finanznachrichten funktioniert das aber nicht!”, betont Finanz- und Medienprofi Dr. Dieter E. Jansen. “Die DFPA ĂĽbernimmt fĂĽr den Bereich der Finanz- und Kapitalanlagenachrichten bereits eine zentrale Rolle. Die Finanzbranche hat gezeigt, dass sie trotz Corona-Krise stark ist, weil es groĂźartige Produktanbieter gibt und die Regulierung der Kapitalanlage- und Finanzbranche FrĂĽchte trägt.”

Die Deutsche Finanz Presse Agentur informiert tagesaktuell ĂĽber Märkte, Rechtsthemen, Anlagevertriebe, Produkte und Akteure der privaten und institutionellen Kapitalanlage- und Investmentbranche. Die Onlineservices der DFPA sind ideale Werbeträger fĂĽr die private und institutionelle Kapitalanlagebranche, weil Branchennachrichten hier schnell, vollständig und aktuell wie bei keinem anderen Medium verbreitet werden. Damit kommen Botschaften der Branchenunternehmen schnellstmöglich und umfassend zu den Entscheidern und FĂĽhrungskräften, fĂĽr die sie bestimmt sind. Dr. Jansen blickt optimistisch in die Zukunft: “Im zweiten Halbjahr 2020 wird die DFPA-Reichweite noch weiter steigen, da das Informations- und KommunikationsbedĂĽrfnis sowie die Digitalisierung der Finanzbranche immer größer wird.”

Ăśber die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA:

Die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA ( www.dfpa.info) mit Sitz in Hamburg ist der unabhängige Branchenbeobachter und der verlässliche Lieferant für alle News, die Finanzdienstleister, Berater und Vermittler wissen müssen. Die Fachredaktion wertet täglich mehr als 3.200 Nachrichtenquellen aus und stellt diese den Nutzern der DFPA zur Verfügung.

Die von Dr. Jansen 2012 gegründete DFPA ist der Nachrichtenservice für die Finanz-, Kapitalanlage- und Investmentbranche und bietet Fach-Informationen über Märkte und Recht, Produkte und Akteure. Die DFPA bietet alle relevanten Informationen und Nachrichten der Finanz- und Investmentbranche auf einen Blick und ist die feste Institution für Finanznachrichten der Praktiker.

Mit der Öffnung der DFPA 2017 für Berater, Vermittler und den Anbietern von Finanz- und Kapitalanlage-Produkten steigen Reichweite und Nutzerzahlen, was interessante Werbemöglichkeiten nicht nur für Finanzdienstleister, Banken, Vertriebe und Initiatoren ermöglicht, sondern auch für Unternehmen ist, die eine anspruchsvolle und kaufkräftige Zielgruppe ansprechen möchten. Alle Informationen und Kontakt auf www.dfpa.info

DFPA Mediadaten und Werbung: http://www.dfpa.info/werbung-media.html

Kontakt

DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur GmbH

Dr. Dieter E. Jansen

Alsterdorfer StraĂźe 245

22297 Hamburg

040 5079 6760

info@dfpa.info

http://www.dfpa.info

