Besucherrekord auf Gut Aiderbichls Ballermann Ranch

Weit über 100 Gäste in nur zwei Stunden nutzten Besuchertag zur “Inspektion” der zu Gut Aiderbichl gehörenden Ballermann Ranch in Niedersachsen

“Das hatten wir ja noch nie an einem Besuchersamstag-Vormittag”, staunten und freuten sich Annette u. André Engelhardt über das riesige Interesse ihrer Gäste an den Geschichten der geretteten Tiere sowie an der “Ballermann”-Markenstory. In nur zwei Stunden fanden über 100 Tierfreunde den Weg in das niedersächsische Gut Aiderbichl – Tierparadies in Blockwinkel in der Gemeinde Scholen.

“Ganz besonders”, so Annette Engelhardt, “haben wir uns über die vielen Kinder gefreut, die diese Mal dabei waren. Aber auch langjährige Aiderbichl-Paten und solche, die erst seit dem letzten Besuchertag im Juni Teil der großen Aiderbichl-Familie wurden, haben den Weg zu uns auf die Ballermann Ranch gefunden.”

Die weiteste Anreise hatten zwei Damen, die extra zum einen von der Mosel, zum anderen von der Lorelei angereist waren, um die aus den Medien bekannte Ballermann Ranch, die seit Januar 2019 Teil von Europas größtem Gnadenhofverbund Gut Aiderbichl ist und dabei auch das Hauptquartier der bekannten Partymarke ist, einmal persönlich in Augenschein zu nehmen.

Zu den Gästen am vergangenen Samstag gehörte auch die kleine Frieda, die in ihrem Kindergarten und bei ihren Spielkamerden von den Erlebnissen mit den Tieren auf Niedersachsen Gut Aiderbichl voller Freunde erzählt. “Unser größter Fans ist auch (noch) der Kleinste”, freut sich André Engelhardt über das tolle Engagement der kleinen Tierfreundin.

Für einige der Gäste war – neben den Tiergeschichten – von großem Interesse, wie die Verbindung von Deutschlands bekanntester Partymarke “Ballermann” und der Tierschutz von Gut Aiderbichl funktionieren. Gerne nahmen sich die Engelhardts Zeit, auch diese Fragen zu beantworten und den interessierten Gästen einen Überblick über die umfangreichen Aktivitäten der Partymarke zu geben.

Mit einer Original Ballermann-Party-CD als Erinnerungsgeschenk verabschiedeten sich Annette u. André Engelhardt von ihren Gästen; jedoch nicht ohne auf den nächsten Besuchersamstag, am 01. August, hinzuweisen.

Jeden ersten Samstag im Monat bietet die Öffnung der Ballermann Ranch den vielen Tierfreunden und der stetig wachsenden Anzahl von Aiderbichl-Tierpaten aus der Region Gelegenheit, sich über die Haltung und den Pflegezustand der geretteten Tiere zu informieren. Anmeldungen sind an diesem Tag nicht erforderlich – einfach um 10:00 Uhr da sein reicht. Nächstes öffentliche Treffen auf Gut Aiderbichl in Niedersachsen am 01. August 2020.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

