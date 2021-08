Besuchen Sie CamperClean auf der Messe “Caravan Salon”

Vom 28.08 bis zum 05.09.2021 findet die Fachmesse in Düsseldorf statt. Die CamperClean GmbH ist in der Halle und auch auf dem Freigelände vertreten.

Sie interessieren sich für Camping? Die CamperClean GmbH bietet vielfältige innovative Lösungen und hochwertige Produkte – sowohl für Camper, als auch für Betreiber von Reisemobil-Stellplätzen und Campingresorts.

Besuchen Sie uns vom 28.08.2021 bis zum 05.09.2021 beim “Caravan Salon 2021”, der Fachmesse für Caravaning in Düsseldorf.

Erleben Sie die zukunftsweisenden automatisierten Systeme für Ver- und Entsorgung, Schrankensysteme und mehr auf dem Muster-Stellplatz von CamperClean. Sie finden uns auf dem Freigelände vor Halle 17 (ein Hallenplan und ein Geländeplan werden hier bereitgestellt).

Neben den Vorführmodellen auf dem Freigelände, verfügen wir über einen weiteren Stand in der Halle 10 (A50, zum Hallen- & Geländeplan). Gerne stehen wir Ihnen für ein individuelles Beratungsgespräch zur Verfügung, wir freuen uns auf Ihr Erscheinen beim “Caravan Salon 2021” in Düsseldorf.

Die CamperClean GmbH aus Schermbeck ist ein Vollsortimenter für Reisemobil-Stellplätze und Campingresorts mit europaweitem Vertrieb. Das Unternehmen hat sich unter anderem auf innovative Lösungen der Ver- und Entsorgung spezialisiert. Mit ihrem Programm richten sich die Experten gleichermaßen an Camper, wie an Platzbetreiber sowie an Architekten und Planer. Ein Highlight im Angebot von CamperClean ist die patentierte, vollautomatische Reinigungsstation für mobile Campingtoiletten (auch Chemietoiletten genannt). Informationen über das umfangreiche Sortiment finden sich auf der Firmenwebseite und im Online-Shop. Im Shop finden sich zum Beispiel verschiedene Produkte zur Reinigung von Caravans, Reisemobilen oder Booten sowie umweltfreundliche Sanitärzusätze für mobile Toiletten.

Der Fachhändler besteht seit dem Jahr 2010 und unterstützt die Freizeitbranche seither mit vielfältigen Produkten rund ums Camping, alles getreu dem Firmenmotto:

“Wir liefern Ihnen alles aus einer Hand – inklusive Kundendienst. Testen Sie uns!”

