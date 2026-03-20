Bestnote für SpardaGiroWertvoll: Sparda-Bank Nürnberg eG bietet eines der besten Girokonten mit Zusatzleistungen unter den regionalen Banken

Das Girokonto SpardaGiroWertvoll der Sparda-Bank Nürnberg eG zählt zu den besten Kontomodellen Deutschlands. In einer aktuellen Analyse der FMH-Finanzberatung, die exklusiv für die WirtschaftsWoche erstellt wurde, erhält das Angebot die Bewertung „sehr gut“. Als regional verwurzelte Genossenschaftsbank setzt die Sparda-Bank Nürnberg eG auf persönliche Beratung und ist für ihre Kundinnen und Kunden da, wenn’s zählt.

Nürnberg – Wenn Kundinnen und Kunden mehr als ein klassisches Girokonto erwarten, rücken sogenannte Premium-Konten in den Fokus. Sie verbinden die grundlegenden Kontofunktionen mit zusätzlichen Leistungen wie Kreditkarten, Versicherungen oder erweiterten Serviceangeboten, z. B. Vorteile im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr. In einer aktuellen Marktanalyse hat die FMH-Finanzberatung untersucht, welche Banken in diesem Segment besonders überzeugen. Dabei zählt das SpardaGiroWertvoll der Sparda-Bank Nürnberg eG zu den Kontomodellen, die mit der Bestnote „sehr gut“ ausgezeichnet wurden.

Mehrwert für Kundinnen und Kunden

Premium-Girokonten richten sich an Kundinnen und Kunden, die ein erweitertes, umfassendes Leistungsangebot aus einer Hand wünschen. Für die Untersuchung der FMH-Finanzberatung wurden Kontomodelle von insgesamt 79 Anbietern (zwölf bundesweite Banken und 67 regionale Banken und Sparkassen) analysiert. Bewertet wurden unter anderem Kontoführungsgebühren, Kreditkartenleistungen, Zusatzservices sowie weitere Premium-Bestandteile der Kontomodelle.

Premium-Leistungen für den Alltag

Das Premium-Konto SpardaGiroWertvoll der Sparda-Bank Nürnberg eG kombiniert klassische Girofunktionen mit zusätzlichen Vorteilen für den täglichen Zahlungsverkehr. Kundinnen und Kunden profitieren unter anderem von kostenfreien Bargeldabhebungen an rund 16.500 Geldautomaten in Deutschland sowie von zusätzlichen Vorteilen wie einer Verzinsung des Guthabens ab 10.000 Euro, einem Kontowechselservice und persönlicher Beratung. Neukundinnen und Neukunden, die ein Girokonto bei der Sparda-Bank Nürnberg eG eröffnen, erhalten im Rahmen des Willkommensangebots einen Festzins von 3 Prozent p. a. für eine Laufzeit von sechs Monaten.

„Viele Menschen wünschen sich ein Girokonto, das ihnen neben den klassischen Bankfunktionen zusätzliche Leistungen und Komfort bietet“, sagt Stefan Schindler, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Nürnberg eG. „Dass unser SpardaGiroWertvoll im Vergleich der FMH-Finanzberatung mit „sehr gut“ bewertet wurde, bestätigt unseren Anspruch, unseren Kundinnen und Kunden ein attraktives Gesamtpaket aus Service, Leistungen und fairen Konditionen anzubieten.“

Regional verwurzelter Anbieter

Mit ihrem Premium-Girokonto positioniert sich die Sparda-Bank Nürnberg eG in diesem Segment als leistungsstarker regionaler Anbieter. Neben attraktiven Leistungen und fairen Konditionen spielt die persönliche Beratung für die genossenschaftlich geprägte Bank eine zentrale Rolle. Viele Kundinnen und Kunden schätzen es, bei finanziellen Fragen einen verlässlichen Ansprechpartner an ihrer Seite zu haben – gerade da, wenn’s zählt.

Die 1930 gegründete Sparda-Bank Nürnberg eG ist die größte genossenschaftliche Bank in Nordbayern. Rund 400 Mitarbeitende betreuen über 200.000 Kundinnen und Kunden im gesamten Geschäftsgebiet; die Bank kommt auf eine Bilanzsumme von 5,5 Milliarden Euro (Stand 31.12.2025).

Als Direktbank mit 13 Filialen und 8 SB-Centern verbindet die Sparda-Bank Nürnberg eG die persönliche Beratung ihrer privaten Kundinnen und Kunden mit einem umfassenden Angebot an Online-Dienstleistungen. Im Bereich der wohnwirtschaftlichen Finanzierung leistet die Genossenschaftsbank einen wichtigen Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum in der Region.

Die sozial-ökologische Ausrichtung der Bank spiegelt sich sowohl in ihrem vielfältigen sozialen Engagement als auch in ihrem Einsatz für die nachhaltige Entwicklung in ihrem Geschäftsgebiet wider. Mit der Förderung von Kulturveranstaltungen in der gesamten Region trägt die Sparda-Bank Nürnberg eG zur Lebensqualität vor Ort bei.

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