Bester Friseur Job München – Worauf kommt es an bei der Auswahl des neuen Arbeitgebers

Wenn Sie einen Job als Friseur in München suchen, sollten Sie ein paar Dinge beachten. Zunächst einmal ist es wichtig, einen Job zu finden, der Ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht. Es gibt viele verschiedene Arten von Friseurjobs, also sollten Sie sich die Zeit nehmen, einen zu finden, der zu Ihnen passt.

Der zweite Punkt, den Sie beachten sollten, ist, dass das Gehalt für einen Friseurjob in München von einer Reihe von Faktoren abhängt. Dazu gehören die Art der Tätigkeit, die Erfahrung des Friseurs und der Standort des Salons. Im Allgemeinen kann ein Friseur in München jedoch ein gutes Gehalt erwarten.

Schließlich bietet die Arbeit als Friseur in München eine Reihe von Vorteilen. Dazu gehören die Möglichkeit, in einer kosmopolitischen Stadt zu arbeiten, die Chance, interessante Menschen kennenzulernen und die Chance, neue Kulturen kennenzulernen. Wenn Sie sich für eine Karriere im Friseurhandwerk interessieren, dann ist München definitiv der richtige Ort für Sie.

Was bietet Nesrin Hairlounge jungen Stylisten?

Du erledigst nicht nur einen „Job“, sondern arbeitest in einem erfolgshungrigen Salon-Team und siehst jeden Tag die Früchte deiner fantastischen Arbeit

Freiheit in der Schicht Einteilung – Du entscheidest ob dir die Früh -oder Spätschicht lieber ist und welcher Tag unter der Woche dein „Freizeit“-Tag wird

Aufstiegsmöglichkeiten zum Salon Manager mit Gewinnausschüttung

Regelmäßige Weiterbildung „On the Job“

Die Stabilität eines aufstrebenden Friseursalon-Unternehmen , das seinen Start-Up Spirit über die Jahre bewahrt hat

Internationales, familiäres Team mit einem starken Zusammenhalt

Flache Hierarchie oder anders ausgedrückt wir geben zusammen volle Power!

Eigenverantwortung + volle Kompetenz vom ersten Tag an

Arbeite in deinem Team per „Du“ und auf Augenhöhe

Wie kann der neue Arbeitstag bei Nesrin Hairlounge aussehen?

Nachdem Du Dich sortiert und Deine Termine im Kalender für den Tag gesichtet hast, nimmst du das erste Telefonat entgegen: Eine Kundin bedankt sich bei Dir, dass ihre Haarfarbe dank Deiner Beratung & Handwerksarbeit bei dem Ehemann und den Freundinnen super angekommen ist und endlich der Stammfriseur gefunden wurde. Anschließend kontrollierst Du die Hygiene und Produkte im Salon. Ob die Azubis jede Ecke gewischt haben und alle Farben und Oxydanten vorhanden sind weißt du mittlerweile aus dem Effeff. Zu einer kniffligen Aufgabe holst Du beim Salonmanager zusätzliche Infos ein.

In der Mittagspause triffst Du einen Freund bei Deinem Lieblings-Italiener vor dem Salon am Pasinger Marienplatz und gehst mit ihm noch eine Runde spazieren.

Zurück im Salon hast du eine Beratung für eine Blondierung. Nachdem die Kundin von dir und deinen Fähigkeiten überzeugt ist, bereitet der Azubi die Kundin zum blondieren vor und assistiert dir.

Am Nachmittag kommt wieder deine Lieblingskundin, die ein wahrer Fan deiner Arbeit im Salon ist und bei der Du ihr Balayage nach 6 Monaten wieder auffrischst. Während der Einwirkzeit sprecht ihr über die Anwendung und die tolle Erfahrung mit den Pflegeprodukten „Nesrin Private Haircare“ für zuhause.

Im Anschluss findet die wöchentliche Team-Besprechung mit dem Salonmanager statt. Ihr lasst die letzte Woche Revue passieren und Du wirst über Neuigkeiten im Salon informiert.

… ist es schon Abend? Du gehst mit dem guten Gefühl in den Feierabend, wirklich etwas geleistet zu haben. In 5 Minuten bist du am S-Bahnhof in Pasing und fährst direkt los.

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Nesrin Hairlounge ist einer der besten Arbeitgeber für junge Friseure in München. Wir bieten eine Vielzahl von Friseurjobs und sind immer auf der Suche nach talentierten und ambitionierten Friseuren. Wenn Sie glauben, dass Sie das Zeug dazu haben, Teil unseres Teams zu werden, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

Mein Name ist Nesrin Sancar. Ich bin Geschäftsführerin, Betriebswirtin und Friseurmeisterin aus Leidenschaft.

Mit Liebe für den Beruf setze ich Ihre individuellen Wünsche punktgenau um und sorge für ein besonders wohltuendes Ambiente, das Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird.

Zusammen mit meinem Top-Team bin ich gerne für Sie da!

Firmenkontakt

Nesrin Private Hairlounge

Nesrin Sancar

Planegger Straße 9a

81241 München

08951074830

kontakt@nesrinhairlounge.de

https://nesrinhairlounge.de

