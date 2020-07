Bester Dienstleister: Platz eins für KST Kugel-Strahltechnik

Branchen-Fachverband (VDFI) zeichnet Hagener Oberflächenspezialisten aus

HAGEN – Juli 2020. Die Mitglieder des Verbands der Deutschen Federnindustrie (VDFI) haben KST Kugel-Strahltechnik zum besten Dienstleister der letzten drei Jahre im Bereich Oberflächenbearbeitung gekürt. Der VDFI vergibt diese Auszeichnung in vier Kategorien. In der Sparte Dienstleister bewerten die Verbandsmitglieder ihre Zulieferer, u. a. Härtereien, Beschichter, Galvaniken und Kugelstrahler. Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Hermann übergab die Urkunde vor wenigen Tagen in Hagen an das KST-Team rund um die Geschäftsführer Eckhard und Marco Heinemann.

Bestnote 1,33

Im 3-Jahres-Rhythmus bewerten die Mitglieder des Branchen-Fachverbands ihre Zulieferer in vier Kategorien. KST Kugel-Strahltechnik lag bereits bei früheren Wahlen mit Noten zwischen 1,80 und 1,43 im vorderen Feld. Für den aktuellen Bewertungszeitraum von 2017 bis 2019 schaffte es der Oberflächenspezialist nun mit der Bestnote 1,33 auf Platz eins.

Bei der Liefertreue 40 Prozent besser als der Durchschnitt

Der Industriedienstleister punktete am stärksten in den Bereichen Termintreue, Reklamationen und Reklamationsbearbeitung. Bei der Einhaltung von Lieferterminen lagen die Hagener mit der Note 1,25 um fast 40 Prozent über dem Mittelwert (Note 2,01). Auch bei Produktkennzeichnung, technischem Service und Flexibilität bei der Angebotsabgabe schnitten sie weit überdurchschnittlich ab.

Bewertung honoriert Kundenorientierung

“Diese Anerkennung spiegelt unsere Unternehmensphilosophie – das Thema Kundenorientierung rangiert darin ganz vorn. Die guten Bewertungen honorieren das”, freut sich Marco Heinemann. KST Kugel-Strahltechnik arbeitet für Federnhersteller bundesweit – sie sind meist Zulieferer von Automotive, Maschinenbau, Elektroindustrie etc. Mit dem Verfestigungsstrahlen, auch Shot Peening genannt, optimiert der Oberflächenspezialist Bauteile, die einer starken Dauerschwingbelastung ausgesetzt sind.Text 1.868 Z. inkl. Leerz.

KST, Kugel-Strahltechnik GmbH, ist seit 1982 Dienstleister auf dem Sektor der Strahltechnik. Standort ist Hagen. Der Lohnstrahler ist Outsourcing-Partner für unterschiedlichste Branchen, schwerpunktmäßig aus dem Bereich Automotive. Sein Slogan “Ein Grund zum Strahlen!” steht für Erfahrung, Kompetenz, Qualität und Serviceorientierung.

