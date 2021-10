Beste Reisezeit für Ägypten

Ägypten ist bekannt für sein mildes Klima im Winter und das heiße trockenes Wetter im Sommer.

Experten haben angegeben, dass die minimalste Durchschnittstemperatur im Winter von 9,5°C bis auf 23°C steigt.

Viele Touristen verbringen aufgrund des milden Frühlings Klima ihren Winterurlaub gerne in Ägypten.

Und wenn Sie mich nach der besten Reisezeit für Ägypten fragen, sage ich Ihnen “im Winter”, die Zeit von Oktober bis April ist eine fabelhafte Reisezeit, wo es noch schön mild und warm ist.

So können Touristen erkundungen durch Kairos Straßen machen, die Pyramiden besuchen,sich von den Pharaonen Gräbern beeindrucken lassen und die Wüste entdecken, bei mildem angenehmen Klima.

Die Wintermonate in Ägypten ,von Oktober bis April eignen sich hervorragend für alle kulturellen Unternehmungen.

Ich stelle Ihnen hier eine Liste vor mit den Top Ausflugszielen in Ägypten die sie in den Wintermonaten am besten besichtigen können.

1.

Luxor und Assuan sind für ihr heißes Wetter im Sommer bekannt und es ist nicht einfach, diese beiden Städte im Sommer zu besuchen. In den Wintermonaten mit dem milden Klima können sie entspannt diese beiden Städte erkunden.

Sie können Nil Reisen unternehmen, um das reine Wasser des ägyptischen Nils zu beobachten und die Tempel Ramses II., das Nubia Museum und den Planetengarten zu erkunden Vergiss nicht, die Dörfer Nubiens zu besuchen und sie zu erkunden,natürliche Schönheit und die Freundlichkeit seiner Menschen.

Ein Besuch in Luxor und Assuan ermöglicht es Ihnen, die Schönheit der ägyptischen Zivilisation und Geschichte fernab des Stadtlärms zu erkunden.

2.

Siwa, der beste Ort für einen Besuch im Winter.

Siwa ist eine der westlichen Wüstenoasen. Der perfekte Ort, um über die bezaubernde Berglandschaft zu meditieren Es ist ein therapeutischer Touristenort, an den viele Menschen kommen, um Gelenk- und Knochenschmerzen zu behandeln.

3.

Dahab, Wenn Sie gerne neue Orte ausprobieren möchten, ist die Küste von Dahab perfekt. Dahab ist ein altes Fischerdorf und hat bis heute sein eigenen Charme behalten.

Der perfekte Ort um die Unterwasserwelt zu bestaunen mit großartigen Korallenriffen , bunten Fischen und kristallklaren Wasser. Obwohl diese Gegend viel bereist ist , hat es seinen nomadischen Charakter und die Freundlichkeit seiner Menschen nicht verändert.

das bedeutete nicht, dass im Sommer niemand Ägypten besucht, Das Sommerwetter in Ägypten ist nicht unerträglich im sommer bieten viele hotels günstige preise für ihre touren oder zimmer an. Daher ist der Sommer immer noch die lohnende Jahreszeit für Ihre Tour, Nil-Touren sind im Sommer allgegenwärtig, da es eine ausgezeichnete Gelegenheit ist, die angenehme Brise des Nils zu genießen.

Generell ist das Wetter an der Küste heiß, aber nicht zu heiß.

Der Norden Ägyptens, der voller Hotels und Orte ist.

Sharm el-Sheikh, Hurghada, El Gouna, Makadi Bay, Sahl Hasheesh, Soma Bay, Safaga, El Quseir, Marsa Alam El Quseir gelten wegen ihrer friedlichen Atmosphäre, wunderschönen Landschaften und Charme als die beliebtesten Orte um Ägypten zu besuchen. Sand Strände, kristallklares Wasser, einzigartige Hotels, Unterhaltungsorte, Cafes und Bars.

Und natürlich tausende Shopping Möglichkeiten.

Alexandria ist im Sommer eine der beliebtesten Städte für Neuankömmlinge und Touristen. Es gibt viele Orte, die die Leute in Alexandria bevorzugen, wie das Schloss Qaitbay, die Gärten des El Montazah-Palastes und die berühmte Corniche von Alexandria.

Marsa Matruh, eines der schönsten Reiseziele, bekannt für seine Küsten, ist ein Farbverlauf, weißer Sand, seine verschiedenen Fischarten und tatsächlich sein fantastisches Wetter. Sie können auch auf dem berühmten “Libyen-Markt” einkaufen.

El Ain El Sokhna, viele Schwefelwasser Quellen werden für den Medizintourismus genutzt, behandeln alle Arten von Krankheiten und gelten als die besten Reiseziele im Sommer.

Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in Ägypten, die wir in unserem nächsten Artikel beschreiben werden.

Fazit:

Ägypten ist eines der Top-Tourismus Länder, aber wir sollten in diesen Tagen auf uns selbst aufpassen und Ägypten wird seine internationalen Flugpreise am 1. Juni eröffnen.

