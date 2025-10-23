Beste Bewertung für Rydoo im Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer für Spesenmanagement-Software 2025

Nutzer-Wertung von 4,7/ 5 und 95 % Weiterempfehlungsbereitschaft für Rydoo

Brüssel/London, 23. Oktober 2025 – Rydoo, eine führende KI-gestützte Plattform für das Ausgabenmanagement, wurde im Rahmen der Gartner Peer Insights™ „Voice of the Customer“ für Spesenmanagement-Software 2025 als „Strong Performer“ ausgezeichnet. Rydoo hat von seinen Nutzern bis Juni 2025 sowohl mit 4,7 von 5 höchsten Bewertungen als auch mit 95 % die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft erhalten.

„Voice of the Customer“ fasst Bewertungen von Gartner Peer Insights für Käufer von Technologien und Dienstleistungen zusammen. Die aggregierte Perspektive von Branchenkollegen und die detaillierten Bewertungen der Einzelnutzer, ergänzen die Experten-Recherche von Gartner. Diese Erkenntnisse können eine wichtige Rolle in Kaufprozessen einnehmen. Als Branchenkollegen zählen dabei verifizierte Bewerter eines Technologieprodukts oder einer Dienstleistung, die nicht nur das Angebot bewerten, sondern zusätzliches Feedback geben, das vor einer Kaufentscheidung berücksichtigt werden sollte.

Sebastien Marchon, CEO von Rydoo, kommentiert: „Ich sage oft: Unsere Kunden sind die wahren Architekten von Rydoo. Unser starkes Abschneiden in diesem Bericht wäre ohne ihr kontinuierliches Feedback nicht möglich gewesen. Deshalb gilt mein Dank unseren 1 Million Nutzern. Wir werden weiter danach streben, unser Angebot weiter auszubauen und unsere Nutzer bei der Transformation ihrer Finanzdienstleistungen durch eine speziell entwickelte, KI-gestützte Technologie zu unterstützen.“

Rydoo bietet Finanzteams eine Lösung für mehr Transparenz und Effektivität durch die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen im Spesenmanagement. Sie gibt multinationalen Finanzteams die volle Kontrolle über alle Ausgaben der Mitarbeiter und gewährleistet dabei die weltweite Einhaltung von Vorschriften. Zudem hilft das Smart-Audit-Modul, Spesenbetrug wie doppelte Ausgaben, nicht konforme Ausgaben und KI-generierte gefälschte Belege besser zu erkennen. Damit steigert Rydoo die Effizienz des Spesenmanagements um das Vierfache.

Die Peer Insights™-Seite von Gartner für Spesenmanagement-Software finden Sie hier.

Gartner, Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“: Spesenmanagement-Software, Peer Contributors, 29. August 2025.

Gartner und Peer Insights™ sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte von Gartner Peer Insights bestehen aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen basieren, und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Sie geben auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wieder. Gartner unterstützt keine der in diesen Inhalten dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich dieser Inhalte, ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Rydoo:

Rydoo ist ein führendes B2B SaaS-Unternehmen mit einer Plattform für intelligentes Spesenmanagement, die Spesenflüsse automatisiert und durch einfachere Erstattungszyklen für mehr Komfort, Compliance und Kontrolle im Prozess der Spesenabrechnung sorgt. Mit einer mobilen sowie Web-basierten App können Mitarbeiter effizient Ausgaben in Echtzeit erstellen, einreichen und genehmigen. Finanzteams können die flexible Lösung in ihre HR-, Finanz- und ERP-Tools integrieren. Weiterhin können sie mit Rydoo die Ausgabenmuster und Fahrer des Unternehmens identifizieren und sicherstellen, dass Kilometerabrechnungen und Pauschalvergütungen überall konform sind. Rydoo verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Branche. Ein Team von 150 Mitarbeitern in acht Ländern weltweit unterstützt mehr als eine Million Nutzer. Deutscher Standort ist München.

Seit Juni 2024 ist Eurazeo Mehrheitsaktionär von Rydoo. Eurazeo ist eine führende europäische PE-Firma und Investmentgruppe mit einem Vermögen von über 35 Milliarden Euro, die in über 600 Unternehmen weltweit investiert hat.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.rydoo.com

Firmenkontakt

Rydoo GmbH

Antonio Carvalho

Hendrik Consciencestraat 40/42

2800 Mechelen

+32 14 48 02 09



http://www.rydoo.com

Pressekontakt

HBI GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Straße 73

81673 München

+49 89 99 38 87 -30



http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.